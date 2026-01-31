Нигилист и мотиватор: что за мем про пингвина, идущего на верную смерть

В 2026 году в социальных сетях завирусился мем с пингвином, который в одиночестве идет к горе. Пока одни пользователи переживали за судьбу птицы, другие видели в ней себя и задавались вопросами о смысле существования. В сети героя мема прозвали «пингвином-нигилистом» и даже провозгласили символом стоицизма. Откуда появился этот мем, как он стал популярным и что о нем думает его «папа» — в материале «Газеты.Ru».

Откуда появился мем о пингвине, идущем к горе

Отрывок с пингвином взят из документального фильма легендарного немецкого режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света». Херцог снял картину для канала Discovery, на экраны она вышла в 2007 году. Во время съемок он провел около семи недель на антарктической станции Мак-Мердо (первое время режиссер проходил там курсы выживания). Целью Херцога было показать, что происходит подо льдом, а также взять интервью у обеспеченных людей, которые сбежали от жизни в мегаполисах на Мак-Мердо.

Но внимание людей захватили не рассказы о жизни на антарктической станции, а завершающая сцена с пингвином. Еще во время работы над фильмом Херцог решил, что не добавит в фильм стандартный рассказ о жизни и быте пингвинов — вместо этого режиссер сосредоточился на ощущениях птиц.

Он снял, как пингвин в одиночестве идет по снегу навстречу огромной горе (по словам режиссера, до нее около 70 километров) — кажется, на верную смерть — и задал вопрос экологу Дэвиду Эйнли: бывает ли у пингвинов безумие?

Эколог ответил, что иногда пингвины перестают ориентироваться в пространстве. Они отдаляются от океана, бросают сородичей и идут туда, где не смогут выжить. Причем важно понимать, что даже если пингвина поймать и повернуть обратно, тот развернется и продолжит идти к горе. Он будет ходить по местности без цели, пока не погибнет от истощения.

Вернер Херцог и его творчество

Вернер Херцог начал снимать фильмы еще в 1960-х. Как признавался режиссер, он учился искусству самостоятельно, а первыми съемками, на которых он оказался, были его собственные.

В своих работах режиссер упорно открещивался от существующих в кино правил. Херцог работал в хаосе, не стеснялся привлекать непрофессиональных актеров и людей с физическими особенностями (например, с ахондроплазией в фильме «И карлики начинают с малого», детей-инвалидов в «Ограниченном будущем», слепоглухих в «Земле тишины и темноты»). Причем Херцог не делил свои фильмы на игровые и документальные.

Стараясь осветить какую-либо проблему или сюжет с необычного ракурса, Херцог шел на все. Режиссера обвиняли в развязывании войны в Перу, он прыгал в заросли кактусов на спор, сидел в африканской тюрьме, укрощал на родео быков, снимал смерть человека, ел свой ботинок, ходил пешком тысячи километров и даже угрожал главному актеру фильма смертью по причине невыносимого поведения звезды.

В 2025 году Фрэнсис Форд Коппола вручил Вернеру Херцогу почетную награду «Золотой лев» на 82-м Венецианском кинофестивале.

Как пингвин стал интернет-мемом

Первоначально на сцену с пингвином зрители не обратили особого внимания. Интернет-мемом она стала спустя три года. Тогда пользователь futile1981 опубликовал отрывок на YouTube. С 2010 года ролик набрал более 10 млн просмотров (сейчас он недоступен из-за нарушения авторских прав). Пользователи назвали пингвина депрессивным и посочувствовали жизни в вечном холоде.

Вторая волна популярности случилась восемь лет назад, когда ролик переопубликовал пользователь Giorgi Gabelia (сейчас видео недоступно). Как раз в тот момент за пингвином закрепилось прозвище «нигилист».

В январе 2026 года в TikTok появился ролик пользователя natur_gamler, который добавил органную версию песни L'Amour Toujours к видео, сохранив монолог Херцога. За месяц видео набрало 3 млн просмотров, более 1,5 тысячи комментариев и сотни эдитов.

Те, кому алгоритмы социальной сети не показали пингвина, увидели его на других платформах. Например, в X сразу несколько инфлюенсеров опубликовали оригинальный ролик с героем мема. Там же появились обсуждения мотивов действий пингвина.

Теперь пользователи публикуют свои ролики с пингвином-нигилистом. Для этого используют сервисы генеративного ИИ, программы монтажа и другие инструменты.

Какие мемы с пингвином популярны

Мотивационные ролики. В большинстве видеороликов кадры с пингвином, уходящим в гору, символизируют выбор собственного пути. Пользователи ассоциируют себя с пингвином, который идет наперекор устоям и выбирает сложный путь для достижения цели. На Reddit есть целые ветки с обсуждением стойкости пингвина из мема.

Мемы о свободе самовыражения. В мультфильме «Лови волну!» речь идет о пингвине по имени Коди, который решил освоить серфинг вопреки мнению стаи. В фильме Коди эмоционально произносит: «Коди — раздолбай, Коди это, Коди то... Коди — это я, бро. Дайте мне быть собой!» Именно этот звук пользователи добавляют поверх оригинального видео с пингвином.

Ролики о выгорании. Некоторые видео отдают мрачностью, а их создатели вкладывают в них мысль о том, что герою надоело бороться с действительностью. Все, чего он хочет, — покоя и умиротворения (как в меме «Идущий к реке»). В каких-то роликах пользователи показывают предполагаемую реакцию на поступок пингвина.

Ролики под названием «Но почему?» («But why?»). Эти видео — отсылка на вопрос, которым задается Вернер Херцог за кадром, наблюдая за пингвином. Кстати, в сети есть много пользователей, которые установили картинку с надписью в качестве обоев на смартфоне.

Ролики о путешествиях. Туристы, которые тяготеют к экстремальному спорту или мечтают взойти на какую-либо гору, видят в пингвине родственную душу.

Мемы о других вселенных. Некоторые пользователи «помещают» пингвина в видеоигры и представляют, как бы он там себя вел. Так пингвин-нигилист появился в The Elder Scrolls V: Skyrim, Dota 2. А кто-то заменил главного героя фильма «Драйв» на пингвина.

Сочувственные мемы. Сердобольные пользователи социальных сетей создают видео, где переживают за судьбу пингвина. В комментариях к оригинальному видео пишут, что пингвин не один, и добавляют сгенерированные изображения, где рядом с пингвином идет Иисус.

Кстати, в фильме 2007 года Вернер Херцог тоже надеялся на то, что пингвин выживет.

Кто поддержал мем с пингвином, идущим к горе

Мем с пингвином стал настолько популярен, что к нему проявили интерес корпорации. В ролике Red Bull ушедшего пингвина разыскивает гоночный болид, а сервис по изучению иностранных языков Duolingo заменил совенка на пингвина, подписав: «Некоторые птицы просто другие». Производитель обуви Crocs переодел героя мемов в фирменные резиновые сандалии — ведь пингвин, по их мнению, просто любит гулять.

Тренд поддержали и футбольные клубы — петербургский «Зенит», алма-атинский «Кайрат», испанские «Наполи» и «Эльче», немецкий «Байер» и другие. В большинстве мемов гору заменяют на домашнюю арену, а пингвина «наряжают» в футболки и шарфы с символикой клуба.

Белый дом даже попал в курьез, связанный с мемом. 24 января в соцсети X Белый дом опубликовал фотоколлаж, где пингвин идет к горе вместе с президентом США Дональдом Трампом. В лапе пингвин держит флаг США, а вдалеке виднеется флаг Гренландии. Публикация набрала 227 тысяч отметок «Мне нравится», ею поделились более 24 тысяч раз.

Однако пользователи раскритиковали администрацию Вашингтона за изображение и указали, что пингвины обитают в Южном полушарии, в Гренландии их нет.

Что думает Херцог о меме с пингвином

Мем с пингвином дошел и до автора фильма Вернера Херцога. Он назвал птицу Адели и объяснил, что сцена возникла из разговоров с учеными, изучающими поведение пингвинов. Так как правилами запрещено вмешиваться в дикую природу, съемочная группа была вынуждена позволить пингвину продолжить свой путь.

Оказалось, что Херцог специально озвучил момент с пингвином в стиле криминальных шоу, чтобы передать и усилить гнетущую атмосферу. Режиссер считает, что такое путешествие наверняка смертельно. Эта деталь лишь усилила эмоциональную тяжесть сцены спустя десятилетия, уверен он.

Почему героями мемов часто становятся пингвины

Пингвины предстают в массовой культуре как чрезвычайно милые и совсем неопасные птицы. Из-за неумения летать их часто воспринимают несерьезно, а их походку вразвалочку даже высмеивают.

Этот образ был переосмыслен авторами мультфильмов «Мадагаскар» и «Мадагаскар 2». Создатели изобразили пингвинов серьезными птицами, обладающими незаурядным умом, шпионскими навыками и умеющими вести бой. Четверка пингвинов так понравилась зрителям, что уже с момента выхода первого «Мадагаскара» студия начала разрабатывать отдельный проект про полюбившихся зрителям птиц. Так появился мультфильм «Пингвины Мадагаскара», он вышел на экраны в 2014 году. А Шкипер, Рикко, Ковальски и Прапор стали героями тысяч мемов по всему миру.

Во второй половине 2010-х в Рунете появились новые мемы с пингвинами. Один из них — пингвин, говорящий по телефону каламбуры. В другом меме пингвин кланяется собеседнику и благодарит в агрессивной манере.

В 2020 году появился ролик про другого пингвина, который стоит посреди поляны и наслаждается закатом под грустную музыку из аниме «Берсерк». Это видео набрало более шести миллионов просмотров, а в комментариях предполагают, что автор создал мем про пингвина-нигилиста еще до того, как им стал идущий в горы пингвин.