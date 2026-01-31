Буква «М» стала сувениром: как открытие первого фастфуда собрало всю Москву

36 лет назад, 31 января 1990 года, на Пушкинской площади заработал первый в СССР ресторан быстрого питания «Макдоналдс». «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто присутствовал на его открытии.

В день открытия «Макдоналдса» к нему выстроилась километровая очередь. После пережитого дефицита товаров многим хотелось прикоснуться к воплощению «американской мечты», ассоциировавшейся с изобилием.

Трубочку со стаканом хранила дома

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с одним из первых посетителей «Макдоналдса» Анной Быстровой. Ей тогда было всего девять лет.

Сначала мы долго стояли в очереди. Но даже когда вошли внутрь, было не протолкнуться, — вспоминает Анна.

Маленькой девочке казалось, что отец купил все самое вкусное: гамбургеры, картошку фри, соусы в маленьких коробочках и молочный коктейль. Особенно запомнилась необычная атмосфера.

Кухня была на виду, мы видели, как готовят наш заказ. Официанты очень быстро убирали столики после посетителей, — рассказывает Анна Быстрова. — Когда папа принес еду, все было аккуратно упаковано. Бургеры подавали вовсе не в обычных бумажных коробках, а в упаковке из какого-то мягкого материала, словно из «пенки». Особенно меня очаровал гамбургер с кунжутными семечками. До этого я даже не знала об их существовании.

Невероятное впечатление на Анну произвело мягкое мороженое в вафельном стаканчике.

Обычно в Советском Союзе если упаковку продукта делали красивой, то сам товар оказывался не самым симпатичным. А в «Макдоналдсе» даже мороженое было как с картинки и очень вкусное. Мы словно побывали в Диснейленде, — отмечает Анна Быстрова. — После начала 90-х ситуация в стране ухудшилась, родителям перестали платить зарплату. Мы бедствовали в закрытом городке, куда даже не завозили продовольствие. Но красивая коробочка от гамбургера, коктейльная трубочка, стаканчик и красивые этикетки я еще долго хранила у себя дома.

Небогатое меню

Открытие «Макдоналдса» было большим событием, вспоминает в беседе с «Вечерней Москвой» директор по развитию в пиар-агентстве Дмитрий Трепольский:

Слухи о том, что очередь к ресторану занимала всю Пушкинскую площадь, оказались правдивы. Сейчас такие увидишь разве что на футбольных матчах.

По словам Дмитрия, меню тогда было более скудным, о чикенбургере или двойном чизбургере не шло и речи. В ассортименте — гамбургеры, бигмак и хит продаж — яблочный пирожок.

Интересно, что по сей день упаковки «Макдоналдса» из 90-х можно встретить на сайтах купли-продажи. Цена некоторых из них на этих платформах доходит до миллиона рублей. Кроме того, люди покупают и игрушки, которые шли в комплекте с хэппи милами (наборами для детей).

Особое место в моей коллекции занимает оранжевая машинка из «Тачек» — моя первая находка, купленная почти за бесценок. С нее все начиналось, — рассказала «Вечерней Москве» коллекционер игрушек из «Макдоналдса» Юлиана Юталова.

В 1990-х годах игрушки были более яркими и функциональными, вспоминает еще один коллекционер-продавец Надежда Приклонская.

Раньше пластик был долговечный, а сейчас такие сюрпризы компании в основном делают из резины, которая со временем портится. Средняя цена за игрушку составляет от 100 до 1000 рублей. Часто на стоимость влияет спрос, например, при перевыпуске конкретного мультфильма, — добавила Надежда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Трепольский, директор по развитию в пиар-агент:

Идея «Макдоналдса» подавалась как легенда — та самая «американская мечта», о которой в то время многие грезили. Люди мечтали, что купят картошку фри или колу и станут миллионерами. В СССР не было бургеров и коктейлей, лишь каша да кисель. А нынешняя версия ресторана стала просто обыденностью.

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ РЕСТОРАНЫ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

«Ростик’с»

Первая торговая точка под брендом «Ростик’с» появилась в 1993 году. Долгое время была известна как KFC. Cеть фастфуда профильно торгует горячей курицей и другими продуктами с этим же ингредиентом. На профильных франчайзинговых порталах пишут, что на территории России к 2020 году работало 1000 ресторанов KFC. После событий 2022 года фирма провела ребрендинг, вернув старое название Rostic’s.

SUBWAY

Первый ресторан международной сети SUBWAY открылся в России, в Санкт-Петербурге в далеком 1994 году. Клиентам предлагали на выбор несколько видов хлеба, а к ним различные ингредиенты для сэндвичей и соусы.

«Бургер Кинг»

Американская компания, владелец глобальной сети заведений быстрого питания «Бургер Кинг», открыта в России с 2010 года. В меню можно найти не только гамбургеры, но и вопперы, чья особенность в зажаренной на гриле говяжьей котлете.

«Карлс Джуниор»

Первая точка американской сети ресторанов быстрого обслуживания «Карлс Джуниор» открылась в России в 2006 году. Меню стандартное — вкусные бургеры, картошка фри. Сейчас в РФ работает примерно десять ресторанов.

Pizza Hut

Cеть пиццерий была основана в 1958 году. Специализировалась на приготовлении американского варианта пиццы. В СССР первый ресторан открылся 8 марта 1990 года.