Цена поражения: сколько битв проиграла Россия

Миф о непобедимости русского оружия живуч. Однако история знает не только триумфы, но и горькие уроки, когда армия терпела сокрушительные разгромы. Их анализ показывает поразительную закономерность: главным врагом часто становились не превосходящие силы противника, а внутренние язвы — разобщённость, самонадеянность и роковые ошибки командования.

Калка (1223 г.): цена княжеской гордыни

Суть поражения: Первая встреча с монголами обернулась катастрофой. На реке Калке объединённое войско южнорусских князей и половцев было наголову разбито.

Главная причина: Полное отсутствие единого командования. Каждый князь действовал сам по себе. Киевский князь Мстислав Романович вообще не вступил в бой, наблюдая за разгромом союзников с противоположного берега. Половцы, первыми дрогнув, обратились в бегство, внеся хаос в ряды русских дружин. Монголы же, подчиняясь железной дисциплине, заманили противника в ловушку и уничтожили по частям. Символом вероломства и краха стал страшный финал: сдавшихся князей монголы раздавили, устроив пир на настиле из их тел.

Итог: Погибло 9/10 войска. Это был суровый пролог к будущему игу.

Прутский поход (1711 г.): авантюра Петра Великого

Суть поражения: Грандиозная экспедиция Петра I против Османской империи закончилась унизительным миром в окружении.

Главная причина: Самонадеянное планирование и катастрофическое снабжение. Армия в 70 тысяч человек углубилась в степи без надёжного тыла. Солдаты гибли от голода, болезней и жары.

Когда турки окружили измотанное войско у реки Прут, Петр, по свидетельствам, был в отчаянии и готов на последний бой. Спасла его... жадность турецкого визиря, согласившегося на мир в обмен на территориальные уступки (Азов) и деньги.

Итог: Потеряно 37 тысяч человек, из которых лишь 5 тысяч пали в бою. Остальные стали жертвами голода, эпидемий и бездарной логистики.

Цусима (1905 г.): разгром эпохи

Суть поражения: В Цусимском проливе 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского была уничтожена японским флотом.

Главная причина: Техническое и тактическое отставание, помноженное на фатализм. Русская эскадра, совершившая беспримерный переход вокруг света, была тихоходной, хуже вооружённой и связана устаревшей тактикой «кильватерной колонны». Японцы, обладая скоростью, дальнобойностью и прекрасной разведкой, расстреливали её практически безнаказанно. Командование проявило пассивность, а среди матросов царило пораженческое настроение.

Итог: Из 38 кораблей 21 был потоплен или взорван экипажами. Погибло около 5000 моряков, 7000 попали в плен. Это поражение похоронило последние надежды России в Русско-японской войне.

«Чудо на Висле» (1920 г.): крах мировой революции

Суть поражения: У стен Варшавы Красная Армия потерпела сокрушительное поражение от возрождённой Польши.

Главная причина: Переоценка сил и разлад между фронтами. Командующий Западным фронтом Тухачевский, уверенный в скорой победе, рвался к Варшаве, растянув коммуникации. Юго-Западный фронт (Сталин, Будённый), увлечённый осадой Львова, проигнорировал приказ о помощи. Этим мастерски воспользовался Юзеф Пилсудский, нанеся сокрушительный фланговый удар по истощённым советским войскам. Расчет на «восстание польского пролетариата» полностью провалился.

Итог: Около 25 тысяч убитых, 60 тысяч пленных, интернирование целой армии. Мечта о «мировой революции» разбилась у польской столицы.

Киевский котёл (1941 г.): трагедия по приказу

В 1941 году под Киевом имело место окружение самого большого за всю военную историю количества войск. Тогда в Киевский котел попали 650 тысяч советских военнослужащих. Захват Украины Гитлер намеревался завершить до наступления зимы, чтобы использовать уголь Донбасса для продвижения на Москву. Советскими войсками тогда опять руководил С. Буденный.

После нескольких неудачных попыток штурма Киева германское командование приняло решение окружить город. В штабе Юго-Западного фронта осознавали опасность такого положения и предлагали немедленный вывод войск из Киева ради сохранения армии, однако Москва твердо стояла на своем: Киев не сдавать. И пока Буденный переписывался со ставкой, немцы смогли взять город в кольцо.

Попытка вырваться из котла сопровождалась жестокими боями, длившимися с 10 по 26 сентября. Однако это ни к чему не привело, и армия в полном составе была вынуждена сложить оружие. В руки немцев перешло и огромное количество техники и оружия. Это была настоящая катастрофа Юго-Западного фронта. Сам Буденный эвакуировался на самолете. К концу осени гитлеровцы заняли всю Украину. Впереди их ждала Битва за Москву...

Роковую роль в поражении целой армии снова сыграли несогласованность действий командования и недооценка Москвой сложившейся ситуации. Ко всему прочему немцы располагали более современным вооружением.