Загадочное окно в туалете: архитектурный секрет «хрущевок» и «сталинок»

В советских «сталинках» и «хрущёвках» есть одна любопытная деталь, которая часто ставит в тупик современных жильцов — небольшое окно между туалетом (или совмещённым санузлом) и кухней. Зачем оно было нужно? Оказывается, у этого архитектурного решения были вполне практичные, а иногда и жизненно важные причины.

Иллюзия простора и свет в темноте

По словам члена Союза архитекторов России Юрия Алексеева, одна из ключевых задач — борьба с ощущением тесноты. В малогабаритных квартирах такое окно визуально расширяло пространство, не позволяя человеку чувствовать себя запертым в крошечной кабинке. Кроме того, в эпоху частых перебоев с электричества оно служило аварийным источником света, спасая от «кромешной тьмы».

Инженерный расчёт: безопасность превыше всего

Но была и более серьёзная причина, связанная с безопасностью. Архитектор Руслан Кирничанский поясняет: перегородки между кухней и санузлом в «хрущёвках» — всего в полкирпича. В случае взрыва бытового газа (что тогда не было редкостью) ударной волне был нужен выход. Окно играло роль «слабого звена», предохранительного клапана, который мог спасти несущие стены от разрушения.

Солнечный доктор: гигиена и здоровье

Не менее важной была и санитарная функция. Естественный свет — мощный природный антисептик. Он обеззараживал воздух, сушил влажную среду и препятствовал размножению бактерий. Некоторые эксперты полагают, что такая планировка была частью масштабной борьбы с туберкулёзом, свирепствовавшим в середине XX века, так как туберкулёзная палочка гибнет под ультрафиолетовыми лучами.

Любопытная деталь: Окна чаще всего были глухими, не открывающимися, что доказывает: их главная роль — не вентиляция, а именно освещение и сброс давления.

Наследие, которое заклеили обоями

Отношение самих жильцов к этим окнам было неоднозначным. Многие, стремясь к приватности, попросту заклеивали их обоями или закрашивали. Однако сами проёмы, как архитектурное свидетельство эпохи, сохранились в миллионах квартир.

Сегодня строительные нормы больше не требуют подобных решений — на смену им пришли мощные вытяжки, надёжная электропроводка и новые материалы. А таинственное окно в туалете осталось причудливым напоминанием о том, как советские архитекторы решали сложные задачи экономии, гигиены и безопасности в условиях массовой жилой застройки.