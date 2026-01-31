Как удалось истребить сомалийских пиратов

В конце 2000-х их имена гремели в сводках новостей, а Аденский залив считался одной из самых опасных морских акваторий планеты. Сомалийские пираты за семь лет взяли в заложники почти 4000 человек, вымогая у судовладельцев многомиллионные выкупы. Но сегодня о них почти не слышно. Что сломило морской разбой XXI века? Ответ кроется в комбинации беспрецедентной военной жесткости и… неожиданных инвестиционных схем.

© globallookpress

Эпоха беспредела и «столица» пиратства

Расцвет пиратства пришелся на период безвластия в Сомали. Главной базой стал полуавтономный регион Пунтленд, чьи власти предпочитали смотреть на криминальный промысел сквозь пальцы, получая свою долю от многомиллионных сделок. Район Аденского залива и Аравийского моря превратился в зону повышенного риска для любого торгового судна.

Железный кулак: война без правил

Терпение международного сообщества лопнуло. Военные корабли десятков стран, патрулировавшие залив, получили негласный, но четкий приказ: действовать на опережение и максимально жестко. Целью стало не задержание, а уничтожение пиратских флотилий. В 2008 году индийский фрегат после захвата пиратами таиландского траулера расстрелял судно из корабельных орудий, не оставив шансов ни бандитам, ни, к сожалению, части экипажа.

Звездный час российского спецназа наступил в 2010 году. Захватившие танкер «Московский университет» 11 пиратов были молниеносно обезврежены бойцами морского спецназа. Официально сообщалось, что их отпустили на лодке с запасом воды, но до берега они не добрались. Западные СМИ писали о ликвидации всей группы. Этот случай стал сигналом: нападение на судно под защитой серьезной державы равносильно самоубийству.

К силам государств добавились и частные армии. С 2010 года на побережье начала действовать французская ЧВК «Sicopex», занимавшаяся, по сути, точечной зачисткой пиратских групп.

Золотой пряник: от бандитов к бизнесменам и верующим

С пиратами боролись не только при помощи военных. Часто применялась практика легализации бандитов в качестве рантье и бизнесменов.

В период 2007-2012 годов некоторые главари группировок начинали вкладывать награбленные деньги в покупку коммерческой недвижимости в Кении. В данный момент часть бывших преступников получает большие деньги за счёт сдачи недвижимости в аренду.

Других пиратов удавалось «купить». За крупные суммы морские разбойники с радостью забывали о криминальной жизни. К примеру, разбойник Мухаммед Абди Харе распустил свою группировку за €20 миллионов.

Кроме этого, в отношении отправившихся в тюрьму пиратов активно практикуется христианское миссионерство.

Сомалийских пиратов удалось как минимум серьёзно ослабить. В наши дни проходящие в регионе суда могут чувствовать себя в безопасности.