Какие еврейские фамилии русские считают своими

Услышав фамилию «Абрамович» или «Бергман», многие без колебаний определят её как еврейскую. А «Поляков» или «Шеломов» сочтут чисто русской. Однако происхождение фамилий — это настоящий исторический детектив, где правда часто оказывается неожиданной. Попробуем разобраться, какие «подсказки» обманчивы, а на какие действительно стоит обратить внимание.

Фамилии на «-ич» и «-ский» — всегда русские

Это самое распространённое заблуждение. Окончания «-ич» и особенно «-ский» — это не национальный, а географический маркер, характерный для всей Восточной Европы. Они указывали на принадлежность к месту, роду или населённому пункту.

«-ский» — классическое окончание польских, украинских и белорусских фамилий (Ковальский, Задорновский). В России оно часто присваивалось выпускникам духовных семинарий по названию церковных праздников или храмов (Рождественский, Преображенский). Такие фамилии могли получать и крещёные евреи, но изначально они не являются специфически еврейскими.

«-ич» — патронимический суффикс, общий для белорусов, украинцев, поляков и сербов. Фамилия вроде «Абрамович» (сын Авраама) действительно может быть еврейской, но та же структура работает и для славянских «Иванович» или «Петрович».

Фамилии на «-ов» и «-ин» — гарантированно русские

Суффиксы «-ов» и «-ин» — самые частые в русском языке, но они стали «машиной по обрусению» для множества народов в Российской империи. Множество еврейских фамилий было адаптировано чиновниками при переписи или получении паспорта.

Например фамилия «Рахманинов» звучит абсолютно по-русски. Однако её корень — арабско-еврейское слово «рахманим» (милостивый). Это классический случай, когда за славянской формой скрывается еврейская этимология.

Многие «русские» фамилии, образованные от профессий, могли одинаково принадлежать и евреям, и славянам. Шеломов (от «шелом» — шлем), Сапожников, Красильщиков — они говорят о ремесле предка, а не об его этносе. Даже фамилия Школьников происходит не от ученика, а от «школьника» — так в Украине называли церковного служку.

Как называют евреев

Во времена Екатерины II наблюдалась массовая иммиграция евреев в Россию. Произошло это после примирения с Польшей. Чтобы прижиться среди русских, они часто брали себе русские фамилии: Каганович, Мединский и прочие.

Существует еще группа фамилий, которые не считаются еврейскими. Но исторически так сложилось, что их носят именно люди этой национальности: Поляков, Захаров, Яковлев.

Русские евреи получали фамилии с учетом выбранной профессии, либо рода деятельности их родителей. Школьников – фамилия, которая является еврейской и используется на территории России. Она появилась от слова «школьник», что раньше обозначало служку в украинской церкви. Еще несколько популярных фамилий — Шеломов, Сапожников, Красильщиков. Это одна из особенностей евреев, которая сохранилась от предков и существует до настоящего времени. Уже с этих слов можно понять, чем занимался человек. Галкин, Лавров, Шувалов, Долин относятся к евреям. Абрамов — фамилия российского происхождения, в ней отсутствуют еврейские корни.

Так что не стоит делать выводы, только услышав фамилию. Для начала необходимо немного узнать о человеке, его профессии, предках. Только так можно действительно понять национальность. Происхождение каждой фамилии имеет длинную историю.