Как планы «колдуна» Брюса и недостроенный собор задержали упокоение Петра I

Тело Петра I пролежало непогребенным почти шесть лет. Он умер 28 января 1725 года, и казалось бы, должно было последовать торжественное погребение, но история сложилась иначе. Причина – недостроенный Петропавловский собор и планы ближайшего соратника императора Якова Брюса, которого современники считали колдуном и человеком, знакомым с тайными силами, пишет «Русская семерка».

Сразу после смерти Петра его гроб стоял 42 дня в парадном зале Зимнего дворца. Это была целая церемония траура, а 8 марта траурная процессия двинулась в крепость. Императрица Екатерина I шла пешком по морозу, но прибытие к собору не означало конца истории: тело оказалось в ещё недостроенном здании. Брюс занимался бальзамированием и, по одной из версий, хотел устроить для Петра величественный мавзолей. Гранит, мрамор, масштабное строительство – планы были амбициозные, но так и не реализовались.

В 1726 году Брюс уходит в отставку, а смерть Екатерины I в 1727 году оставила их тела в почти «подвешенном» состоянии. Три года император и императрица находились между жизнью и вечным покоем, вызывая слухи и сплетни о колдовских практиках.

Развязка наступила только в 1731 году, когда на престол взошла Анна Иоанновна. Она распорядилась предать тела земле по православному обряду. Останки захоронили у южной стены собора перед алтарём, а надгробия появились лишь в 1760-х.

Так шесть лет ожидания объясняются сочетанием недостроенного собора, амбициозных планов Брюса и смены власти. Этот период породил легенды о «колдуне» и необычных похоронах, оставив в истории странную, почти мистическую страницу царствования Петра I.

Страшный финал Петра Великого — это история не столько об отравлении, сколько о войне организма с самим собой. Как анализировал «ГлагоL», катализатором стала гангрена мочевого пузыря, вызванная аденомой простаты. Но фоном были эпилептические припадки, во время которых его спасала лишь жена, и синдром Марфана, деформировавший тело.