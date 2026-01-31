Посмертная «жизнь» Ленина: какие странные вещи происходили с мумией вождя

Мавзолей на Красной площади — не просто усыпальница. Это главный символ советской эпохи, хранилище мумии вождя и источник мифов, которые пережили саму страну. Почему его построили, что происходит с телом и жива ли мумия? Разбираем главные тайны объекта, который почти век будоражит умы.

Реликвия для новой религии: чья была идея?

Официально Мавзолей появился по «просьбе трудящихся». После смерти Ленина в 1924 году партийные верхи во главе с Калининым поддержали идею сохранить тело для поклонения. Но Троцкий уже тогда назвал это «безумием». Сегодня многие историки считают, что истинным архитектором идеи был Сталин. Ему нужен был мощный сакральный символ — подобие культа фараонов, чтобы сплотить страну вокруг обожествлённого образа основателя государства. Так родилась новая, политическая религия с Мавзолеем в качестве главной святыни.

Наука бессмертия: от заморозки до таинственной плесени

Первоначально рассматривали даже заморозку тела, но от идеи отказались из-за рисков перебоев с электричеством. Бальзамирование поручили биохимику Борису Збарскому, создавшему революционную методику. Для ухода за телом прямо в Мавзолее была создана сверхсекретная лаборатория, ставшая мировым центром по биомедицинскому сохранению тканей.

В 1941 году тело тайно вывезли в Тюмень. По слухам, там мумия начала покрываться чёрной плесенью, и за это Збарского едва не расстреляли. Учёному чудом удалось спасти и реликвию, и свою жизнь. В апреле 1945 года тело вновь вернули в столицу. Раз в полтора года тело до сих пор погружают в особый раствор. Учёные уверяют, что даже без этой процедуры мумия сохранилась бы десятилетиями.

В Мавзолее лежит вовсе не Ленин?

Данная версия возникла благодаря эксперту ЦНЭАТ А.Н. Колмыкову, который на основании криминально-портретной экспертизы имеющихся в наличии фотоснимков Ленина пришел к сенсационным выводам.

Так, он считает, что на фотографиях с подписью «В.И. Ленин перед звукозаписывающим аппаратом в Кремле. Москва, 29 марта 1919 года» и «Тело В.И. Ленина в Доме Союзов» (1927 г.) запечатлен совсем не тот человек, которого мы видим на снимках молодого Ульянова.

По мнению конспирологов, Ленина могли подменить, когда он находился в Германии. Настоящий Ульянов мог не согласиться возглавить переворот в своей стране, и тогда его, вероятно, ликвидировали, а вместо него появился немецкий агент. А всем известная ленинская картавость — это не что иное, как иностранный акцент. Правда, чтобы уверенно утверждать факт подмены, требуются сведения о том, что в молодости Владимир Ульянов не имел дефектов речи. А этого пока никто подтвердить не может.

Ленин жив?!

Несколько лет назад в Сети появилась загадочная запись из Мавзолея, сделанная пленочной камерой. На ней видно, как ленинская мумия поднимает левую руку, затем всем телом тянется вперед и потом падает назад в саркофаг. Записью заинтересовались американские исследователи паранормальных явлений во главе с профессором Филадельфийского университета механики Джоном Капри-младшим. Они разобрали ее и заявили, что это - не фотомонтаж и не спецэффекты.

«Более того, цифры раскадровки и время, "бегущее" вверху экрана, на сто процентов соответствует нормативам, используемым камерами в Мавзолее», — написал Капри в статье, посвященной феномену.

Капри и его коллеги даже попытались прорваться к телу вождя, чтобы обследовать его на предмет тайного воскрешения. Но охрана Мавзолея не пошла им навстречу. Тем не менее история породила множество баек о том, что мумия уже давно подает признаки жизни и это неоднократно фиксировалось служащими Мавзолея и Кремля. Выдумывают даже, что по ночам вождь встает из саркофага и бродит по Кремлю.

Особенно легенда приглянулась коммунистам. Мол, неспроста в советское время существовал лозунг: