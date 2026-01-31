Какое нижнее белье носили в древности

Нижнее бельё кажется нам такой обыденной вещью, что трудно представить мир без него. Но когда-то человечество обходилось без трусов и бюстгальтеров, прикрываясь лишь шкурами или драпировками. Первые формы того, что мы сегодня называем нижним бельём, появились из практических нужд: защиты от холода, трения, грязи, а также из соображений скромности и гигиены.

© globallookpress

Самые древние следы: набедренные повязки каменного века

Самая простая и, вероятно, самая первая форма нижнего белья — набедренная повязка. Это длинная полоса материала, пропущенная между ног и закреплённая на поясе. Археологи обнаружили кожаные остатки таких повязок, датируемые примерно 7000 лет назад. Они были распространены у первобытных людей по всему миру — от Африки до Европы.

Одним из ярчайших свидетельств стал Эци, знаменитый «Ледяной человек», найденный в 1991 году в Альпах на границе Италии и Австрии. Этот мужчина жил около 3300 года до н.э., в эпоху позднего неолита — ранней бронзы. Среди его одежды сохранилась кожаная набедренная повязка из овчины: узкие полосы кожи, сшитые вместе, длиной около метра и шириной 33 сантиметра. Она крепилась на поясе и защищала от холода и трения. Эци носил её под другими слоями одежды — штанами из козьей шкуры и плащом. Это один из самых древних сохранившихся примеров нижнего белья в Европе, показывающий, что уже в каменном веке люди думали о комфорте интимных частей тела.

Древний Египет: льняные шенти и первые «трусы»

Если говорить о цивилизациях, где нижнее бельё стало массовым и документированным, то пальма первенства принадлежит древним египтянам. Уже в преддинастическом периоде, в культуре Бадари около 4400 года до н.э., археологи нашли остатки льняных и кожаных «трусиков» — простых треугольных кусков ткани или кожи, прикрывавших гениталии. Лён использовался для повседневной носки, а кожа — возможно, во время менструации у женщин.

В эпоху Нового царства (около 1550–1070 до н.э.) египтяне носили шенти — треугольный кусок льна с верёвками или петлями, напоминающий современный стринги. Мужчины всех сословий, от фараонов до рабочих, надевали его под килт или самостоятельно в жару. В гробнице Тутанхамона, умершего около 1323 года до н.э., обнаружили 145 таких льняных повязок — тщательно сложенных и отбеленных. Это был не просто предмет гигиены: шенти символизировал чистоту, столь важную в египетской культуре. Женщины, судя по фрескам, тоже носили подобные минималистичные покрытия, хотя часто обходились без них под прозрачными платьями.

Египет стал первой цивилизацией, где нижнее бельё из льна вошло в повседневный обиход благодаря климату и развитому ткачеству.

Античный Рим: сублигакулум и строфиум

Римляне унаследовали и развили египетские традиции, сделав нижнее бельё более разнообразным. Основным элементом был сублигакулум — набедренная повязка из ткани или кожи, напоминающая шорты или современные трусы. Его носили мужчины и женщины под туникой или тогой, особенно во время физического труда, спорта или в банях. Гладиаторы и рабы часто выступали только в сублигакулуме — это была их единственная одежда.

Женщины дополняли его строфиумом — мягкой кожаной или тканевой повязкой на груди, прототипом бюстгальтера. Она поддерживала грудь во время занятий спортом или танцев, как видно на мозаиках из виллы дель Касале в Сицилии (IV век н.э.). Римляне шили сублигакулум из шерсти, льна или шёлка для богатых — практичность сочеталась с социальным статусом.

Древняя Греция: минимализм и нагота

Греки были более сдержанными в отношении нижнего белья. Мужчины носили перизому — простую повязку, похожую на египетскую, но чаще обходились без неё: нагота в гимнасиях считалась нормой и даже идеалом красоты. О женском белье сведения скудны — вероятно, свободные гражданки не носили ничего под хитоном, а рабыни или спортсменки могли использовать повязки. Греческая культура повлияла на римлян, но не дала таких ярких археологических следов нижнего белья.

Другие древние культуры: от Китая до Индии

В древнем Китае во времена династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) появились туникообразные подштанники — сеи. Позже, в Северных династиях (IV–VI века), женщины носили мосюн — цельный нагрудник. В Индии и Японии традиционные лангота и фундоси — набедренные повязки — сохранились до наших дней, но их корни уходят в глубокую древность, хотя точные даты археологически не подтверждены так же чётко, как в Египте или Европе.