Приметы и поверья на 1 февраля: что нельзя делать в день Макара Весноуказчика

1 февраля по народному календарю отмечают Макара Весноуказчика (Макарьев день). В старину женщины готовили для семьи вечерний чай из душицы, зверобоя, иван-чая и плодов шиповника. Считалось, что нельзя оставаться в одиночестве, поэтому устраивали чаепития и звали гостей. Православная церковь вспоминает преподобного Макария.

Для защиты дома хозяйки на Руси окуривали жилище полынью, чтобы изгнать недуги и злых духов. Хорошей приметой считалось, если поленья в печи загорались сразу — это сулило семье мир и достаток. Знахари лечили головные боли и проводили обряды для красоты и здоровья. Хотя день считался временем общения, незнакомцев на порог не пускали, опасаясь дурного умысла.

Нельзя работать и перенапрягаться, надевать траурную одежду черного цвета, заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать), чтобы не навлечь неприятности. Также не стоит пить сырую воду (ее следовало заменить травяным чаем), стирать детские вещи, чтобы не сглазить ребёнка, и стричь волосы или ногти, чтобы не укоротить жизнь.

Можно испечь круглый каравай на всю семью для мира в доме, купить кошелек и положить в него купюру для привлечения богатства, а также одеваться ярко, чтобы привлечь достаток.

Согласно приметам, ясный день — к ранней и тёплой весне, метель — весна придёт не раньше Масленицы, сильные морозы — к жаркому лету, утренние тучи — к метели, звёздное небо — к затяжной зиме.