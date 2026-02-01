«Супружеские ночи»: сколько дней в году муж мог спать с женой

Жизнь человека в Древней Руси, вне зависимости от его сословия, была подчинена строгому регламенту. Чёткие правила регулировали не только важные события, но и самые обыденные, даже интимные стороны быта. Из-за множества запретов, продиктованных традициями, верованиями и церковными уставами, дни, когда супругам дозволялось делить одно ложе, были действительно редки.

«Нечистые» дни: табу, уходящее корнями в глубь веков

Как в языческие времена, так и после крещения Руси к женщине в период менструации относились как к «нечистой». Эти дни окружал ореол мистики: считалось, что выделения обладают особой силой и активно использовались знахарками в различных обрядах, включая любовную магию.

В «критические дни» женщинам строго воспрещалось посещать храм, дабы не осквернить святыню. Разумеется, в отсутствие надёжных средств гигиены этот запрет имел и практическое значение. Супружеская близость в этот период была категорически невозможна. Более того, духовенство рекомендовало парам в это время спать раздельно, а жене — даже не обнажаться перед мужем, дабы избежать случайного греха.

Ожидание ребёнка: «врата» в иной мир

В представлении древних славян состояние беременности также делало женщину «неприкасаемой». Они верили, что женское чрево становится порталом в потусторонний мир, а нерождённый ребёнок пребывает на грани между миром живых и мёртвых. Особо опасными считались последние 40 дней перед родами и 40 дней после — период, когда вся «нечистая сила» могла вырваться наружу. Естественно, интимная жизнь супругов в это время полностью прекращалась.

Власть поста: интим — только для продолжения рода

С укреплением позиций христианства на жизнь народа легла сеть религиозных постов. Церковь допускала супружескую близость лишь с одной целью — зачатием потомства. Во время же многодневных постов и в канун major церковных праздников любые плотские утехи находились под строжайшим запретом.

Суровая арифметика брака

Если сложить все ограничения, картина становится ясной. Только одних постных дней в современном православном календаре (унаследованном от древнерусских традиций) набирается около 200 в году. Добавим к этому время беременности, «женские дни» и периоды, связанные с народными приметами (например, перед началом крупных работ или дальним путешествием мужа), — и получим суровую реальность. Историки полагают, что в году у средневековой русской пары оставалось не более 50-60 ночей, когда они могли делить постель. Брак в ту эпоху был скорее хозяйственно-социальным союзом, где плотская близость отступала на задний план перед лицом традиций, суеверий и церковных догм.