Приметы смерти: по каким признакам русские определяли скорую кончину

Идея смерти как перехода в иную реальность существовала на Руси испокон веков. Но с принятием христианства этот переход перестал быть лишь пугающей неизвестностью, наполнившись надеждой. Для верующего конец земного пути означал долгожданное воссоединение с Богом и начало вечной, блаженной жизни, кульминацией которой должно было стать всеобщее воскресение после Страшного суда. Именно поэтому подготовка к смерти считалась делом первостепенной важности и окружалась сложной системой обрядов и примет.

Идеальная кончина: не уйти без покаяния

Главным признаком «достойной» смерти в православной традиции была возможность подготовить душу. Считалось, что умирающий должен успеть примириться с близкими, исповедаться и причаститься. Визит священника к одру умирающего был настолько важен, что батюшка обязан был явиться в любое время, а ради этого мог даже прервать церковную службу. Родным же вменялось в грех, если по их нерадению человек уходил без последнего покаяния. Чтобы не упустить этот момент, люди внимательно следили за знаками, предвещавшими скорый конец.

Приметы смертного часа: от медицины до суеверий

Самыми очевидными предвестниками были преклонный возраст и тяжелая болезнь. К ним добавлялись физиологические изменения: отказ от пищи и воды, затруднённое дыхание, апатия, длительный сон. Ближе к концу могли проявляться и другие признаки: заострение носа, запавшие глаза, восковой оттенок и натянутость кожи на лице, похолодание конечностей.

Скорую кончину выдавало и поведение больного. Например, умирающий обращался к близким с просьбой помочь ему одеться и собраться в дорогу, уверенный, что ему куда-то надо ехать или идти, или утверждал, что кто-то стучит в дверь или в окно. Если во время еды у пожилого человека сыпались крошки изо рта, это тоже считалось дурным «симптомом». В медицине хорошо известен факт, что неожиданное улучшение состояния и внезапно пробуждающийся аппетит также часто сопровождают последние часы жизни, и особым признаком у русских считалась просьба умирающего испечь блины (традиционное поминальное угощение). Ещё в книге приводится обычай потереть подошвы больного кусочком свинины и дать собаке – если съест, хозяин поправится, а вот если оказывается, значит, тот уж не жилец.

Предзнаменованием приближающейся смерти служили вещие сны и гадания, например, приснившийся выпавший зуб или выметание сора из избы. Кандидат исторических наук Н.И. Решетников в своей книге «Народный календарь» (М., «Олма-Пресс», 2005) приводит народное гадание в Рождественский сочельник: на стол, покрытый соломой, ставили кутью, свечку и присматривались: если у одного из сидящих нет от свечи тени, он скоро умрет.

В книге «Приметы на каждый день» также перечисляется длинный ряд самых разнообразных бытовых примет. Предвещали появление в доме покойника, например, внезапно проснувшиеся посреди зимы мухи, залетевшая в окно птица, разбитое зеркало, вой собаки мордой вниз, упавшие или остановившиеся часы, сорвавшаяся со стены возле больного икона, поздно зацветшее в саду дерево или внезапно слетевшая с петель дверь.

Последние проводы

Совокупность нескольких вышеперечисленных примет служила веской причиной для приглашения к больному священника. Встреча со священником перед смертью непременно должна была состояться, пока умирающий оставался в сознании – чтобы он имел возможность исповедаться во всех нераскаянных грехах, начиная с семилетнего возраста, и принять Святые Дары. При этом миссия священника была не напугать умирающего неизбежным приближением конца, а наоборот, успокоить его и дать последнюю надежду. Для этого проводился обряд соборования, во время которого умирающему даровалось отпущение грехов, в которых тот забыл покаяться, а также, по Божьей милости, могло произойти и чудесное исцеление.

Если после соборования состояние умирающего ухудшалось, за ним следовало чтение канона, призванное прогнать духов зла, с которыми велась борьба за покидающую тело бессмертную душу, и сделать переход в вечность легким, не обремененным страхами и мукой. После кончины над телом читали канон о единоумерших, тело омывали, оборачивали в белый саван и клали в гроб, который предварительно окроплялся святой водой. В «Приметах на каждый день» сказано, что с появлением покойника в доме все зеркала занавешивали, чтобы душа не заблудилась. А если человек умирал с открытыми глазами, гроб оказывался покойнику велик или земля в могиле во время похорон осыпалась, это предвещало скорую кончину еще кому-то из членов семейства.