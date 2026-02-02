2 февраля: в день Ефима Метельного не поднимай монет с земли

В православии вспоминают святого Ефимия Великого. А в народном календаре отмечается Ефим Зимний или Метельный. Как несложно догадаться, в это время погода с людьми не шутила: стояли крепкие морозы, заметали вьюги и метели. Ведь февраль считается месяцем сильных ветров. В древности верили, что вместе с ветром шалит и нечистая сила. Поэтому в этот день было принято гонять Метелицу. Ее представляли в образе злой старухи. И гонять ее надо было, вооружившись метлой или лопатой. Иногда последний месяц зимы называли "сеченем", так как он зиму завершает, и "меженем", так как он является границей между зимой и весной. Про непростой месяц было много примет, и главная из них - как пройдет месяц, так год проживешь: "если в семье лад - стол будет богат".

Считалось, что если в этот день мести порог любимого человека березовым веником, то человек обязательно влюбится и придет свататься. Чтобы прожить сто лет, в этот день ленту для волос или перчатку с руки клали в дупло. Если птицы весной в этом дупле свивали гнездо, значит, владелец вещей жить будет долго. В этот день снились вещие сны. Чем хуже по содержанию они были, тем больше радости предвещали в реальной жизни. При этом если приснилась обувь - отправишься в дорогу, кольцо - усилия будут напрасными, выловил рыбу - родится ребенок, а корова отелилась - жди больших трат.

В этот день плохой приметой было поднимать монеты с земли и терять рукавицу, считалось, что все это принесет нищету. Нельзя было петь после заката солнца и пользоваться острыми предметами, иначе можно было надолго заболеть. Если в этот день вышло солнце - жди ранней весны. В облаках небо - метель скоро нагрянет. Завьюжит - погода до конца месяца будет плохой. Животные ведут себя беспокойно - скоро снегопад начнется.