Рассекречены архивы о работе советской зафронтовой разведки в Сталинграде

Уникальные рассекреченные архивы о работе советской зафронтовой разведки в 1942 году в Сталинграде и на оккупированных территориях Кавказа и Ростовской области опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, 2 августа 1942 года в УНКВД по Сталинградской области был создан 4-й отдел, на который была возложена задача по руководству партизанскими отрядами, диверсионными группами и установлению надежной связи с войсковой разведкой. 18 ноября 1942 года, накануне контрнаступления Красной армии под Сталинградом (операция "Уран"), начальник 4-го Управления (зафронтовая разведка) НКВД Павел Судоплатов представил заместителю наркома НКВД Всеволоду Меркулову разведсводку "О положении в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР".

В документе отмечалось, что оккупантами в районе Сталинграда установлен "строгий режим", запрещено хождение по улицам. Все щели забиты детьми и стариками, которые не выбираются из них сутками. Все трудоспособное население мобилизовано на различные работы: от строительства оборонительных сооружений до стирки белья и готовки пищи немецким солдатам.

При этом оккупанты явно недовольны поведением сталинградцев и, по словам жителей, в ближайшее время собираются направить в город карательный отряд для наведения порядка.

"Отношение к немцам со стороны местного населения враждебное. Даже отдельные, ранее доброжелательно настроенные к немцам, жители хуторов и станиц теперь не верят им и нередко открыто высказывают свое враждебное отношение. Жительница поселка конного завода N 1 Анна Михайловна Ганжина, антисоветски настроенная в прошлом, заявила, что "Советская власть в тысячу раз была лучше, чем эти ироды, немцы", - говорится в документе.

Особый интерес в разведсводке представляет заключительный раздел - "Настроение солдат противника на Юге", в котором дана характеристика морально-психологического состояния германской армии и их союзников. В документе, в частности, указывается: "Среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство. Немец-дезертир в беседе с источником говорил:

"Если русские пойдут вперед, то немецкие солдаты подымут руки".

Также отмечается, что наиболее острые антивоенные настроения имеют место среди итальянских солдат, которые в беседах с жителями жалуются, что они по 6-7 лет не были дома и что сроки на которые их посылали воевать в Россию уже давно прошли. Один итальянский ефрейтор разрешил хозяевам квартиры, где он остановился, пользоваться сохранившимся у них приемником и слушать Москву. При этом он сам высказывал такие мысли:

"Гитлер очень много врет. Советы говорят правду. Что касается нас, то мы воевать не хотели. Кроме того, мы убедились теперь, что русский народ - хороший. Мы должны были в августе уехать в Италию, но по приказу Муссолини нас оставили на фронте до 1 ноября".

Кроме того, в тылу противника источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт.

Из разговоров с румынами и австрийцами видно, что немцы не доверяют им тоже, боевые порядки на линии фронта строят так, чтобы наблюдать за своими "союзниками".

"Некоторые солдаты говорят, что на русском фронте либо русская, либо немецкая пуля - найдет тебя", - говорилось в разведсводке Судоплатова.

В ее заключении отмечалось, что оккупанты боятся как наступления русских, так и предстоящей зимы, и в связи с этим "испытывают животный страх".