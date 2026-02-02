Как банальная ошибка обернулась кровавой бандитской войной

В Красноярском суде начался процесс над киллером Евгением Ковалем, который пытался устранить Владимира Жигадло —лидера организованного преступного сообщества (ОПС) «Красная бригада», некогда одной из самых мощных группировок города. В 1990-е годы «Красная бригада» подмяла под себя практически весь бизнес Красноярска, однако к 2008-му ее главарь Жигадло оказался едва ли не единственным уцелевшим членом банды. К половине расправ над своими компаньонами он сам приложил руку, полагая, что те причастны к покушениям на него, и лишь 20 лет спустя оказалось, криминальный босс сильно ошибался, а причиной бесконечного кровопролития стала банальная обида из-за дебоша в казино. Историю легендарной «Красной бригады», полную крови и насилия, изучили корреспонденты «Ленты.ру» Игорь Надеждин и Олеся Мицкевич.

© Кадр из фильма «Бандиты»

11 августа 2003 года, Красноярск. Рано утром в дом № 36 по улице Сергея Лазо поднимается неизвестный мужчина и скрывается на чердаке. Отсюда ему хорошо виден подъезд, где живет авторитетный предприниматель, совладелец нескольких казино и, по милицейским сводкам, один из лидеров ОПС «Красная бригада» Владимир Жигадло.

Когда-то Жигадло сам служил в милиции, но затем занялся бизнесом. Неизвестный на чердаке надевает перчатки, достает автомат и просовывает дуло в слуховое окно чердака — когда Жигадло выходит из подъезда, киллер стреляет в него пять раз. Владимир падает на землю, а стрелок скидывает оружие в вентиляционную шахту и скрывается.

Жигадло, получивший пули в живот и левую ягодичную область, чудом выживет и начнет сам карать тех, кого посчитал организаторами покушения — своих компаньонов и друзей, что через пару лет приведет к концу «Красной бригады». А имя того, кто на самом деле пытался устранить криминального авторитета, станет известно лишь через 20 лет.

***

«Красная бригада», костяк которой состоял из бывшего офицерского состава краевой милиции, появилась в Красноярске в начале 1990-х. Ее лидером стал Михаил Назаренко — инструктор по рукопашному бою, президент краевой федерации карате-до и командир спецроты батальона патрульно-постовой службы (предшественника СОБР).

К нему присоединились еще пятеро — офицер ОМОН Василий Беркута, оперуполномоченный уголовного розыска и УБОП Виктор Рябинкин, командир одного из подразделений ППС Владимир Жигадло, а также капитан милиции Сергей Реуцкий с братом Михаилом.

Любопытно, что двое из лидеров ОПС получили ученые степени: Сергей Реуцкий стал кандидатом филологических наук, защитив диссертацию на тему «Творчество русских писателей второй половины XIX века», а Василий Беркута — кандидатом экономических наук (тема диссертации — «Деловая репутация компании»).

«Красная бригада» начинала как частное охранное агентство «Вольный стиль» и быстро стала контролировать практически весь бизнес Красноярска. Группировка контролировала местных фермеров, угольную отрасль, часть лесодобычи, транспортные предприятия и почти все подразделения в сфере ЖКХ.

Под пятой ОПС находились проститутки и — на совершенно легальной основе — сеть игровых залов. «Красной бригаде» также принадлежали три крупнейших казино города: «Сопка», «Енисей-батюшка» и «Ессей». При этом группировка прямо конфликтовала с людьми Анатолия Быкова (Челентано или Толя Бык) — лидера преступного мира Красноярска тех лет.

Анатолий Быков (Челентано или Толя Бык)

Быков некоторое время возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был депутатом заксобрания и обладал огромным влиянием. Однако «Вольный стиль», заключив контракт с «Красноярскэнерго», стал выбивать из Толи Быка долги за электроэнергию, причем достаточно успешно.

Бригадиры под огнем

В апреле 1997 года на лидера «Красной бригады» Назаренко было совершено покушение — на оживленной улице с его Mercedes поравнялась серая «девятка», из которой иномарку буквально изрешетили. Назаренко и двое его телохранителей получили ранения, но выжили.

Считается, что организатором этого преступления был как раз Толя Бык, но никаких обвинений по этому эпизоду ему не предъявляли

Назаренко прожил еще два года, но последствия того покушения оказались фатальными: он ушел из жизни в 1999 году после сложной операции в Германии. С этого момента в ОПС начались разногласия. Они усугубились после расправы над близким другом Назаренко — филологом Сергеем Реуцким, директором казино «Ессей». В ноябре 2002-го после нескольких часов выжидания киллер выпустил в Реуцкого весь магазин пистолета Макарова рядом с подъездом его дома на улице Перенсона в Красноярске.

Затем он добил его выстрелом в голову и сбежал. Любовницу, которая возвращалась в квартиру вместе с Реуцким, киллер трогать не стал — она получила лишь случайное ранение в ногу.

Известно, что накануне покушения Реуцкий стал помогать вдове Назаренко наводить порядок в доставшихся по наследству активах, что противоречило интересам «Красной бригады». Ходили слухи о причастности к этому преступлению другого лидера ОПС, Владимира Жигадло, но они так и не подтвердились.

Выстрелы в утренней тишине

Утром 11 августа 2003 года Владимир Жигадло выходил из подъезда своего дома на проспекте Металлургов. Он успел сделать несколько шагов, как с чердака соседнего дома по нему открыли огонь — речь об этом шла в начале статьи. Раненый Жигадло упал на землю и сумел заползти за стену мусоросборной камеры.

В этот момент его водитель нажал на педаль газа и загородил машиной шефа, а затем, выскочив, стал оказывать ему первую помощь. Чуть придя в себя, Жигадло позвонил своему другу — хирургу, который на личной машине примчался на место происшествия и на ней же увез раненого в красноярскую ГКБ № 20, где лично экстренно прооперировал. Тем самым хирург спас жизнь криминальному авторитету — тот потерял много крови, но выжил.

Лидер ОПС «Красная бригада» Владимир Жигадло

Между тем после покушения к шоферу Жигадло подошел один из соседей и сообщил, что в его шефа с чердака дома на улице Сергея Лазо стрелял мужчина в красной кофте. Однако как именно выглядел стрелок, сосед не разглядел.

Автомат нашли сразу же, но других следов киллер не оставил — мобильным телефоном не пользовался, был в перчатках и капюшоне. Соседи и очевидцы вспомнили, что были выстрелы, и видели, как какой-то мужчина бежал по крыше. И все. Опознать его на тот момент никто не смог Юлия Арбузова официальный представитель следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

После выписки криминальный авторитет решил, что во всем виноваты двое его компаньонов, Михаил Реуцкий (брат Сергея) и экс-омоновец Василий Беркута — Жигадло собрался им отомстить. Осенью 2004 года он заказал Реуцкого, а спустя полгода — Беркуту. Для каждого из преступлений он передал знакомому оружие и пообещал заплатить по десять тысяч долларов.

Михаил Реуцкий пропал в конце декабря — его сгоревший внедорожник нашли через несколько дней на улице 8 Марта. Василия Беркуту убрали в октябре 2005 года. Его без признаков жизни нашли недалеко от подъезда дома на проспекте Красноярский рабочий, при этом ему в рот были вложены четыре игральные карты — «шестерки» всех мастей.

К этому времени в живых из соучредителей казино «Ессей» остались лишь Владимир Жигадло и экс-сотрудник УБОП Виктор Рябинкин.

По кровавым следам

В середине декабря 2007 года Владимир Жигадло поздно вечером возвращался все в тот же дом на проспекте Металлургов. Когда он зашел в тамбур, раздался взрыв. К счастью, мина сработала раньше времени: болты, гайки и обрезки арматуры, заложенные в СВУ, пролетели мимо — лишь один из них задел ступню Жигадло. Раненый сам смог обратиться к врачам.

Спустя полгода — новое, уже третье по счету покушение. Утром 21 апреля 2008 года Жигадло расстреляли прямо во дворе его дома в тот момент, когда он выходил из подъезда и садился в автомобиль. Два выстрела были произведены из припаркованной сзади машины: одна пуля попала криминальному авторитету в живот, а вторая — в колесо его автомобиля.

Криминального авторитета увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, но и в этот раз он сумел выжить. Лежа в больнице, он договорился со своим знакомым о ликвидации единственного выжившего компаньона — Виктора Рябинкина. Жигадло был уверен, что все покушения организовал компаньон, и за десять тысяч евро потребовал убрать его до своей выписки ради алиби.

Жигадло — очень расчетливый, интеллектуальный и изобретательный человек. Он досконально разбирался во всем и был очень осторожным. Его группировка надевала балаклавы и черные очки, клеила усы и меняла одежду. Бывало, подкидывала окурки, найденные на остановках, чтобы сбить с толку сыщиков Юлия Арбузова официальный представитель следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Утром 11 мая Рябинкин выгуливал свою собаку во дворе дома по улице 78–й Добровольческой Бригады. К нему подъехал автомобиль «ВАЗ-2106», в котором сидели трое. С заднего сиденья по Рябинкину открыли огонь, после чего злоумышленники скрылись. Лежащего на земле Виктора заметили соседи, но не смогли ничего сделать — ранения оказались летальными.

После расправы над Рябинкиным оказалось, что именно он был заказчиком покушения на Сергея Реуцкого в 2002 году — нанятые им киллеры дали показания на бывшего оперативника, которого уже не было в живых.

Причиной расправы [над Реуцким — прим. «Ленты.ру»] стали неприязненные отношения между собственниками, вызванные конкуренцией в сфере игорного бизнеса Красноярска Ольга Шаманская старший помощник руководителя красноярского следственного управления — из интервью от 12 октября 2011 года

Между тем после третьего покушения на Жигадло следователи возбудили еще одно уголовное дело. Сперва они предположили, что выстрелы в криминального авторитета и расправа над Рябинкиным как-то связаны с деньгами с Дальнего Востока. Дело в том, что соучредители «Ессея» якобы заняли несколько миллионов долларов у дальневосточных группировок. А когда пришло время отдавать долги, лидеры «Красной бригады» стали убирать друг друга.

Впрочем, эта версия отвалилась после того, как летом 2008 года удалось задержать двух киллеров. Их арестовали за причастность к другому преступлению — в ноябре 2004-го они расправились с экс-начальником убойного отдела краевого УВД Сергеем Назаровым.

Вскоре выяснилось, что один из арестованных может быть причастен к покушению на Владимира Жигадло. Подозреваемым оказался Евгений Коваль — давний друг криминального авторитета.

«Он отличался буйным нравом»

Как установили следователи, Евгений Коваль несколько недель следил за Сергеем Назаровым, затем по своему паспорту улетел в Москву, откуда по фальшивым документам на поезде вернулся в Красноярск, совершил расправу и в тот же день по тем же фальшивым документам уехал в Новосибирск, а оттуда на самолете отправился в столицу, обеспечив себе алиби. За расправу над экс-милиционером Коваль получил 50 тысяч долларов.

Однако рассказывая о покушении на бывшего начальника убойного отдела, киллер почти случайно обмолвился и о покушении на Жигадло, отметив как бы между прочим, что мстил тому «за доставленные неприятности».

Так следователям удалось раскрыть второе и третье покушения на Жигадло: взрыв в подъезде на проспекте Металлургов 18 декабря 2007 года и расстрел 21 апреля 2008-го у того же подъезда: Коваль стрелял из припаркованной на углу дома «девятки» через отверстие, специально сделанное в кузове.

В 2010 году Коваля приговорили к 22 годам колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе за два покушения на Жигадло

В 2012 году киллер выслушал новый приговор — за расправу над Сергеем Реуцким (по заказу Рябинкина и с ведома Жигадло) и случайного водителя (устав ждать Реуцкого, Коваль просто выстрелил в первого попавшегося на глаза мужчину).

Так Коваль получил 18 лет лишения свободы, а по совокупности двух приговоров — 25 лет, первые 7 из которых — в тюрьме. Однако самое первое покушение на единственного выжившего лидера «Красной бригады» так и оставалось нераскрытым.

Жигадло догадывался, что это мог быть Коваль, но доказательств никаких не было. Коваль — опытный боец, очень подготовленный и, скажем так, хорошо известен в определенных кругах криминалитета. Он тоже состоял в группировке, хотя в другой, и отличался буйным нравом Юлия Арбузова официальный представитель следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Параллельно с этим самого Жигадло и трех его подельников задержали за восемь громких расправ в Красноярском крае. Следователи полагали, что криминальной группой руководил Сергей Суриков, а Владимир обеспечивал ее информацией и оружием. Среди ее жертв оказались трое остальных соучредителей казино «Ессей» — Реуцкий, Беркута и Рябинкин.

В 2013 году суд вынес подельникам приговоры. Жигадло признали виновным в четырех заказных расправах и приговорили к 22 годам колонии — он до сих пор находится в местах лишения свободы.

Призраки прошлого

К первому покушению на Владимира Жигадло сотрудники правоохранительных органов вернулись 20 лет спустя — в 2024 году. Они вновь опросили свидетелей и старых знакомых криминального авторитета, а те рассказали следователям о конфликте между Ковалем и Жигадло незадолго до атаки киллера.

Когда стрелка задержали, все сомнения рассеялись — он сам дал признательные показания. На тот момент Коваль уже был на свободе: в 2022 году он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

В ходе боевых действий Евгений проявил мужество и героизм, был ранен, награжден — и, как следствие, помилован

На допросах Коваль признался, что неприязнь к Жигадло у него появилась как раз в 2003 году. До этого момента мужчины хорошо общались и вместе занимались на стадионе «Динамо», совместно вели бизнес (оба владели фермерскими хозяйствами ради дополнительного дохода) и считали друг друга товарищами.

Но одним летним вечером в 2003 году нетрезвый Коваль пришел в казино «Сопка» и за рулеткой устроил неприличный скандал. Когда крупье вызвала охрану, дебошир стал козырять дружбой с Жигадло. На беду, сам Владимир в тот момент был в своем кабинете. Узнав про конфликт, он вышел в зал и приказал вывести нетрезвого посетителя.

На допросах Коваль показывал: «Меня выкинули из казино, как щенка». А туда, сами понимаете, ходили не работяги, а вся преступная элита. Этот случай обсуждали все и задавали вопросы Ковалю — спрашивали, ответит он или нет. Он, в свою очередь, ждал первый шаг от Жигадло. Думал, что тот попросит прощения, пожмет руку или скажет, что был неправ Юлия Арбузова официальный представитель следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Сам Жигадло не придал серьезного значения тому случаю в казино и моментально о нем забыл. А вот Коваль — нет. Он пару месяцев ждал хотя бы формальных извинений, а когда их не последовало, решил действовать. Всю работу он проделал сам: несколько недель наблюдал за Жигадло, установил распорядок его жизни, места его жительства и частых визитов.

Затем Коваль разведал окружающую обстановку и убедился, что самым удобным местом для покушения будет подъезд, где жил его обидчик. В августе 2003 года киллер спрятался на чердаке соседнего дома и открыл по своему врагу огонь. Уверенный, что все получилось, он выбросил оружие в вентиляционную шахту и скрылся с места преступления.

Позже я узнал, что Жигадло выжил после моих выстрелов, и это меня разозлило. В 2007 и 2008 годах я вновь пытался его убить, но каждый раз — безуспешно из показаний Евгения Коваля

***

За второе и третье покушения на лидера ОПС «Красная бригада» Евгений Коваль попал в колонию, откуда ушел на СВО и смыл грехи кровью. Но уже после возвращения его настигло дело о первом покушении: сегодня, 22 года спустя, его слушают в Советском районном суде Красноярска.

Причем потерпевший Владимир Жигадло во время процесса находится за решеткой, а обвиняемый, герой СВО, приходит на процесс из дома — он взят под подписку о невыезде. Но акт помилования не распространяется на то преступление, за которое Евгений Коваль вновь предстал перед судом.

«Лента.ру» выражает благодарность председателю Красноярского краевого суда Николаю Фуге и его сотрудникам за помощь в подготовке материала.