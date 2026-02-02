«Чертовы кулички» в Москве: как чертей изгоняли при царе

Где на самом деле находятся те самые «чертовы кулички»? Спойлер: ехать в Тмутаракань не придется. Если вы сейчас в центре Москвы, то вы, скорее всего, уже там. На самом деле у этого места есть четкие координаты, и находятся они в пяти минутах от Кремля, на Китай-городе, уточняют авторы канала «arts_tobe — просто об искусстве».

Для начала разберемся с матчастью. Никаких «куличиков» (песочных или пасхальных) там не было. Были Кулишки — так в старину называли топкое место или расчищенную лесную поляну. А раз болото — значит, жди нечистую силу.

В 1666 году в местной церкви на Солянке начался настоящий «экзорцизм» по-русски. Невидимая сила (черт, не иначе) развлекалась как могла: швыряла камни, орала дурным голосом и буквально выкидывала людей из постелей. Скандал дошел до царя Алексея Михайловича. Тот, недолго думая, выписал из монастыря «спеца» — монаха Илариона.

Пять недель Иларион вел суровую битву молитвами. Бес в итоге не выдержал и даже представился: назвался Игнатием, сыном князя, которого прокляла мать. После изгнания нечисти Иларион пошел на повышение в митрополиты, а за местом навсегда закрепилась та самая слава.

Сегодня от того храма остался только кусочек ограды, вмонтированный в стену дома №4с4 по улице Солянка. Так что, когда в следующий раз пойдете за кофе на Китай-город, знайте: вы гуляете по самому мистическому уголку Москвы.

