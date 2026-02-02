Зачем Пушкин отращивал длинный ноготь на мизинце

Среди множества портретов Александра Сергеевича Пушкина есть одна пикантная деталь, которую не скрывали художники и с удивлением отмечали современники: необычайно длинный, ухоженный ноготь на мизинце левой руки. Эта странная привычка гения породила целый веер догадок — от масонских тайн до практического расчёта. Что же на самом деле скрывалось за этим «поэтическим маникюром»?

Четыре версии пушкинского маникюра

Исследователи и мемуаристы, лично знавшие поэта, предлагают несколько ключей к разгадке. Одна из гипотез связывает длинный ноготь с принадлежностью к масонской ложе. В определённый период это могло быть опознавательным знаком «вольных каменщиков», к кругу которых Пушкин одно время был близок.

В дворянской среде начала XIX века ухоженные длинные ногти считались признаком изысканности и благородного происхождения — человек таким образом демонстрировал, что не занят физическим трудом. Для выходца из старинного, но не самого богатого рода это мог быть способ подчеркнуть свой статус.

Пушкин с юности любил эпатировать публику. В Лицее он, например, мог неожиданно снять парик и помахать им, как веером. Выразительный ноготь на мизинце вполне вписывался в этот ряд — как дерзкая, запоминающаяся деталь, работающая на создание уникального образа.

Возможно, разгадка прозаичнее. В XVIII–XIX веках среди аристократов распространилась практика отращивания ногтя именно на мизинце левой — менее задействованной — руки. Острый, крепкий ноготь заменял собой канцелярский нож и был идеальным инструментом для распечатывания писем, что для Пушкина-эпистолярия было ежедневной необходимостью.

Ноготь как произведение искусства

Важно, что это не было мимолётной причудой. Поэт носил длинный ноготь практически всю взрослую жизнь, что хорошо видно на портретах, включая знаменитый работы Ореста Кипренского. Современники вспоминали, что его ногти были «похожи скорее на когти», и за ними тщательно ухаживали.

Особой заботы удостаивался именно ноготь на левом мизинце. Мемуаристка Евдокия Панаева в своих «Воспоминаниях» рассказывает удивительную деталь: на ночь Пушкин надевал на этот палец специальный чехольчик из замши или пергамента, чтобы ноготь не сломался во сне.