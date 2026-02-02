Почему полярник Руаль Амундсен вернул приемных дочерей на Советскую Чукотку

Руаль Амундсен, легендарный «Наполеон полярных стран», вошёл в историю как покоритель Южного полюса и Северо-Западного прохода. Но в его биографии есть и малоизвестная, драматичная глава, больше похожая на социальный эксперимент, чем на милосердный поступок: в 1920 году он удочерил на Чукотке двух девочек, а через четыре года, оказавшись в долгах, отослал их обратно. Что это было — благородный порыв или безответственная авантюра?

Зимовка на Чукотке и необычное решение

В 1918-1921 годах Амундсен возглавлял экспедицию на шхуне «Мод», застрявшую на зимовку у мыса Сердце-Камень. Здесь у него сложились добрые отношения с местными жителями — чукчами. Именно тогда, в 1920 году, он принял судьбоносное решение.

Исследователь Арктики, убеждённый холостяк, неожиданно стал отцом двух приёмных дочерей.

Каконита (Айнана) Какот, 4 года. Дочь чукчи Кагота из селения Нешкан, помогавшего экспедиции. Амундсен писал, что нашёл её «больной и несчастной», лечил от экземы и называл «жутко некрасивым, но безумно смешным ребёнком».

Камилла Карпендейл, 12 лет. Дочь иностранного торговца Чарли Карпендейла и его жены-чукчанки. Амундсен взял её как «подружку» для Какониты, пообещав отцу дать девочке европейское образование.

Жизнь в Европе: от огласки до пансиона

В 1921 году Амундсен добрался до Сиэтла. История «девочек-эскимосок», усыновлённых великим путешественником, стала сенсацией в американской прессе. Он использовал этот образ, беря девочек на встречи с потенциальными спонсорами, чтобы «растопить их сердца».

Затем он отправил их в Норвегию, к своему брату Леону. Какое-то время они жили в доме Амундсена под Осло, а позже были определены в престижный Хиллерёдский пансион в Копенгагене. Казалось, они обрели новую жизнь.

Банкротство и бесславное возвращение

Однако в 1924 году Амундсен объявил о своём финансовом банкротстве. Денег на содержание девочек не было. К тому же он разругался с братом, который их опекал.

«Я бы с радостью оставил у себя приёмных дочек, но ничего не вышло», – говорил он.

По словам Амундсена, удочерение имело отчасти характер научного эксперимента. Он хотел доказать всему миру, что «эскимосы способны развиваться», а девочки продемонстрировали прекрасную учёбу и завели в Норвегии друзей. Так что «эксперимент» удался.

Попрощавшись с девочками 20 сентября 1924 года, Амундсен отправил их «домой». Этот был безответственный поступок. Детям пришлось плыть в Арктику через полмира на пароходе без сопровождения взрослых. И можно лишь догадываться, что испытали привыкшие к европейскому комфорту приёмные дочери Амундсена, вернувшись на Советскую Чукотку. Встретив обеих девочек, Чарли Карпендейл не отдал Какониту родному отцу Какоту, так как тот, по его мнению, был бездомным «шатуном».

К слову, центральные советские СМИ, в отличие от американских и европейских, судьбой чукотских девочек не заинтересовались. Возможно потому, что очень скоро Чарли Карпендейл перебрался с мыса Дежнева на территорию США. Его семье пришлось плыть на эскимосских каяках через Берингов пролив.

В 1932 году, уже после гибели Амундсена, норвежская газета Arbeidetts Rett напечатала сообщение норвежца Карстена Винсволда, который за несколько лет до этого побывал на островах Диомида в Беринговом проливе. Он рассказывал, что встречал там молодую «эскимоску», которая читала норвежскую газету – это была Каконита Амундсен.

Судьба девочек

В дальнейшем, Чарли Карпендейл увёз Какониту с Аляски вместе со своими родными детьми в Канаду. Как выяснил российский ЖЖ-блогер odynokiy, установивший связь с потомками Карпендейла, Каконита закончила школу в Британской Колумбии. Она поступила в колледж Ред Дир в провинции Альберта и впоследствии стала профессором этнографии. Она поддерживала тесные связи с норвежской общиной штата Вашингтон.

По воспоминаниям жителей Чукотки, в конце 1930-х годов подросшая Каконита однажды приплыла в село Уэлен, чтобы забрать за границу своего отца Кагота. Однако тот покидать родину не захотел.

Возможно, что приемная дочь Амундсена посещала и саму Норвегию. Во всяком случае, Николай Волков утверждал, что в 1956 году благодаря помощи Харальда Свердрупа, бывшего участника экспедиции на шхуне «Мод», он встретился с Каконитой в Осло. Тогда она призналась ему, что он был первым человеком, «передавшим ей привет с берегов Чукотки».

Дочь советского чукчи Кагота после замужества стала носить имя Нита Вайланкурт (Vaillancourt). Умерла она в 1974 году в Британской Колумбии. В 2018 году о жизни Камиллы и Какониты в Норвегии вышла книга профессора Эспена Итреберга «Мыс Сердце-Камень».