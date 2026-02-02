Кто и зачем придумал грызуна-метеоролога

Выражение «день сурка» в обиходе давно стало символом рутины и повторяющихся событий. Но за ним скрывается старинная традиция, объединяющая миллионы людей в ожидании весны. День сурка — народный праздник, который 2 февраля отмечается в США и Канаде. В этот день сурки-метеорологи предсказывают погоду и наступление тепла. «Газета.Ru» рассказывает, откуда пошел этот праздник, как его отмечают и почему он стал популярным не только в Северной Америке, но и в других странах.

Когда отмечают День сурка

День сурка ежегодно отмечают в США и Канаде 2 февраля. Дата выбрана не случайно — этот день считается символической серединой между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, когда по приметам определяли продолжительность зимы, виды на урожай и, в целом, насколько благополучным будет год.

В крупных американских городах в этот день проходят массовые мероприятия — парады, фестивали, церемонии и выставки. Одно из самых известных ежегодных событий — фестиваль в городке Панксатони (штат Пенсильвания), где живет знаменитый сурок Фил.

История Дня сурка

Прообразом Дня сурка стал День ежа, который отмечали в Древнем Риме 2 февраля. Согласно традициям, римляне будили спящих ежей — если животное вылезало из норки в поиске пищи — весна будет ранней, а если пугалось своей тени в солнечный день — тепло наступит нескоро. Позже эту традицию переняли в Западной Европе, где наблюдали за поведением барсуков, ежей, медведей и других животных.

Еще один предшественник североамериканского Дня сурка — кельтский праздник Имболк, или День святой Бригитты, знаменующий первые признаки весны. Его отмечали 1–2 февраля.

По мере распространения христианства в эту дату стали праздновать Сретение Господне, с которым также было связано множество народных примет, касающихся погоды.

В Северную Америку обычай предсказывать наступление весны по поведению животных привезли немецкие переселенцы в XVIII веке. Но на новом континенте «синоптиками» стали не барсуки и ежи, а сурки, которые в огромном количестве водились в лесах США и Канады.

Одно из самых ранних упоминаний об этом обычае датируется 1840 годом, когда лавочник из Моргантауна оставил в своем дневнике описание традиции, которой следовали его соседи — немецкие иммигранты. Они следили за поведением сурка, чтобы узнать, как скоро придет тепло.

Традиция предсказывать погоду таким образом постепенно распространилась по всему континенту.

2 февраля 1886 года редактор газеты города Панксатони (Пенсильвания) Клаймер Фрис опубликовал шуточную заметку:

«Сегодня День сурка, и до момента отправки газеты в печать зверь не видел своей тени». В том же году Фрис объединил группу энтузиастов и бизнесменов в «Клуб сурка Панксатони».

2 февраля 1887 года жители Пенсильвании впервые официально отпраздновали День сурка

Члены клуба отправились к холму Гоблер-Ноб, где проснулся первый сурок. Позже ему дали имя Фил, и он стал самым знаменитым сурком-предсказателем с огромной армией поклонников. А Панкастони благодаря зверьку со временем сделался «всемирной столицей погоды» и центром притяжения туристов в начале февраля.

«Фил из Панксатони — ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей, выдающийся провидец погоды», — гласит канонический титул, который звучит во время ежегодной церемонии.

Традиции празднования

Традиции Дня сурка в основном заключаются в наблюдении за сурком и его поведением. Это представление с предсказанием от симпатичного грызуна стало основным элементом праздника, вокруг него проводятся остальные мероприятия. Накануне праздника спящего сурка Фила — главного героя праздника — помещают в украшенную «хижину» в виде пня.

К слову

Члены «Клуба сурка» и местное правительство (мэр города или губернатор штата) во время праздника выглядят как настоящие старомодные джентльмены. Как правило, на мероприятие они надевают черные смокинги и цилиндры.

Ранним утром 2 февраля члены «Клуба сурка» и зрители собираются у подножия Индюшачьей горки — особого места, где проходит мероприятие. Один из организаторов, выбранный для миссии предсказания, достает сурка Фила из норки и приближает его к своему уху. Якобы в этот момент зверь нашептывает счастливчику свой прогноз на следующие шесть недель, после чего предсказание объявляется публично.

Современные традиции праздника включают разнообразные фестивали с конкурсами, выставками местных художников и ремесленников, а также угощениями. В некоторых местах проводятся конкурсы на лучший костюм сурка и даже кулинарные конкурсы, где гости могут попробовать блюда, посвященные этому грызуну.

Церемонию и поведение грызуна-метеоролога транслируют по крупным американским и канадским телеканалам, а также в интернете, чтобы те, кто не смог присутствовать в Панксатони, могли наблюдать шоу и узнать, какая же погода будет в ближайшее время.

С 2010 года в Панксатони начали предлагать фанатам события приобрести билеты на «завтрак с Филом», где гости имеют уникальную возможность не только понаблюдать за разбуженным сурком-предсказателем, но и лично угостить его орешком.

Организаторы праздника и члены «Клуба сурка» уверяют, что это все тот же сурок, что и в 1886 году. Его жизнь якобы продлевает эликсир молодости.

Как сурок предсказывает погоду

Согласно поверьям, по поведению милого грызуна можно определить, какая погода будет в ближайшем будущем и стоит ли людям ждать раннего прихода весны.

Если сурок выходит из норки, видит свою тень и пугается, считается, что зима продлится еще шесть недель. Если грызун спокойно реагирует на все происходящее — совсем скоро наступит весна.

Несмотря на то, что традиция определять погоду по поведению проснувшихся после спячки сурков существует уже более 135 лет, Фил и его сородичи-грызуны часто ошибались в своих предсказаниях.

Сурок Фил, по данным американских ученых, предсказывал продолжительность зимы только в 35% случаев.

Последние правильные прогнозы Фил дал в 2014, 2016 и 2020 годах.

Самые известные сурки-предсказатели

У Фила есть множество коллег по всему миру. Хотя именно он считается самым медийным, в США и Канаде также популярны десятки других сурков-синоптиков. Вот некоторые из них:

Сурок-альбинос Виартонский Вилли из деревни Виартон. Жители ежегодно устраивают фестиваль в его честь.

Сурок Генерал Борегар Ли. Он предсказывает погоду в Джорджии с 1990-х годов.

Сурок Чак, проживающий в зоопарке Статен-Айленда в Нью-Йорке. Его предсказания часто расходятся с прогнозами Фила.

День сурка в кино: как праздник стал популярным по всему миру

Настоящую славу традиция обрела после выхода на экраны фильма «День сурка» режиссера Гарольда Рамиса в 1993 году. Комедия о циничном метеорологе Филе Коннорсе, застрявшем во временной петле одного и того же дня (2 февраля), стала философской притчей. Главную роль в картине исполнил Билл Мюррей.

По сюжету герой каждое утро просыпается 2 февраля. Ему предстоит переосмыслить жизнь, ценности, научиться помогать другим людям и найти свою любовь. Только после вынесенных уроков он сможет преодолеть петлю времени и проснуться 3 февраля.

Благодаря фильму название праздника стало нарицательным для обозначения жизненного цикла «день сурка», когда все дни похожи друг на друга. Именно кинокартина познакомила жителей разных стран с этой необычной традицией.

Фильм получил премию BAFTA за лучший сценарий, а впоследствии был включен в Национальный реестр фильмов США.

Почему День сурка не празднуют в России?

День сурка преимущественно распространен на Западе, в России его практически не отмечают. Попытки заимствовать забавную американскую традицию наталкиваются на природные реалии — в большинстве регионов нашей страны в начале февраля сурки пребывают в глубокой спячке.