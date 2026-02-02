Кого на Руси называли «девкой», а кого «девушкой»

В современном русском языке слова «девушка» и «девка» воспринимаются как литературная норма и её просторечный, часто грубый вариант. Однако в дореволюционной России разница между ними была куда глубже и означала не просто стилистический оттенок, а социальную пропасть. Одно обозначало статус, другое — происхождение, и только революция смешала эти границы.

Девушка: статус, обряды и «вывод в свет»

В высших сословиях — среди дворянства, купечества, зажиточного мещанства — к незамужней особе применялось исключительно слово «девушка». Оно указывало не только на возраст (период от отрочества до замужества), но и на особый социальный статус. Как отмечает этнограф Изабелла Шингина, переход девочки в «девушки» часто сопровождался специальными обрядами.

После физического созревания дочь наряжали в новую, соответствующую возрасту одежду и «выводили в свет» — будь то праздничное шествие в центральных губерниях, смотр на церковной площади на юге или катание в открытой карете на Рязанщине. Это был сигнал обществу: в семье «созрела» невеста, готовая к брачным предложениям.

Девка: просторечие без унижения

Для подавляющего большинства населения страны — крестьянства, городской бедноты, прислуги — нейтральным и повседневным словом было «девка». Оно не несло изначально грубого или оскорбительного оттенка. Как указывает филолог Валерий Ефремов, это одно из древнейших общеславянских слов, которое к XVIII веку сузило значение, закрепившись за представительницами низших сословий.

В деревенском и мещанском быту «девкой» могли фамильярно, но беззлобно окликнуть подругу или соседку. Это была их обычная разговорная манера, и сами крестьянки не видели в этом обращения ничего обидного.

«Сенная девка»: конкретная профессия

В помещичьих усадьбах существовала чёткая категория «сенная девка» (или просто «девка») — это была незамужняя крепостная, работавшая горничной в барском доме. Название происходило от «сеней» — места, где прислуга ждала поручений. Объявления о продаже таких «девок» наряду с лошадьми были обыденностью в газетах XVIII века.

Их обязанности были обширны: от помощи барышням в туалете и по хозяйству до организации совместного досуга (рукоделия, игр, прогулок) и обслуживания званых вечеров. Это была тяжелая, но в сословной иерархии своя, понятная социальная роль.

Раскол в языке: когда «девка» стала грубостью

Параллельно с сословным значением у слова «девка» к XIX веку начало развиваться иное, оценочно-негативное значение. В словарях Ушакова и Ефремовой оно фиксируется как обозначение «развратной женщины», проститутки. Именно это значение, подкреплённое презрительным отношением высшего общества к низшему, в итоге вытеснило нейтрально-бытовое.

Интересно, что в некоторых замкнутых сообществах, например, у алтайских старообрядцев, слово «девка» сохранило совершенно нейтральный, лишённый какой-либо экспрессии характер вплоть до XX века, являясь там основным обозначением незамужней женщины любого возраста.

Лишь после 1917 года, с уничтожением сословных перегородок, слово «девушка» стало общеупотребительным нейтральным термином, а «девка» окончательно превратилось в стилистически сниженное, часто оскорбительное обозначение, сохранив в себе отзвук давней социальной несправедливости.