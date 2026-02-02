«На посошок»: как на самом деле появилась эта традиция

Фраза «пить в меру» сегодня звучит как абстрактный совет. Но для наших предков она имела совершенно конкретный, измеримый смысл. Старинная русская метрология создала целую систему «винных мер» — от крошечного шкалика до гигантской бочки. Эта система регулировалась царскими указами, определяла торговлю и даже породила известные традиции.

Ведро — главная мера всего

Основой для всех измерений жидкости на Руси было ведро (12-15 литров). Именно от него, как от эталона, отталкивались, говоря о больших или меньших объёмах. Первый официальный документ, упорядочивший эти меры, — «Питейный устав» Ивана Грозного (XVI век). Помимо ведра, устав зафиксировал: осьмуху (¼ ведра), кружку (⅒ ведра), стопу (¹/₅₀ ведра)

Самой крупной мерой была бочка — 40 вёдер, или почти 500 литров. Её использовали в оптовой торговле, особенно с иностранцами, которым запрещалось продавать вино в розницу.

Петровские нововведения: штоф, бутылка и «на посошок»

При реформаторе Петре I в России появились две новые питейные меры: штоф (1/10 ведра) и мерзавчик (1/100 ведра), а также ведро указное, равное 200 чаркам. Чарка, в свою очередь, также составляла примерно 1/100 ведра.

Кстати, всем известная традиция пить «на посошок» пошла от странников, которые пользовались на Руси большим уважением. Это были не бродяги, а богомольцы, которые часто ходили, опираясь на посох. На верхушке посоха был утолщённый конец, куда помещалась чарка. Прежде чем распрощаться с гостеприимными хозяевами после обильного угощения, путник должен был выпить из чарки водки, не касаясь её руками. Если получалось не расплескать, это был добрый знак и путешественника отпускали в дорогу, если нет - значит, он был нетрезв и его оставляли на ночлег, поскольку отправляться в дорогу ему было небезопасно.

При Петре I также появилась такая мера, как бутылка, которую заимствовали из Франции, и, несмотря на то что их существовало две - для водки и для вина, мерной признавалась только винная. Такая равнялась примерно 0,75–0,77 л, что, в свою очередь, составляло одну шестнадцатую часть ведра. Водочная бутылка была поменьше (но не «поллитровка», которая появилась только в советское время, а объёмом в 0,6 литра - или 1/20 ведра). К слову, поскольку в торговле счёт шёл на вёдра, то ящик для водки до сих пор вмещает в себя 20 бутылок.

Что касается ещё непосредственно водочной меры, то для её измерения служили, главным образом, шкалик (народное название - «косушка»: от слова «косить»), штоф и полуштоф, стопка (1/6 бутылки или традиционные 100 г - разовая доза) и четвертинка, которыми измеряли алкоголь, подаваемый в кабаках. В одном шкалике было 61,5 мл, а штоф равнялся примерно 1,23 л и вмещал в себя около 20 шкаликов.

Устав о вине во время царствования Екатерины II (от 1781 г.) устанавливал в каждом питейном заведении иметь «засвидетельствованные в Казённой палате меры». При Павле I указ от 29 апреля 1797 г. об «Учреждении повсеместно в Российской империи верных весов, питейных и хлебных мер» касался четырех вопросов измерения: орудий взвешивания, мер веса, мер жидких и сыпучих тел.

Интересна и посуда, которая предназначалась для принятия жидкости: от нынешних чашек, бокалов, фужеров и рюмок до их старорусских предшественников - кубков, рогов, чар и чарок, братин, чаш, ковшей-скопкарей, крючков, стопок, стаканов (досканцов), фляг (плоских бутылок) и т. д. Ведь значимую роль играет не только то, что пить, но и как пить - то есть сама культура пития, и наши предки уж конечно знали в этом толк.