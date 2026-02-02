Почему Ночь Бараат в исламе считается священной и как правильно ее провести

Как правильно провести священную Ночь Бараат и что нельзя делать в этот мусульманский праздник
Священная Ночь Бараат для мусульман — одна из самых важных в исламском календаре. Для верующих это время, когда двери милости Всевышнего распахнуты особенно широко. В эту ночь человек получает редкую возможность остановиться, оглянуться на пройденный путь и укрепить свою связь с Аллахом. Подробнее о значении этого праздника и о том, как его правильно провести, «Газете.Ru» рассказал муфтий Рушан Аббясов.
Какого числа Ночь Бараат в 2026 году?
Ночь Бараат (араб. Ляйлятуль-Бараат) наступает в середине месяца Шаабан — восьмого по исламскому лунному календарю. В 2026 году она празднуется со 2 на 3 февраля.
Почему дата меняется?
Исламский календарь основан на лунных циклах, поэтому даты праздников ежегодно смещаются на 10-11 дней относительно григорианского летоисчисления, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Например, в 2025 году Ночь Бараат отмечалась с 13 на 14 февраля, а в 2027 году она будет с 22 на 23 января.
Значение Ночи Бараат для мусульман
Название этой благословенной ночи раскрывает ее главный духовный смысл, подчеркнул Аббясов.
«Слово «бараат» в арабском языке означает освобождение, избавление, оправдание, обретение чистоты. В религиозном контексте Ляйлятуль-Бараат осмысливается как ночь освобождения человека от бремени грехов по милости Всевышнего и как возможность духовного обновления, даруемая тем, кто искренне обращается к Аллаху с покаянием», — рассказал муфтий.
В исламском богословии Ночь Бараат тесно связана с темой Божественной милости, которая превосходит человеческое представление о справедливости.
Аллах — прощающий и милосердный, и именно в такие особые моменты верующему напоминается, что путь к Всевышнему всегда открыт. Однако прощение в исламе не мыслится как автоматическое или формальное: оно предполагает осознанное раскаяние, признание своих ошибок и искреннее намерение изменить себя. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области
Особое место в этом празднике занимает тема очищения человеческих отношений. В хадисах указывается, что Божественное прощение не распространяется на тех, кто сознательно разрывает узы братства, живет с ненавистью и враждой в сердце.
Тем самым, по словам муфтия, ислам подчеркивает: духовная жизнь невозможна без нравственной ответственности перед другими людьми.
«Прощение Всевышнего начинается с готовности человека прощать самому, отпускать обиды и восстанавливать разрушенные связи», — отметил Рушан Аббясов.
Таким образом, Ночь Бараат объединяет в себе несколько ключевых измерений исламской духовности:
- милость Аллаха,
- личную ответственность человека,
- силу покаяния,
- необходимость внутреннего и социального очищения.
«Это ночь, когда верующий не только просит прощения за прошлое, но и осознанно формирует свое будущее, стремясь выйти после нее обновленным — с чистым сердцем, ясным намерением и укрепленной верой», — добавил муфтий.
Интересно
Ночь Бараат в исламском календаре считается второй по значимости и священности после Ночи Предопределения, или Ночи аль-Кадр, когда по преданиям пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.
История Ночи Бараат: от пророка Мухаммеда до наших дней
Ночь Бараат — один из древнейших духовных обрядов в исламе, корни которого уходят в эпоху пророка Мухаммеда. Ее история сочетает коранические предания, хадисы и многовековые традиции, формирующие уникальное значение этого события.
Истоки в хадисах
Хадисы в исламе затрагивают разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Согласно им, Ночь Бараат связана с событием, когда пророк Мухаммед провел в молитве почти всю ночь. Его жена Айша, увидев это, спросила о причине.
Пророк ответил: «Это ночь середины Шаабана. В нее Аллах прощает грехи раскаявшихся, но не прощает многобожников и тех, кто сеет вражду».
Этот хадис стал основой для понимания святости ночи. Хотя в Коране прямо не упоминается Бараат, ее значимость подтверждается многочисленными хадисами, которые подчеркивают, что в эту ночь Аллах определяет судьбы людей на год вперед.
Доисламские корни
До возникновения ислама арабские племена отмечали середину месяца Шаабан как время очищения и обращения к высшим силам. С приходом ислама традиция изменилась: акцент сместился на духовное покаяние и связь с Аллахом. Пророк Мухаммед внедрил древние ритуалы в исламскую практику, придав им новое смысловое наполнение.
Ранние упоминания и развитие традиций
Первые письменные упоминания о Ночи Бараат встречаются в трудах исламских богословов VII–VIII веков. Например, в сборнике хадисов Шуаб аль-Иман описывается, как пророк Мухаммед выделял эту ночь для усиленных молитв и поста.
С течением времени сложились ключевые ритуалы:
- Бодрствование — верующие проводят ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях.
- Пост — 15-го Шаабана соблюдается ураза как подготовка к Рамадану.
- Ритуальное омовение (гусль) — символизирует очищение перед духовными практиками.
Различия в трактовках между суннитами и шиитами
• Сунниты считают, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу человека на год. Они уделяют особое внимание личному обращению к Аллаху, чтению суры «Ясин» и покаянию.
• Шииты связывают Бараат с ожиданием прихода имама Махди — «обновителя веры», который, по их убеждениям, установит справедливость на Земле. Для них это также время молитв за возвращение Махди (человека, который придет для укрепления и обновления веры мусульман в дни, предшествующие наступлению Судного дня).
Развитие праздника и современное значение
Изначально Ночь Бараат не сопровождалась массовыми обрядами. В ранние века мусульмане проводили ее в уединении, следуя примеру пророка. Однако к X–XI векам, с ростом влияния суфийских традиций, появились дополнительные ритуалы: коллективные зикры (поминания Аллаха) и посещение могил.
Несмотря на критику со стороны некоторых богословов (например, салафитов, считающих Ночь Бараат нововведением), она остается важной частью исламского календаря. Сегодня Ночь Бараат отмечают в более чем 50 странах, включая Россию, Турцию, Казахстан и многие арабские государства. Это событие стало символом духовного обновления. Ночь напоминает мусульманам о необходимости самоконтроля, прощения и подготовки к Рамадану.
Как сказано в одном из хадисов: «Сердце того, кто оживит Ночь Бараат молитвой, не умрет в день, когда умрут сердца».
Особое значение Ночь Бараат приобретает и в социальном измерении, отметил муфтий. Она напоминает, что вера не ограничивается личной духовностью, а напрямую связана с отношениями между людьми.
«Готовность простить, отказаться от накопленных обид, восстановить разорванные связи сегодня становится не только религиозным, но и общественно значимым нравственным выбором. В мире, где конфликты легко перерастают в отчуждение, Ляйлятуль-Бараат призывает к милосердию, ответственности и взаимному уважению», — подчеркнул Аббясов.
Для современного мусульманина эта ночь также служит напоминанием о личной ответственности за свою семью, окружение и общество в целом. Покаяние и молитва в Ляйлятуль-Бараат побуждают не к уходу от реальности, а к более осознанному и нравственно выверенному участию в жизни — с ясным пониманием своих обязанностей и своего вклада в общее благо.
Традиции Ночи Бараат: как провести священное время
Ночь Бараат — это время глубокого духовного очищения, когда мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами о прощении грехов и благополучии. Существует несколько традиций, основанных на исламских учениях, обратил внимание Рушан Аббясов.
1. Бодрствование и молитвы. Распространенной практикой является чтение Корана, размышление над его аятами, а также поминание Аллаха (зикр). Эти формы поклонения помогают человеку замедлиться, отвлечься от суеты повседневной жизни и настроить сердце на духовную волну. Они напоминают о вечных ценностях и ответственности перед Всевышним. Особое внимание уделяется суре «Ясин», которую рекомендуется прочитать трижды:
- первое чтение — для счастья в этом и загробном мире;
- второе — для долголетия;
- третье — для защиты от зла.
Также читают тасбих-намазы (молитвы раскаяния) и салават (благословения пророку Мухаммеду).
Наиболее распространенной формой поклонения в Ночь Бараат является дополнительная молитва — нафль. Особое место занимают дуа и истигфар — мольбы о прощении. Искреннее признание своих ошибок, осознание слабости и зависимости от милости Всевышнего являются сердцевиной духовного смысла Ляйлятуль-Бараат. В эту ночь верующий просит не только о прощении прошлого, но и о защите от грехов в будущем, о чистоте намерений и стойкости в вере. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО
2. Ритуальное омовение (гусль). Перед началом ночи совершают полное омовение тела, символизирующее очищение души. Если это невозможно, допустимо ограничиться малым омовением (тахарат) — мыть лицо от корней волос на лбу до подбородка; мыть руки, включая локти; мыть ноги, включая щиколотки.
3. Пост на следующий день. 15-го Шаабана (после Ночи Бараат) соблюдают однодневный пост. Это подготовка к Рамадану и знак благодарности за милость Аллаха.
4. Помощь нуждающимся. Раздача милостыни (закят) и поддержка бедных считаются важными действиями, усиливающими шансы на прощение.
5. Поминание усопших. Мусульмане молятся за души умерших родственников, прося для них милости и благоденствия в загробной жизни.
В это благословенное время мусульмане усердствуют в поклонении: читают Священный Коран, совершают дополнительные намазы и возносят молитвы-дуа. Желательным действием является соблюдение поста 15-го числа месяца Шаабан, то есть после ночи Бараат, потому как к этому призывал сам пророк Мухаммад (мир ему). В эту ночь принято проявлять милосердие: раздавать милостыню, помогать бедным и нуждающимся. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО
Что запрещено в Ночь Бараат: главные табу
В священную Ночь Бараат существует несколько запретов, о которых должны помнить все верующие мусульмане.
Сон. Бодрствование — обязательное условие. Однако если по какой-то причине верующие мусульмане не в силах бороться со сном, то уснуть разрешается только в священном месте — в мечети.
Праздничные застолья. Нельзя устраивать торжества, готовить особые блюда или накрывать столы. Это время для молитв, а не для мирских удовольствий.
Грехи и запретные действия. Употребление алкоголя, сплетни, ссоры и другие грехи в эту ночь считаются особенно тяжкими, так как их последствия усугубляются и сильно влияют на судьбу верующего.
Массовые собрания. Коллективные молитвы или религиозные лекции не одобряются. Поклонение в эту священную ночь должно быть индивидуальным и уединенным.
Пренебрежение обязательными молитвами. Пропущенные намазы (фаджр, зухр и другие) следует восполнить до начала Ночи Бараат.
Советы для искреннего поклонения
• Чтение Корана. Помимо «Ясин», рекомендуется читать суры «Аль-Фатиха», «Аль-Ихляс» и «Аль-Кадр».
• Искренность. Важнее не количество молитв, а глубина раскаяния и чистота намерений.
• Примирение. Перед священной ночью стоит простить обиды и попросить прощения у близких.
Как подчеркнул муфтий, Ночь Бараат возвращает человека к утраченному умению вести честный разговор с самим собой: о прожитых годах, о совершенных ошибках, о том, что было потеряно и что еще можно исправить. В этом смысле она становится своеобразной точкой духовной перезагрузки, позволяя заново выстроить внутренние ориентиры.
«Ночь Бараат раскрывается как время не только духовного очищения, но и зрелого нравственного выбора. Она помогает верующему восстановить внутреннее равновесие, укрепить веру и выйти из этой ночи с обновленным взглядом на жизнь, людей и свою ответственность перед Всевышним», — заключил муфтий.