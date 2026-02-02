Почему Ночь Бараат в исламе считается священной и как правильно ее провести

Священная Ночь Бараат для мусульман — одна из самых важных в исламском календаре. Для верующих это время, когда двери милости Всевышнего распахнуты особенно широко. В эту ночь человек получает редкую возможность остановиться, оглянуться на пройденный путь и укрепить свою связь с Аллахом. Подробнее о значении этого праздника и о том, как его правильно провести, «Газете.Ru» рассказал муфтий Рушан Аббясов.

© Соцсети

Какого числа Ночь Бараат в 2026 году?

Ночь Бараат (араб. Ляйлятуль-Бараат) наступает в середине месяца Шаабан — восьмого по исламскому лунному календарю. В 2026 году она празднуется со 2 на 3 февраля.

Почему дата меняется?

Исламский календарь основан на лунных циклах, поэтому даты праздников ежегодно смещаются на 10-11 дней относительно григорианского летоисчисления, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Например, в 2025 году Ночь Бараат отмечалась с 13 на 14 февраля, а в 2027 году она будет с 22 на 23 января.

Значение Ночи Бараат для мусульман

Название этой благословенной ночи раскрывает ее главный духовный смысл, подчеркнул Аббясов.

«Слово «бараат» в арабском языке означает освобождение, избавление, оправдание, обретение чистоты. В религиозном контексте Ляйлятуль-Бараат осмысливается как ночь освобождения человека от бремени грехов по милости Всевышнего и как возможность духовного обновления, даруемая тем, кто искренне обращается к Аллаху с покаянием», — рассказал муфтий.

В исламском богословии Ночь Бараат тесно связана с темой Божественной милости, которая превосходит человеческое представление о справедливости.

Аллах — прощающий и милосердный, и именно в такие особые моменты верующему напоминается, что путь к Всевышнему всегда открыт. Однако прощение в исламе не мыслится как автоматическое или формальное: оно предполагает осознанное раскаяние, признание своих ошибок и искреннее намерение изменить себя. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман Московской области

Особое место в этом празднике занимает тема очищения человеческих отношений. В хадисах указывается, что Божественное прощение не распространяется на тех, кто сознательно разрывает узы братства, живет с ненавистью и враждой в сердце.

Тем самым, по словам муфтия, ислам подчеркивает: духовная жизнь невозможна без нравственной ответственности перед другими людьми.

«Прощение Всевышнего начинается с готовности человека прощать самому, отпускать обиды и восстанавливать разрушенные связи», — отметил Рушан Аббясов.

Таким образом, Ночь Бараат объединяет в себе несколько ключевых измерений исламской духовности:

милость Аллаха,

личную ответственность человека,

силу покаяния,

необходимость внутреннего и социального очищения.

«Это ночь, когда верующий не только просит прощения за прошлое, но и осознанно формирует свое будущее, стремясь выйти после нее обновленным — с чистым сердцем, ясным намерением и укрепленной верой», — добавил муфтий.

Интересно

Ночь Бараат в исламском календаре считается второй по значимости и священности после Ночи Предопределения, или Ночи аль-Кадр, когда по преданиям пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

История Ночи Бараат: от пророка Мухаммеда до наших дней

Ночь Бараат — один из древнейших духовных обрядов в исламе, корни которого уходят в эпоху пророка Мухаммеда. Ее история сочетает коранические предания, хадисы и многовековые традиции, формирующие уникальное значение этого события.

Истоки в хадисах

Хадисы в исламе затрагивают разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Согласно им, Ночь Бараат связана с событием, когда пророк Мухаммед провел в молитве почти всю ночь. Его жена Айша, увидев это, спросила о причине.

Пророк ответил: «Это ночь середины Шаабана. В нее Аллах прощает грехи раскаявшихся, но не прощает многобожников и тех, кто сеет вражду».

Этот хадис стал основой для понимания святости ночи. Хотя в Коране прямо не упоминается Бараат, ее значимость подтверждается многочисленными хадисами, которые подчеркивают, что в эту ночь Аллах определяет судьбы людей на год вперед.

Доисламские корни

До возникновения ислама арабские племена отмечали середину месяца Шаабан как время очищения и обращения к высшим силам. С приходом ислама традиция изменилась: акцент сместился на духовное покаяние и связь с Аллахом. Пророк Мухаммед внедрил древние ритуалы в исламскую практику, придав им новое смысловое наполнение.

Ранние упоминания и развитие традиций

Первые письменные упоминания о Ночи Бараат встречаются в трудах исламских богословов VII–VIII веков. Например, в сборнике хадисов Шуаб аль-Иман описывается, как пророк Мухаммед выделял эту ночь для усиленных молитв и поста.

С течением времени сложились ключевые ритуалы:

Бодрствование — верующие проводят ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях.

Пост — 15-го Шаабана соблюдается ураза как подготовка к Рамадану.

Ритуальное омовение (гусль) — символизирует очищение перед духовными практиками.

Различия в трактовках между суннитами и шиитами

• Сунниты считают, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу человека на год. Они уделяют особое внимание личному обращению к Аллаху, чтению суры «Ясин» и покаянию.

• Шииты связывают Бараат с ожиданием прихода имама Махди — «обновителя веры», который, по их убеждениям, установит справедливость на Земле. Для них это также время молитв за возвращение Махди (человека, который придет для укрепления и обновления веры мусульман в дни, предшествующие наступлению Судного дня).

Развитие праздника и современное значение

Изначально Ночь Бараат не сопровождалась массовыми обрядами. В ранние века мусульмане проводили ее в уединении, следуя примеру пророка. Однако к X–XI векам, с ростом влияния суфийских традиций, появились дополнительные ритуалы: коллективные зикры (поминания Аллаха) и посещение могил.

Несмотря на критику со стороны некоторых богословов (например, салафитов, считающих Ночь Бараат нововведением), она остается важной частью исламского календаря. Сегодня Ночь Бараат отмечают в более чем 50 странах, включая Россию, Турцию, Казахстан и многие арабские государства. Это событие стало символом духовного обновления. Ночь напоминает мусульманам о необходимости самоконтроля, прощения и подготовки к Рамадану.

Как сказано в одном из хадисов: «Сердце того, кто оживит Ночь Бараат молитвой, не умрет в день, когда умрут сердца».

Особое значение Ночь Бараат приобретает и в социальном измерении, отметил муфтий. Она напоминает, что вера не ограничивается личной духовностью, а напрямую связана с отношениями между людьми.

«Готовность простить, отказаться от накопленных обид, восстановить разорванные связи сегодня становится не только религиозным, но и общественно значимым нравственным выбором. В мире, где конфликты легко перерастают в отчуждение, Ляйлятуль-Бараат призывает к милосердию, ответственности и взаимному уважению», — подчеркнул Аббясов.

Для современного мусульманина эта ночь также служит напоминанием о личной ответственности за свою семью, окружение и общество в целом. Покаяние и молитва в Ляйлятуль-Бараат побуждают не к уходу от реальности, а к более осознанному и нравственно выверенному участию в жизни — с ясным пониманием своих обязанностей и своего вклада в общее благо.

Традиции Ночи Бараат: как провести священное время

Ночь Бараат — это время глубокого духовного очищения, когда мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами о прощении грехов и благополучии. Существует несколько традиций, основанных на исламских учениях, обратил внимание Рушан Аббясов.

1. Бодрствование и молитвы. Распространенной практикой является чтение Корана, размышление над его аятами, а также поминание Аллаха (зикр). Эти формы поклонения помогают человеку замедлиться, отвлечься от суеты повседневной жизни и настроить сердце на духовную волну. Они напоминают о вечных ценностях и ответственности перед Всевышним. Особое внимание уделяется суре «Ясин», которую рекомендуется прочитать трижды:

первое чтение — для счастья в этом и загробном мире;

второе — для долголетия;

третье — для защиты от зла.

Также читают тасбих-намазы (молитвы раскаяния) и салават (благословения пророку Мухаммеду).

Наиболее распространенной формой поклонения в Ночь Бараат является дополнительная молитва — нафль. Особое место занимают дуа и истигфар — мольбы о прощении. Искреннее признание своих ошибок, осознание слабости и зависимости от милости Всевышнего являются сердцевиной духовного смысла Ляйлятуль-Бараат. В эту ночь верующий просит не только о прощении прошлого, но и о защите от грехов в будущем, о чистоте намерений и стойкости в вере. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

2. Ритуальное омовение (гусль). Перед началом ночи совершают полное омовение тела, символизирующее очищение души. Если это невозможно, допустимо ограничиться малым омовением (тахарат) — мыть лицо от корней волос на лбу до подбородка; мыть руки, включая локти; мыть ноги, включая щиколотки.

3. Пост на следующий день. 15-го Шаабана (после Ночи Бараат) соблюдают однодневный пост. Это подготовка к Рамадану и знак благодарности за милость Аллаха.

4. Помощь нуждающимся. Раздача милостыни (закят) и поддержка бедных считаются важными действиями, усиливающими шансы на прощение.

5. Поминание усопших. Мусульмане молятся за души умерших родственников, прося для них милости и благоденствия в загробной жизни.

В это благословенное время мусульмане усердствуют в поклонении: читают Священный Коран, совершают дополнительные намазы и возносят молитвы-дуа. Желательным действием является соблюдение поста 15-го числа месяца Шаабан, то есть после ночи Бараат, потому как к этому призывал сам пророк Мухаммад (мир ему). В эту ночь принято проявлять милосердие: раздавать милостыню, помогать бедным и нуждающимся. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Что запрещено в Ночь Бараат: главные табу

В священную Ночь Бараат существует несколько запретов, о которых должны помнить все верующие мусульмане.

Сон. Бодрствование — обязательное условие. Однако если по какой-то причине верующие мусульмане не в силах бороться со сном, то уснуть разрешается только в священном месте — в мечети.

Праздничные застолья. Нельзя устраивать торжества, готовить особые блюда или накрывать столы. Это время для молитв, а не для мирских удовольствий.

Грехи и запретные действия. Употребление алкоголя, сплетни, ссоры и другие грехи в эту ночь считаются особенно тяжкими, так как их последствия усугубляются и сильно влияют на судьбу верующего.

Массовые собрания. Коллективные молитвы или религиозные лекции не одобряются. Поклонение в эту священную ночь должно быть индивидуальным и уединенным.

Пренебрежение обязательными молитвами. Пропущенные намазы (фаджр, зухр и другие) следует восполнить до начала Ночи Бараат.

Советы для искреннего поклонения

• Чтение Корана. Помимо «Ясин», рекомендуется читать суры «Аль-Фатиха», «Аль-Ихляс» и «Аль-Кадр».

• Искренность. Важнее не количество молитв, а глубина раскаяния и чистота намерений.

• Примирение. Перед священной ночью стоит простить обиды и попросить прощения у близких.

Как подчеркнул муфтий, Ночь Бараат возвращает человека к утраченному умению вести честный разговор с самим собой: о прожитых годах, о совершенных ошибках, о том, что было потеряно и что еще можно исправить. В этом смысле она становится своеобразной точкой духовной перезагрузки, позволяя заново выстроить внутренние ориентиры.