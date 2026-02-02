Красная звезда: почему Троцкий именно этот символ выбрал для армии

Пятиконечная звезда, ставшая на десятилетия главным символом Красной армии, была официально утверждена благодаря Льву Троцкому. Приказом Народного комиссара по военным делам № 321 от 7 мая 1918 года она была введена как знак различия для красноармейцев и получила название «марсова звезда с плугом и молотом». Но почему выбор пал именно на этот знак? Историки и исследователи символики указывают на несколько возможных причин, отражающих дух того бурного времени.

Символ силы и защиты

Лев Троцкий, как и многие образованные люди рубежа XIX-XX веков, был знаком с оккультными учениями и мистическими традициями. Пятиконечная звезда (пентаграмма) с древности считалась мощным символом, обладающим огромным энергетическим потенциалом. Её использовали шумеры, вавилоняне (в качестве оберега), в иудейской традиции она ассоциировалась с пятью ранами Христа, а в средневековой Европе была известна как «печать царя Соломона».

Для большевиков, искавших новые, разрывающие с прошлым символы, звезда стала идеальным знаком. Они наполнили её собственным смыслом, трактуя пять лучей как единство пролетариев всех пяти континентов Земли и знамя грядущей мировой революции. В эпоху торжества оккультизма этот символ был не только силён, но и предельно моден.

Версия преемственности

Существует и более прагматичное объяснение. Красная звезда в приказе Троцкого именовалась «марсовой» — по имени древнеримского бога войны Марса. Этот символ не был абсолютно новым для русской армии. Пятиконечные звёзды использовались в Российской империи с 1827 года как знаки различия на эполетах и погонах офицеров и генералов. Даже после Февральской революции Временное правительство сохранило её в новой кокарде.

Вводя хорошо знакомый военным символ, хоть и в новом, революционном обрамлении (с плугом и молотом), Троцкий мог посылать тонкий сигнал офицерам старой, царской армии — «военспецам», которых большевики активно и настойчиво вербовали в ряды РККА. Это был жест, указывающий на некую преемственность воинского духа при смене политической власти.

А могла бы быть

Любопытно, что у пятиконечной звезды в те годы был серьёзный символический конкурент — свастика. В России начала XX века этот древний солнечный знак был невероятно популярен: его изображали на денежных купюрах («керенках»), его рисовала на стене Ипатьевского дома перед расстрелом императрица Александра Фёдоровна. Свастика всерьёз рассматривалась как один из возможных государственных символов.

Однако, согласно распространённой точке зрения, именно личное решение Троцкого склонило чашу весов в пользу пятиконечной звезды. История XX века, где свастика стала символом нацизма, а красная звезда — одним из узнаваемых знаков столетия, показала, что этот выбор имел колоссальные последствия. В борьбе символов «звезда» оказалась сильнее.