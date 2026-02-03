3 февраля: какие поверья и традиции связаны с днем Максима-утешителя

В православной церкви отмечают память преподобного Максима Исповедника или Максима Грека. В народном календаре Максимов день или Максим-утешитель.

© Российская Газета

Этот день окутан множеством поверий, примет и традиций. Например, в этот день в доме зажигали огонь, чтобы привлечь благополучие и богатство. А также помогали нищим, вдовам и сиротам. Считалось, что так вернется счастье. Женщины с утра готовили булочки, пироги и раздавали их всем нуждающимся. Хорошей приметой было обменяться рукопожатиями или помириться. Даже заклятые враги в этот день могли стать побратимами. Более того, такая связь считалась даже более сильной, чем кровное родство. Побратимы в большие праздники ходили друг другу в гости, обменивались дарами, вместе защищали семьи и помогали друг другу. Но брак между их детьми не допускался, так как считался греховным.

Особый обряд проводили супруги: взявшись за руки они шли к дереву и стряхивали с него снег или иней. Если снег падал им на головы одновременно, считалось, что они не рассорятся и будут жить более мирно без разногласий.

Хорошей приметой на Максима-утешителя было потерять какую-либо вещь. Верили, что найти добра можно будет втрое больше. Плохим знаком было увидеть сейчас похоронную процессию. Так как после этого можно было заболеть. В этот день не стоит строить козни, сплетничать, обманывать, лицемерить, обижать других. Нельзя сейчас жаловаться на жизнь, так как беды от этого только множатся.

Нельзя сейчас давать соль взаймы - вместе с ней отдашь и кусочек семейного счастья, благополучия.

Если луна на небе ясная - уродится пшеница. Весь день светит солнце - впереди сильные морозы. На небе нет ни облачка - к сырому и холодному лету. Снег пошел - жди урожай озимых.