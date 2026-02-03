Как порошковые напитки стали символом 90-х

В 90-е быстрорастворимые напитки были настоящим хитом. Invite, Zuko и Yupi знали все — от школьников до их родителей. Яркие пакетики, иностранные названия и обещание «просто добавить воды» делали свое дело, напоминают авторы канала «Гастрономическая шизофрения».

Производители отлично играли на дефиците нормальных продуктов, доверии к рекламе и всеобщей тяге ко всему «забугорному». Тогда казалось, что если товар иностранный, значит он точно хороший.

Первым на российском рынке появился Yupi — напиток родом из Чили. В одном пакетике было всего 15 граммов порошка, которые предлагалось растворить в полутора литрах воды. Вкусов было много, но по сути отличались они только ароматизатором — состав оставался почти одинаковым. Напиток получался водянистым и откровенно пустым на вкус, что, впрочем, неудивительно: 15 граммов сухой смеси физически не могли дать насыщенный результат.

Многие взрослые довольно быстро поняли, что ничего полезного в этих порошках нет, и старались не покупать их детям. Но это мало кого останавливало. Пакетики часто вскрывали прямо на месте и высыпали порошок в рот без всякой воды. Так делали многие — и, как выясняется, не только автор, но и его жена.

Позже на рынке появился Zuko. Он считался самым вкусным и самым насыщенным из всех. Здесь производители сделали ставку не на экономию, а именно на вкус. Пакетик весил уже 25 граммов и разводился всего в одном литре воды. Напиток действительно получался более ярким. Zuko, как и Yupi, был родом из Чили, а его состав тоже не имел ничего общего с натуральными продуктами.

Пик популярности сухих напитков пришелся на 1994 год. По разным оценкам, объем продаж тогда составлял от 120 до 150 миллионов долларов в год. Но уже в 1995-м рынок резко просел. Это связывают с масштабной кампанией против растворимых напитков, которую активно вели производители «натуральных» соков.

Тем не менее Invite, Yupi и Zuko никуда не исчезли. Их до сих пор можно без проблем купить на маркетплейсах вроде Ozon или Wildberries. Возможно, состав за прошедшие годы немного изменился, но вряд ли кардинально. Скорее всего, эти напитки остались тем же самым продуктом, только теперь уже с налетом ностальгии по 90-м.

Аромат эпохи бывает горьким и резким. Поколение, пережившее 90-е, и сегодня может с закрытыми глазами узнать ее по спиртуозному шлейфу дешевых напитков. «ГлагоL» обращает внимание, что это было не столько употребление алкоголя, сколько рискованная игра со здоровьем.