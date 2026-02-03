Как родилась легенда: неожиданная история морской бескозырки

История легендарной бескозырки началась не с красоты, а с суровой морской бытовухи. В XVIII веке матросы мучились с треуголками и громоздкими шляпами, напоминают авторы канала GadgetPage.

© ГлагоL

Представьте: тесный трюм, качка, палуба, опутанная снастями — в таких условиях любой козырек превращался в помеху. Он цеплялся за канаты, ограничивал обзор при работе на мачтах и просто улетал в море при первом порыве ветра. Флот остро нуждался в чем-то максимально простом и «обтекаемом».

Первыми к идее круглой шапки пришли британцы и французы, но настоящим домом для бескозырки стала Россия. В 1811 году ее официально ввели в форму нижних чинов императорского флота. Это было попадание в яблочко: дешево, удобно и на удивление стильно.

Кстати, знаменитые ленты появились не для красоты. У них была чисто «штормовая» задача — в сильный ветер матрос обвязывал их вокруг шеи или зажимал в зубах, чтобы фуражка не отправилась в свободное плавание. Позже на них стали золотить названия кораблей, и лента превратилась в предмет гордости: по ней сразу видели, с какого «зверя» сошел на берег моряк.

Удивительно, но за двести лет бескозырка почти не изменилась. Она пережила падение империй и смену режимов, превратившись из обычной рабочей шапки в символ флотского братства. Это тот редкий случай, когда практичное решение оказалось настолько удачным, что стало легендой.

Что общего у моды и продовольственной безопасности? «ГлагоL» приводил в пример европейские воротники «горгеры» XVI века: крахмальные, с сотнями складок, диаметром до 20 см. Они были символом роскоши, требующим специального обслуживания и менявшим осанку знати.