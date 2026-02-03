Как Геббельс использовал голос Сталина против Красной Армии

Во время Второй мировой войны пропаганда стала мощнейшим оружием, и нацистская Германия использовала его без ограничений. Министр пропаганды Йозеф Геббельс, чьим кредо было «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой», развернул на Восточном фронте настоящую войну эфиров, где главной мишенью стал авторитет советского руководства.

Орудие подрыва доверия

Помимо традиционных листовок, нацисты активно использовали радио для дезинформации. Как отмечает историк Игорь Петров, управление пропаганды действовало изощренно: создавались псевдоподпольные радиостанции, якобы вещавшие с советской территории от имени вымышленных организаций, борющихся «со сталинским режимом». В эфир запускались фальшивые новости, рассчитанные на деморализацию армии и населения.

Монтаж как оружие

Одним из громких эпизодов стало использование фигуры старшего сына Сталина — Якова Джугашвили, попавшего в плен в 1941 году. Немецкая пропаганда немедленно превратила этот факт в инструмент давления. Карл Альбрехт, возглавлявший одну из подпольных радиостанций, в мемуарах раскрыл механику: записи допросов Якова монтировались так, чтобы получилось «зажигательное обвинение против Сталина».

Перед трансляцией этой записи нацисты вели массированную психологическую атаку, анонсируя:

«Сталин, через пять дней в 10 вечера ты услышишь речь твоего сына…».

Хотя реальный эффект на фронте, скорее всего, был преувеличен немецкой стороной, сами пропагандисты верили, что именно эта акция способствовала переходу некоторых красноармейцев на сторону Власова.

Голос-призрак: актер в роли вождя

Но главным «триумфом» геббельсовской машины стало создание радиодвойника самого Сталина. Эту роль исполнил Всеволод Блюменталь-Тамарин — заслуженный артист РСФСР, сдавшийся немцам под Москвой и согласившийся на сотрудничество.

Уже 2 февраля 1942 года в эфире прозвучал его первый «приказ», якобы от имени Сталина, с призывом не сопротивляться «освободителям». В дальнейшем передачи стали регулярными: дважды в неделю «голос Сталина» отдавал абсурдные и деморализующие распоряжения — об отступлении за Урал, сдаче городов, продаже Баку и Мурманска англичанам.

Эффект был настолько сильным, что Верховный суд СССР заочно приговорил Блюменталя-Тамарина к смертной казни. Добраться до предателя во время войны не удалось: он был найден повешенным в мае 1945 года в Тюбингене. По одной из версий, его ликвидировал советский агент Игорь Миклашевский.

Закат «черного радио»

Однако уже к лету 1942 года Геббельс разочаровался в эффективности тайного радиовещания. В своем дневнике он отметил, что эти методы устарели. Большинство подпольных радиостанций было свернуто, а упор в подрывной деятельности сместился на агентурную и диверсионную работу.