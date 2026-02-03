«Седьмая вода на киселе»: на какой стадии заканчивается степень родства у русских

Сегодня наша родственная сеть редко простирается дальше бабушек и двоюродных братьев. А знаете ли вы, кем вам приходится сын крестной дочери вашей сестры? Для наших предков такая задача была элементарной. Они жили в плотном переплетении родовых связей, где у каждого, даже самого дальнего родственника, было своё чёткое название и место. Разбираемся в хитросплетениях старинного родства, которое определяло всю жизнь человека — от быта до права на брак.

Три кита: кровь, брак и дух

Вся родня на Руси делилась на три принципиально разных вида, и путать их было нельзя. Первая степень — это родители и их дети. Вторая – деды (бабки) и внуки. Третья – прадеды и правнуки, а так же дядья (тетки) и племянники. Четвертая степень родства – это двоюродные: дед и внучатые племянники, двоюродные братья и сестры. Пятая степень – двоюродный дядя (тетя) и двоюродные племянники, шестая – троюродные братья и сестры.

Седьмая степень родства – самая далекая. Четвероюродных братьев и сестер не только сейчас, но и в старину близкими родственниками не считали. Не случайно бытует выражение «седьмая вода на киселе», обозначающее очень далекую, седьмую степень родства. Иногда говорят и так: «вплоть до седьмого колена». Родню свою полагалось знать до седьмого колена. Библейские проклятия простирались тоже до седьмого колена, дальше уже не действовало, родственная связь заканчивалась.

На что это влияло

Одно из основных ограничений, налагаемых кровными узами – это возможность выбора жениха или невесты. Браки с кровной родней безусловно запрещались. Но при этом степень «запретного» родства варьировалась. В средние века на Руси действовала византийская норма, принятая в XII веке при Патриархе Луке Хрисоверге, запрещавшая браки вплоть до седьмой степени родства. Впрочем, соблюдалось это не всеми и не всегда. В начале XIX столетия Святейший Синод, чтобы как-то упорядочить ситуацию, запретил браки вплоть до четвертой степени родства (включительно). То есть, троюродные, как тогда говорили, кузены и кузины, пожениться уже могли. Таким образом, родство пятой степени очень близким уже не считалось.

При этом свойство тоже считалось препятствием для брака, так же, как и кумовство. Например, мужчина никак не мог жениться на овдовевшей супруге своего шурина, крестные мать и отец одного ребенка тоже и мечтать не смели о супружестве.

В наши дни законодательство изменилось. Закон безусловно запрещает браки между родителями и детьми, дедушками, бабушками и внуками, между родными братьями и сестрами, между усыновителями и усыновленными. Во всех остальных случаях брак может быть заключен. Например, между двоюродными братом и сестрой или даже между дядей и племянницей. Общество такие союзы, разумеется, осуждает, но законодательных препятствий для них нет.