Вампиры давно стали героями книг и кино: мрачные мертвецы, которые выходят из могил по ночам и пьют кровь живых. Но мало кто знает, что истоки этих легенд связаны с реальными событиями — и прежде всего с Сербией. Именно оттуда в начале XVIII века по Европе разошлось слово vampir, которое без изменений закрепилось в английском, французском и немецком языках. Почему Сербия считается родиной вампиров: самые древние легенды и мифы - об этом подробнее на сайте Туристас.

Тогда же появились и пугающие истории, зафиксированные в официальных документах. В 1725 году в деревне Кисилево умер крестьянин Петар Благоевич, а вскоре после его похорон один за другим скончались девять человек. Перед смертью они утверждали, что видели Петра живым. Жители вскрыли могилу и заявили, что тело почти не разложилось, а на губах была кровь. Чтобы прекратить «нападения», в тело вбили деревянный кол и сожгли останки. Этот случай описал австрийский чиновник, а затем о нём написали в венской прессе — так Европа впервые заговорила о «вампирах» всерьёз.

Позже похожие события связывали с солдатом Арнольдом Паоле: на место приезжали врачи и представители властей, составляя отчёты. Так началась «вампирская паника», сделавшая сербские деревни символом одной из самых знаменитых мистических легенд континента.