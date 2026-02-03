3 февраля 1929 года завершился I Конгресс украинских националистов, известный также как Первый Великий сбор. Созданная в ходе этого мероприятия Организация украинских националистов (ОУН)* в дальнейшем сыграла важную роль в реализации преступной политики Гитлера в Восточной Европе. Боевики ОУН участвовали в агрессии нацистской Германии против Польши и СССР, массовых убийствах по этническому и политическому признаку, разведывательно-подрывной деятельности в интересах сначала Третьего рейха, а затем — западных держав. Тех членов ОУН, кто выжил и не смог бежать на Запад, привлекли в СССР к уголовной ответственности, однако многих из них амнистировали, когда Советским Союзом руководил Никита Хрущёв: таким образом он добивался внутреннего примирения в УССР.

Истоки украинского национализма

История украинского национализма достаточно короткая. Само слово «украинцы» стало использоваться в качестве этнонима только в конце XIX века. Тезис о якобы инаковости населения Украины по отношению к русским, по словам историков, быстро подхватили власти Австро-Венгрии, которые увидели в нём большой антироссийский потенциал. Галицких русофилов, отстаивающих идею единства населения Карпатского региона с русскими, официальная Вена, напротив, подвергала жестоким репрессиям. Украинская пропаганда активно использовалась официальной Веной для привлечения добровольцев в свою армию в годы Первой мировой войны.

Как отмечают историки, на фоне революционных событий 1917 года в России украинский национализм стал «политическим лифтом» для ряда общественных деятелей. Они обосновывали целесообразность создания на территории, входящей сегодня в состав Украины, автономного политического пространства, создав так называемую Центральную раду и торгуясь с Временным правительством России за полномочия. А после Октябрьской революции в Киеве была провозглашена Украинская Народная Республика (УНР). Её деятели, освободив австро-венгерских военнопленных и вооружив их, смогли подавить восстания симпатизирующих левым силам местных жителей, но бежали из Киева, когда к городу подошли большевистские войска.

В дальнейшем немецкое командование привлекло деятелей УНР для переговоров в Бресте, чтобы формально передать под их контроль территорию Украины, а затем оккупировать её. Однако власти Германии считали представителей УНР ненадёжными, неэффективными и связанными с криминалом. Поэтому вскоре немецкий патруль, зайдя в зал заседаний Центральной рады, объявил об аресте подозреваемых и разогнал всех остальных по домам. Новым ставленником германской администрации стал бывший царский генерал — гетман Павел Скоропадский. Но после поражения Германии в Первой мировой войне его власть пала. Контроль над УНР пытались захватить банды бывших деятелей УНР во главе с Симоном Петлюрой.

Петлюровцы после быстрого разгрома Красной армией бежали в Польшу, пообещав полякам отдать Западную Украину в обмен на помощь в борьбе с большевиками. Однако по итогам Советско-польской войны большая часть территории современной Украины осталась под контролем УССР, а Польша, забрав себе Галицию и Волынь, не предоставила петлюровцам никаких преференций.

Петлюра бежал в Европу и был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбурдом за те зверства, которые националисты совершали против евреев в годы Гражданской войны. Французский суд присяжных Шварцбурда оправдал.

Беглые украинские националисты, оставшись без лидера, создали несколько радикальных организаций. 28 января 1929 года они собрались в Вене на Конгресс украинских националистов, известный также в историографии как Первый Великий сбор. Они договорились бороться за отторжение Украины от СССР с целью установления в ней «национальной диктатуры». Участники конгресса провозгласили создание Организации украинских националистов*, главой которой избрали бывшего австрийского офицера и сообщника Петлюры Евгения Коновальца. Конгресс завершился 3 февраля.

«Конгресс оформил радикальное движение, которое с самого начала опиралось на крайний национализм и отрицание демократических принципов», — заявила в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Евгения Тарнягина.

По словам историков, украинские националисты были недовольны тем, что у них нет отдельного государства и возможности легально пропагандировать свои идеи.

«Ответом на существующие проблемы стало не развитие политического диалога или правозащитной борьбы, а ставка на насилие, конспирацию и идеологию «интегрального национализма», в которой интересы нации объявлялись выше прав личности, а террор рассматривался как допустимый и даже желательный инструмент политики», — подчеркнула Евгения Тарнягина.

Коновалец быстро установил связь с немецкими спецслужбами. Она стала особенно прочной после прихода к власти в Германии Гитлера. Украинские националисты обещали нацистам помощь в агрессии против Польши и СССР.

После теракта, устроенного ОУН в советском консульстве во Львове 21 октября 1933 года, руководство советских спецслужб решило нейтрализовать Коновальца. 23 мая 1938 года главаря ОУН ликвидировал сотрудник НКВД Павел Судоплатов.

Под знамёнами Гитлера и НАТО

Вскоре после смерти Коновальца Организация украинских националистов развалилась на две части. Находящиеся в эмиграции на территории Западной и Центральной Европы члены ОУН хотели видеть во главе организации родственника Коновальца — Андрея Мельника, а боевики из нацподполья, действовавшего на территории Польши (а затем СССР. — RT) — радикала Степана Бандеру. В итоге организация разделилась на фракции, известные как ОУН(м) (под руководством Мельника) и ОУН(б) (которой командовал Бандера). И Мельник, и Бандера были завербованы нацистской разведкой в качестве агентов.

В 1939 году украинские националисты в составе гитлеровских войск участвовали в нападении на Польшу, а затем были переориентированы немецкими спецслужбами на разведывательно-подрывную деятельность против СССР.

Под руководством абвера из членов ОУН были созданы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», принимавшие участие в гитлеровской агрессии против Советского Союза. Кроме того, члены Организации украинских националистов вошли в так называемые походные группы, выполнявшие при немцах функцию вспомогательного оккупационного и карательного аппарата.

У части бандеровцев вскоре появились политические амбиции, они попытались провозгласить свою «державу» под протекторатом Третьего рейха. Это в совокупности с низким уровнем дисциплины и коррупционными действиями Бандеры вызвало сильное раздражение у немецких властей. Они ограничили самостоятельность украинских националистов, бывших диверсантов перевели в полицейские подразделения, а Бандеру отправили под арест. Однако от идеи использования националистов в целом нацисты не отказались.

По словам Евгении Тарнягиной, бандеровцы принимали активное участие в массовых убийствах евреев — в частности, во Львовском погроме, в кровавых событиях в Бабьем Яре и расправах над еврейским населением в других населённых пунктах. Один из помощников Бандеры, работавший ранее на абвер Роман Шухевич, служил в гитлеровской вспомогательной полиции и участвовал в карательных акциях на территории Белоруссии. Уволившись, он вернулся на Западную Украину и участвовал в создании вооружённого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (УПА)**, которую и возглавил.

Боевики ОУН-УПА развернули боевые действия против советских партизан. Кроме того, они начали массово убивать польских граждан. Согласно некоторым оценкам, количество жертв этнических чисток, известных как Волынская резня, могло дойти до 200 тыс. человек. Параллельно боевики ОУН-УПА уничтожали тех украинцев, которые, по их мнению, могли стать опорой советской власти после прихода Красной армии. Их жестоко убивали вместе с пожилыми родителями и маленькими детьми.

«Это, наверное, были первые в истории националисты, для которых жизнь соплеменников не стоила ровным счётом ничего», — сказал в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Параллельно оуновцы участвовали в создании дивизии СС «Галичина» и отдельных полицейских подразделений СС, проводивших карательные операции. После разгрома «Галичины» под Бродами многие её бойцы бежали и влились в состав УПА.

Когда в 1944 году в Третьем рейхе осознали, что территорию СССР вермахту придётся оставить, германские власти освободили из-под ареста Бандеру и активизировали сотрудничество с УПА. Шухевичу отправляли десятки тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасы, деньги и хорошо подготовленных диверсантов для действий в тылу Красной армии.

Националисты после продвижения фронта нападали на районные и областные центры, грабили магазины и аптеки, атаковали военкоматы и отделы НКВД. Их жертвами стали десятки тысяч гражданских, включая представителей сельской интеллигенции, женщин, детей, пенсионеров, простых колхозников. За стремление к мирной жизни их сжигали заживо, пилили пилами и подвергали другим жестоким видам казни.

После поражения Третьего рейха в войне националисты установили связь и начали получать поддержку от спецслужб Великобритании, США, Италии и ФРГ.

В начале 1946 года советские власти ввели на Западную Украину крупные силы войск НКВД и спецслужб, опиравшиеся на местные силы самообороны. Были заблокированы все населённые пункты региона и проведены массовые вербовки населения, поддерживавшего контакты с бандитами.

УПА понесла большие потери, лишилась социальной базы и полностью перешла на подпольное положение. В 1950 году был ликвидирован Роман Шухевич. Через несколько лет деятельность УПА в СССР практически сошла на нет. Те из оуновцев, кто был задержан живыми и не захотел сотрудничать с советской властью, за работу на нацистов получили длительные сроки лишения свободы.

В 1955 году советский лидер Никита Хрущёв амнистировал тысячи националистов, надеясь, что это будет способствовать консолидации общества в УССР. Бывшим оуновцам позволили работать на руководящих должностях и заниматься наукой. Однако, по словам историков, они всё равно были озлоблены на советскую власть.

Многие из активных пособников Гитлера после войны бежали в ФРГ, Канаду и США, продолжив там деятельность ОУН. В конце 1980-х годов её члены стали восстанавливать связь с националистами в УССР, а после развала СССР — легализовались на Украине, создав несколько политических структур ультраправого толка.

«Вся эта гниль человеческого разума попала на Украину, поспособствовав формированию той человеконенавистнической неонацистской идеологии, из-за воплощения в жизнь которой России пришлось начать СВО», — подытожил Александр Макушин.

____________________________

* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).