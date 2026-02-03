Почему в Средние века люди укладывались спать дважды за ночь

Хороший крепкий сон — это залог здоровья. Так всем нам внушали с детства. Конечно же, чтобы полноценно выспаться, нужны определенные условия. Если их нет, то и сон будет так себе. Ну и, разумеется, прерванный сон по науке не считается качественным. Но это в наше время, а как было раньше? В Средние века было нормой спать по ночам в два приема. Почему так получалось и как это влияло на самочувствие людей?

В средневековой Европе спали совсем не так, как в современной. Во-первых, дома той эпохи не отличались комфортом и безопасностью. Из-за этого многие обеспеченные люди спали в специальных комодах, запирающихся изнутри. Это был не самый плохой вариант, так как крестьяне вообще могли спать всей семьей на одной кровати или даже вповалку на полу.

Когда прибывали гости, укладываться вообще приходилось чуть ли не штабелями. При этом не стоит забывать, что в некоторых регионах было принято держать в доме еще и скот. Добавьте сюда холод зимой, жару летом и безжалостных паразитов круглый год. Мы уже молчим про запахи от немытых тел и прочего. В общем, у современного человека, даже самого неприхотливого, шансов выспаться в то время просто не было.

При этом в Средние века практиковали двухфазный (полифазный) сон. Люди укладывались спать, затем среди ночи вставали на какое-то время и затем снова засыпали, уже до утра. Эта особенность никак не связана с дискомфортными обстоятельствами, описанными выше. Народ тогда был неприхотливым и закаленным. Необычный режим был связан с ритмом жизни того времени.

Сон в два приема

В давние времена, когда не было электрического освещения, а развлекать себя приходилось самому, спать ложились очень рано. Обычно в деревнях жизнь замирала с наступлением темноты, а в городах немного позднее. Зимой отход ко сну мог состояться даже в 7-8 вечера. Поэтому ничего удивительного в том, что в полночь человек просыпался, не было.

Пробудившись среди ночи, житель средневековой деревни или города не лежал, как это принято сейчас, глядя в потолок или смартфон. Он начинал заниматься различными делами. Эти полтора или два часа среди ночи можно было потратить на разное. Кто-то занимался любовью, кто-то вставал перекусить и выпить, а были и те, что успевали выполнить какую-то работу по хозяйству.

С большой пользой проводили это время монахи. Они молились, читали духовную литературу или проводили богословские диспуты. Можно сказать, что это непродолжительное бодрствование среди ночи было своеобразной общественной медитацией. Кажется, что это неправильно, утомительно и вообще нехорошо. Но не спешите делать выводы. Если бы такой график сна утомлял, его бы не практиковали долгие столетия.

Что выяснил ученый

Профессор истории из Университета Вирджинии в США Роджер Экирх (Roger Ekirch) решил изучить вопрос серьезно. Он прожил какое-то время в стиле средневекового человека, просыпаясь среди ночи. К удивлению ученого, такой режим оказался очень продуктивным. По его словам, человек, проснувшись среди ночи, находится в умиротворенном состоянии. Его разум погружен в покой и гармонию, поэтому его посещают хорошие и даже гениальные мысли.

Нет ничего удивительного в том, что полуночное бодрствование высоко ценили именно монахи. Роджер Экирх, изучавший этот феномен, поделился своими мыслями в научной публикации. Профессор рассказал о том, что строгих правил ночного бодрствования не существовало.

«Не все, конечно, спали по одному и тому же расписанию. Чем позже ночью люди ложились спать, тем позже они просыпались после первоначального сна; или, если они ложились спать после полуночи, они могли вообще не проснуться до рассвета. Так, в „Рассказе сквайра“ из „Кентерберийских рассказов“ Канаси заснула „вскоре после того, как опустился вечер“ и впоследствии проснулась ранним утром после „своего первого сна“; в свою очередь, ее спутники, вставшие намного позже, „спали, пока не рассвело“».

Отсюда следует, что двухфазный сон не был обычаем или строгим правилом. Каждый поступал так, как ему было удобнее. Но так уж получалось, что наиболее комфортным был именно ночной отдых, разделенный на две части. Роджер Экирх не остановился на достигнутом. Ученый начал исследовать режим жителей Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии и Океании.

Неожиданно выяснилось, что двухфазный сон и сейчас практикуется в разных уголках мира, а столетия назад он был распространен повсеместно. Погрузившись в историю еще глубже, Экирх с удивлением обнаружил упоминания двухфазного сна в гомеровской «Одиссее». Это значит, что обычай этот появился еще в глубокой древности.

Нужно ли спать два раза?

Ученый посвятил изучению полифазного сна 16 лет своей жизни. Итогом стала серьезная научная книга At Day’s Close: Night in Times Past («Конец дня: ночное время в прошлом»). Экирх утверждает, что традиция спать дважды за ночь постепенно начала изживать себя в 17 столетии. Но чтобы полностью от нее избавиться, европейцам пришлось потратить немало веков.

Профессор пишет, что полностью отказались от двухфазного сна в Старом Свете только в 1920-х годах! Это было связано, в первую очередь, с широким распространением электричества. Просто больше не было необходимости рано ложиться спать и дробление ночного отдыха исчезло.

Еще один фактор, повлиявший на ритм жизни людей — появление круглосуточных заведений. Горожане, имевшие доступ к кофейням, кинотеатрам, кабаре и пивным, отходили ко сну достаточно поздно и ночью уже не просыпались. Но исследователь утверждает, что абсолютно отказаться от полифазности мы так и не смогли.

Традиционные во многих культурах послеобеденный отдых или сиеста — это не что иное, как отголоски сна, разбитого на две части. А вот в мире животных полифазный сон всегда был нормой. Наверняка вы замечали, что кошки и собаки несколько раз в сутки укладываются спать. В их мире все объясняется проще — продолжительный сон всегда сопровождается риском стать чьей-то жертвой. Спать небольшими порциями гораздо безопаснее.

Отголоски этого явления присутствуют и у человека. Наверняка вы иногда просыпаетесь ненадолго среди ночи без всякой причины. Чаще всего мы просто переворачиваемся на другой бок и снова засыпаем. Тысячелетия назад, когда наши предки жили в пещерах и на деревьях, такая пауза во сне служила для проверки окружающей обстановки на предмет угрозы.

Сегодня полифазный сон вряд ли актуален. Но он может быть полезен тем, кто страдает… от бессонницы. Профессор психиатрии Уолтер Браун (Walter Browne) считает, что информация о таком способе сна помогает его пациентам. Оказывается, многие страдают не только от самой бессонницы, но и от мысли, что с ними что-то не так. Рассказав пациенту о средневековой практике сна и о его историческом значении, можно сделать серьезный шаг к исцелению.