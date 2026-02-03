Древняя Русь: стереотипы и факты

Наши представления о Древней Руси часто напоминают красивый, но мифологизированный эпос: вольные богатыри, мудрые князья и сказочное изобилие. Реальная история менее поэтична, но куда более многогранна и удивительна. Мы собрали факты, которые ломают стереотипы о жизни наших предков.

© В. Васнецов "Призвание варягов"

«Киевская Русь» – термин историков, а не современников.

Это название было введено учеными лишь в XIX веке. Само древнерусское государство никогда не было монолитным: оно скорее напоминало конгломерат самостоятельных княжеств, связанных династией Рюриковичей и номинальным главенством Киева — классическая модель для раннефеодальной Европы.

Князья с восточными чертами

Благодаря активной дипломатии и династическим бракам, в том числе с половецкими княжнами, внешность правителей часто была далека от привычного «славянского» образа. На некоторых научных реконструкциях князья имеют заметные монголоидные черты.

В храмах звучали органы

До монгольского нашествия в крупных соборах Киевской Руси можно было увидеть и услышать органы. Колокола же были редкостью, их заменяли плоские «била». После XIII века органы были утрачены, а колокольное дело пришлось заимствовать заново у европейцев.

Западные корни Новгорода

Предки новгородских словен и кривичей пришли не с юга, а с западнославянских земель. Это подтверждается археологией (керамика) и лингвистикой (берестяные грамоты), демонстрирующими тесную связь с балтийскими славянами.

«Белые пятна» на самом видном месте

Мы почти ничего не знаем о первых Рюриковичах. События, описываемые в «Повести временных лет» уже на момент написания были легендарны, а свидетельства археологов и поздних летописей скудны и неоднозначны. Письменные договоры упоминают неких Хельга, Ингера, Сфендослава, но даты событий в разных источниках расходятся. Не очень ясна и роль в складывании русской государственности киевского «варяга» Аскольда . И это не говоря уже о вечных спорах вокруг личности Рюрика.

«Столица» была пограничной крепостью

Киев находился далеко не в центре русских земель, а был южной пограничной крепостью Руси, при этом размещаясь на самом севере современной Украины. Города южнее Киева и его окрестностей как правило служили центрами кочевых племен: торков, аланов, половцев, либо носили преимущественно оборонительное значение (например, Переяславль).

Русь – государство работорговли

Важной статьей богатства Древней Руси была работорговля. Торговали не только пленными чужеземцами, но и славянами. Последние пользовались большим спросом на восточных рынках. Арабские источники X-XI веков в красках описывают путь невольников из Руси в страны Халифата и Средиземноморье. Торговля рабами была выгодна князьям, крупные города на Волге и Днепре были центрами работорговли. Огромное количество людей на Руси были несвободны, за долги их могли продать в рабство иностранным купцам. Одними из главных работорговцев были евреи-радониты.

Киев – Третий Рим

Древний Киев до монгольского ига занимал площадь около 300 га в период своего расцвета, счет церквей шел на сотни, впервые в истории Руси в нем была применена планировка кварталов, делавших улицы стройными. Городом восхищались европейцы, арабы, византийцы и называли соперником Константинополя. Однако от всего изобилия того времени не осталось почти ни одного строения, не считая Софийского собора, пары-тройки перестроенных церквей и воссозданных Золотых ворот. Первая белокаменная церковь (Десятинная), на которой киевляне спасались от набега монголов, была разрушена уже в XIII веке

Без алкоголя и сахара

Алкоголизма как явления на Руси не было. Винный спирт пришел в страну уже после татаро-монгольского ига, даже пивоварение в классическом виде не сложилось. Крепость напитков обычно не была выше 1-2%. Пили мёд питный, а также хмельной или ставленый (слабоалкогольные), перевары, квасы.

Простые люди в Древней Руси не ели масла, не знали пряностей вроде горчицы и лаврового листа, а также сахара. Варили репу, стол изобиловал кашами, блюдами из ягод и грибов. Вместо чая пили отвары из кипрея, который позднее станет известен как «копорский чай» или иван-чай. Кисели были несладкими и делались из злаков. Ели также много дичи: голубей, зайцев, оленей, вепрей. Традиционными молочными яствами были сметана и творог.

Забытые «мегаполисы» Руси

Киев и Новгород были не единственными крупными городами Руси, не зря в Скандинавии её прозвали «Гардарикой» (страна городов). До возвышения Киева одним из самых крупных поселений во всей Восточной и Северной Европе было Гнёздово – город-предок Смоленска. Название условное, так как сам Смоленск находится в стороне. Но, возможно, мы знаем его имя по сагам – Сюрнес. Самыми населёнными также были Ладога, символически считающаяся «первой столицей», и Тимерёвское городище близ Ярославля, что был построен напротив пользующегося славой города-соседа.

Русь крестили к XII веку

Летописное крещение Руси в 988 году (а согласно данным некоторых историков в 990 году) затронуло лишь малую часть людей, в основном ограничившись киевлянами и населением самых крупных городов. Полоцк был крещен только в начале XI века, а в конце века - Ростов и Муром, где оставалось еще много финно-угров. Подтверждением того, что большáя часть простого населения оставалась язычниками, были регулярные восстания волхвов, поддерживаемые смердами (Суздальское в 1024 году, Ростовское и Новгородское в 1071). Двоеверие возникает позже, когда христианство становится истинно довлеющей религией.

Тюрки тоже имели города на Руси

В Киевской Руси были и совсем «неславянские» города. Таким был Торческ, куда князь Владимир разрешил поселиться кочевникам торкам, а также Саков, Берендичев (назван по берендеям), Белая Вежа, где проживали хазары и аланы, Тмутаракань, населенная греками, армянами, хазарами и черкесами. Печенеги к XI-XII векам уже не были типично кочевым и языческим народом, часть из них крестилась и поселилась в городах союза «черных клобуков», подчиненного Руси. В старых городах на месте или в окрестностях Ростова, Мурома, Белоозера, Ярославля жили в основном финно-угры. В Муроме – мурома, в Ростове и близ Ярославля - меря, в Белоозере – весь, в Юрьеве – чудь. Названия многих важных городов нам неизвестны – в IX–X веках в них почти не было славян.

«Русь», «Роксолания», «Гардарика» и не только

Балты называли страну «Кревия» по соседним кривичам, в Европе прижилось латинское «Рутения», реже «Роксолания», скандинавские саги называли Русь «Гардарика» (страна городов), чудь и финны «Венемаа» или «Венайа» (от венедов), арабы называли основное население страны «Ас-Сакалиба» (славяне, склавины)

Славяне вне границ

Следы славян можно было отыскать и за пределами государства Рюриковичей. Многие города по средней Волге и в Крыму были многонациональны и заселены в том числе и славянами. До половецкого нашествия много славянских городков существовало на Дону. Известны славянские названия многих Византийских черноморских городов – Корчев, Корсунь, Сурож, Гуслиев. Это говорит о постоянном присутствии русских торговцев. Чудские города Эстландии (совр. Эстонии) – Колывань, Юрьев, Медвежья голова, Клин – с переменным успехом переходили в руки то славян, то германцев, то местных племен. По Западной Двине вперемежку с балтами селились кривичи. В зоне влияния русских торговцев был Невгин (Даугавпилс), в Латгалии – Режица и Очела. Летописи постоянно упоминают походы русских князей на Дунай и взятие местных городов. Так, например, галицкий князь Ярослав Осмомысл «запер дверь Дуная на ключ».

И пираты, и кочевники

Беглые люди различных волостей Руси составляли независимые объединения задолго до казачества. Были известны берладники, населявшие южные степи, главным городом которых были Берлады в Прикарпатье. Они часто нападали на русские города, но в это же время участвовали в совместных походах с русскими князьями. Летописи также знакомят нас с бродниками, смешанным населением непонятного происхождения, имевшим много общего с берладниками.

Морскими пиратами от Руси были ушкуйники. Первоначально это были новгородцы, занимавшиеся набегами и торговым промыслом на Волге, Каме, в Булгарии и на Балтике. Ими предпринимались походы даже в Предуралье – на Югру. Позднее они отделились от Новгорода и даже обрели собственную столицу в городе Хлынов на Вятке. Возможно, именно ушкуйники вместе с карелами разорили древнюю столицу Швеции – Сигтуну в 1187 году.