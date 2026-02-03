Дуров: Франция - единственная страна в мире, уголовно наказывающая все соцсети

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, где социальные платформы подвергаются преследованию со стороны властей за предоставление людям "хоть какой-то свободы". Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

"Французская полиция в настоящее время проводит обыски в офисе X в Париже. Франция - единственная страна в мире, которая уголовно наказывает все социальные сети, предоставляющие людям хоть какую-то свободу", - говорится в сообщении.

В число репрессируемых во Франции соцсетей Дуров включил Telegram, X и TikTok.

"Не заблуждайтесь: это не свободная страна", - добавил он.

До этого сообщалось об обысках, проведенных в офисах соцсети во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Данные мероприятия связаны с расследованием, начатым против соцсети Илона Маска ровно год назад. Утверждается, что соцсеть находится под следствием и в других странах Европы, а также в Индии и Малайзии. В пресс-релизе французская прокуратура также предупредила, что больше не будет вести аккаунт в этой соцсети.