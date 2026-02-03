Как не состоялась крупнейшая катастрофа в истории авиации

Пассажирские авиалайнеры летают по тесно расположенным воздушным коридорам, и задача диспетчеров — разводить их по безопасным траекториям. В 2001 году стажер Хидеки Хатитани с этой задачей не справился и направил два самолета прямо друг в друга. 31 января могло бы стать самым черным днем в истории авиации, если бы пилот одного из самолетов не успел отреагировать и не направил машину вниз, впечатав этим пассажиров в потолок.

Встреча в небе

Днем 31 января в небе над Японией сходились два самолета. Первый, рейс JAL 958 — DC-10 с 237 пассажирами на борту, направлялся из корейского Пусана в токийский аэропорт Нарита. Второй, гигантский Boeing 747 c 411 пассажирами рейса JAL 907, только что взлетел из другого токийского аэропорта, Ханэда, направляясь на Окинаву. Выделенные им воздушные коридоры подходили друг к другу на 600 метров в 70 километрах к востоку от Нагои.

Состав пассажиров 747-го был необычен для Японии: на нем летели 13 американских школьников. На Окинаве расположена авиабаза Кадена, оплот ВВС США в Тихом океане. Все эти дети учились в школе при базе, то есть были детьми военнослужащих или гражданских сотрудников.

В 15:56 по местному времени оба самолета одновременно получили команды: DC-10 должен был снизиться с высоты 11 278 метров, а Boeing наоборот перейти в набор высоты, уйдя с 11 887 метров. Отдал эту команду не человек, а автоматическая система TCAS, средство предотвращения столкновений, которое должны устанавливать на всех рейсовых самолетах.

TCAS непрерывно опрашивает по радио все самолеты вокруг, на которых тоже стоит эта система. Она получает информацию о координатах, высоте, курсе и скорости, после чего строит трехмерную модель пространства и проверяет, не подойдут ли два самолета слишком близко друг к другу. Если компьютер предвидит опасное сближение, он выдает пилотам обоих самолетов команду, как этого избежать, — что и произошло в тот момент над Японией.

DC-10 команду выполнил и ушел вниз, и Boeing JAL 907 должен был бы тоже подчиниться системе и уйти наверх, но незадолго до этого в происходящее вмешался диспетчер. «JAL 907, снижайтесь и поддерживайте эшелон 3-5-0 (35 000 футов), начинайте снижение из-за скопления самолетов», — сказал Хидеки Хатитани, 26-летний стажер, за две минуты до срабатывания автоматики, в 15:54. Диспетчер видел на радаре, что самолеты могут опасно близко подойти друг к другу, но, очевидно, оговорился и перепутал, сказав 907 вместо 958.

Видя на радаре, что два авиалайнера продолжают опасно сближаться, вмешаться решила руководительница стажера, Ясуко Момии. Результат оказался не лучше — она приказала самолету «JAL 957» немедленно набирать высоту.

Рейса 957 в тот момент вообще не было в небе и, очевидно, начальница тоже оговорилась и на самом деле имела в виду рейс 907.

С человеческой точки зрения понять их можно — запутаться в наборах цифр легко, даже изучая отчеты об инциденте. Но диспетчеры проходят длительное обучение и обычно либо вырабатывают навык говорить точно и четко, либо меняют работу.

В итоге два авиалайнера продолжили снижаться и шли к столкновению.

Пробивая потолок

Людей спасла только бдительность и реакция Макото Ватанабэ, 40-летнего пилота Boeing. Увидев, что прямо в него летит DC-10, Ватанабэ встал перед тяжелым выбором, с которым предстояло определиться за пару секунд. Он мог направить самолет вверх, на кабрирование , но если бы тяги двигателей не хватило, лайнер свалился бы в штопор. Понимая это, пилот резко отклонил штурвал от себя и перевел самолет на пикирование. Маневр тоже потенциально опасный — самолеты обычно не рассчитаны на большие отрицательные перегрузки и углы атаки, но 747-й выдержал. Куда хуже было людям.

На тот момент в салоне уже погасло табло «пристегните ремни» и стюардессы начали разносить по салону еду и напитки. В момент, когда Ватанабэ дернул штурвал, все, кто не был пристегнут, взлетели к потолку: и стюардессы, и пассажиры, и тяжелые тележки с горячим чаем и кофе. Люди сшибали головой потолочные панели, а один из детей на борту пролетел аж через четыре ряда сидений.

«Я никогда не видел, чтобы самолет пролетал так близко. Я думал, что мы разобьемся», — рассказывал один из пассажиров.

Точное расстояние, на котором разошлись два лайнера, выяснить невозможно, но по любым оценкам столкновения удалось избежать лишь в самый последний момент.

«Я увидел, как другой самолет, казалось, пролетел справа налево примерно на уровне глаз. В отчете капитана я указал, что минимальное вертикальное расстояние до другого самолета составляло приблизительно 10 метров. Во время маневрирования, когда мы пролетали чуть ниже DC-10, казалось, что он заполнил все переднее правое окно, но нам удалось избежать столкновения в воздухе», — рассказывал потом Ватанабэ на разборе инцидента.

Около 80 пассажиров Boeing получили травмы, — в основном легкие, вроде ушибов, растяжений, ожогов и ссадин, но одна 54-летняя пассажирка сломала ногу. Самолет развернулся и совершил экстренную посадку в Токио, где его ждали медицинские бригады. В госпитализации, как выяснилось, нуждались восемь человек. Салон самолета Boeing тоже нуждался в косметическом ремонте, — нужно был отмыть пятна от напитков, починить пробитый головами потолок и вытащить застрявшую в нем тележку. D-10 же продолжил нормальный полет и спустя полчаса сел в Токио.

После посадки в тот же день компания Japan Airlines принесла извинения всем пострадавшим, но не смогла объяснить, почему два лайнера чуть было не столкнулись. Впрочем, это была и не ее вина, а судебная эпопея только начиналась.

Обвинение в преступной халатности было предъявлено стажеру Хатитани и его начальнице Момии. Вину они отрицали и считали, что виноваты все вокруг, кроме них: и пилоты сами чуть не столкнулись друг с другом, и TCAS работает неправильно, и вообще если бы все слушали диспетчеров, ничего опасного бы не произошло.

В итоге суд растянулся на много лет, и в 2006 году обвиняемых оправдали: судья даже отдельно подчеркнул, что нет никакой связи между перепутанными номерами рейсов и аварией. Лишь спустя два года суд вышестоящей инстанции решение отменил и приговорил Хатитани к году лишения свободы, а его начальницу — к 18 месяцам. Японские тюрьмы отличаются крайне строгими условиями содержания и насаждаемой суровой дисциплиной для психологического давления на заключенных, так что это наказание нельзя считать символическим.

Комиссия ИКАО по итогам расследования заявила, что указания автоматики TCAS всегда должны иметь приоритет над распоряжениями диспетчеров. В правила это, правда, официально внесли лишь через год, после знаменитого столкновения над Боденским озером, унесшим жизни 71 человека.

Если бы та же судьба постигла японские DC-10 и Boeing 747, несшие в сумме 677 человек, эта авария стала бы с большим отрывом крупнейшей в истории авиации.