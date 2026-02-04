Что случилось с Русским каганатом

Задолго до призвания Рюрика в Новгород и крещения Руси на карте Восточной Европы существовало таинственное государство, упоминания о котором скупы и загадочны. Это — Русский каганат, первое политическое образование, чьи правители носили высший степной титул «каган». Хотя от него не осталось летописей, его следы рассыпаны в иностранных хрониках и в земле — в виде уникальных белокаменных крепостей.

Первое упоминание: послы «кагана русов» в 839 году

Главное доказательство его существования — не русские, а западноевропейские источники. В 839 году при дворе франкского императора Людовика Благочестивого появились послы от византийского императора Феофила. С ними были люди, назвавшие себя «росами» (русами), а своего правителя они величали каганом.

Это сообщение франкского епископа Пруденция — уникальный документ, созданный «по горячим следам». Оно подтверждает, что уже в 830-х годах где-то на востоке Европы существовало сильное и суверенное государство, чей статус был настолько высок, что его глава приравнивался к императору степей. Этот же титул позже обсуждался в дипломатической переписке между Византией и франками.

Где он был? Археология указывает на лесостепь

Точные границы каганата неизвестны, но большинство исследователей локализуют его в лесостепной зоне между Днепром и Доном — на территории юго-востока современной Украины, Белгородской, Воронежской и Курской областей. Здесь археологи находят памятники так называемой Салтово-маяцкой культуры.

Зачем строили белокаменные крепости?

На территории Русского каганата для того времени археологи фиксируют памятники Салтово-маяцкой культуры, или более точно, ее лесостепного варианта. Сама культура прочно связывается с хазарами, однако утверждать, что каждая археологическая культура соответствует определенному этносу нельзя.

Поэтому общность культурных артефактов может говорить о схожем образе жизни, но никак не о политических границах и войнах людей, населявших эту культуру, между собой.

В этой связи интересно посмотреть на еще одну загадку, связанную с Русским каганатом: белокаменные крепости, остатки которых сохранились на берегах Северского Донца, Оскола и Дона.

В официальной историографии о них говорят мало и почти безоговорочно относят к хазарам (тем более, что часть из них была затоплена при создании Цимлянского водохранилища в советское время). Стоит обратить внимание на одну важную деталь: все крепости были построены на правых берегах рек, т.е. защищались реками с востока. Зачем хазарам было так придерживаться неудобного расположения крепостей, неясно.

В определенный момент, который можно трактовать как 830-е – 850-е годы, эти крепости подвергаются нападениям и разрушаются. В то же время некоторые из них, расположенные на востоке – остаются целыми (одной из таких крепостей был Саркел, известный русским летописцам как Белая Вежа). Причина этих разрушений также неясна, некоторые ученые видят в ней гибель Русского каганата, другие относятся более скептически.

Полиэтничный каганат

Могильники, раскопанные археологами в пределах лесостепного варианта Салтово-маяцкой культуры, дают весомые подтверждения полиэтничности живших в этих крепостях людей. Среди них встречаются и кочевники и оседлые, люди с черепами разных типов (краниологический тип один из важнейших сейчас при определении этноса по скелету), похороненные по разным обрядам. Эти маркеры позволяют заключить, что в относительно короткий период времени (30 – 40 лет), на территории русского каганата проживали разные этнические группы, взаимодействуя и в целом мирно соседствуют друг с другом.

Славянские соседи

На основании вышеизложенных данных, известный археолог В.В. Седов считает, что населением Русского каганата были славяне. Однако эта гипотеза плохо согласуется как с этнонимом русы, так и с титулом каган. В то же время славянские погребения встречаются среди населения белокаменных крепостей, жители которых активно торговали со славянами. Но наиболее богатыми оказываются захоронения кочевников этого времени. К ним некоторые ученые относят аланов, иранское племя, известное на Кубани и востоке Северного Причерноморья с начала нашей эры.

Возможно, именно аланы были господствующим слоем Русского каганата и именно их арабские географы называли русами.

Впрочем, последнее утверждение спорно и едва ли будет доказано. Ведь споры об этническом происхождении русов ведутся уже не одно столетие.

Ремесла у кочевников?

Еще одной из загадок Русского каганата является наличие в крепостях ремесленных мастерских. Представить их себе у кочевников довольно сложно. Однако археология говорит обратное. Ремесленники, жившие в посадах крепостей, производили оружие, ювелирные украшения, предметы культа и бытовые вещи – посуду например. Еще меньше эти данные согласуются с гипотезой о принадлежности крепостей к хазарам. Те жили только транзитной торговлей и ничего не производили.

Русы же сами, по свидетельствам арабов, делали отличные мечи и сабли, выкованные по сложным технологиям.

Активно добывалось из болотной руды железо, развито было гончарное производство.

Монеты русского каганата

В нескольких кладах зарытых после 839 года были найдены несколько десятков поддельных арабских серебряных монет. Однако их на самом деле не подделывали, потому что вес в них серебра даже больше, чем в оригинальных. Для чего же тогда служили подделки?

Вполне обоснованной видится теория, что эти монеты-подражания арабским дирхемам, с именами несуществовавших халифов делали именно в Русском каганате. Более разумных объяснений этого феномена не предлагалось, однако, для ее подтверждения данных также недостаточно.

Русский каганат пока остается загадкой для историков, но возможно, некоторые из них в будущем будут решены. Это было бы очень интересно.