Как балерина влюбила в себя будущего императора

Судьба Матильды Кшесинской похожа на стремительный балетный па-де-де: взлёты, страсть, интриги и легенды, которые пережили саму балерину почти на полвека. Центральной из них остаётся история её романа с наследником престола Николаем Александровичем.

Выпускной вечер, изменивший всё

Талантливая дочь танцовщика, Малечка с детства жила театром. Окончив Императорское театральное училище с блеском, она на выпускном спектакле в марте 1890 года услышала напутствие от самого Александра III: «Будьте славою и украшением нашего балета!». А на последовавшем ужине для воспитанников произошла судьбоносная встреча — с цесаревичем Николаем.

Что последовало дальше — предмет бесконечных споров. Одни утверждают, что отношения оставались платоническими, другие — что Николай часто бывал в доме, куда Кшесинская вскоре переехала с сестрой. Любовная переписка не сохранилась, в дневниках императора — лишь краткие упоминания о «Малечке». Главным источником остаются мемуары самой балерины, где она пишет, что «бесценный Ники» любил лишь её, а брак с принцессой Аликс Гессенской был лишь долгом.

Как бы то ни было, Кшесинская проявила такт и мудрость: узнав о помолвке наследника, она «отпустила» его, сумев остаться в его памяти тёплым и светлым воспоминанием.

Под защитой Романовых

Расставание с Николаем не разорвало её связей с императорской фамилией. По одной из версий, сам Николай II попросил своего двоюродного дядю, великого князя Сергея Михайловича, опекать Малечку. Тот на протяжении двадцати лет был её верным другом и покровителем, а трагически задержавшись в Петрограде в 1918 году, погиб, пытаясь спасти её имущество.

Позже её супругом стал другой внук Александра II — великий князь Андрей Владимирович, от которого она родила сына. Именно эти близкие связи с домом Романовых часто объясняли её профессиональные успехи, порождая зависть и сплетни.

Прима, которая диктует правила

Кшесинская была не просто талантливой балериной, а звездой, умевшей отстаивать своё положение. Её обвиняли в том, что она «затачивала» репертуар под себя, требовала выгодных партий и особых условий.

Яркий пример — скандал, приведший к отставке директора Императорских театров князя Сергея Волконского. Балерина отказалась от неудобного костюма, предоставленного казной, и вышла на сцену в своём. Оштрафованная, она обжаловала решение, раздув конфликт до государственного масштаба. Хотя позже, уже в эмиграции, Волконский писал о ней с восхищением и помогал в организации её парижской школы.

Её талант, однако, был бесспорен. Европейская публика рукоплескала ей, а в парижской «Опера» после её выступления в «Корригане» случилось неслыханное — бисирование, что в этом театре было исключением.

«Мадам Семнадцать»

Покинув Россию в 1920 году, Кшесинская с семьёй поселилась на французской Ривьере. Здесь она открыла в себе новую страсть — игру в рулетку в казино Монте-Карло. За постоянную ставку на число 17 её прозвали «Мадам Семнадцать». Ходили слухи, что именно проигрыши заставили её открыть в Париже балетную школу.

Как педагог она добилась огромного успеха: среди её учениц — звёзды мирового балета Марго Фонтейн и Алисия Маркова, что говорит о её мастерстве не меньше, чем театральные триумфы.

«Актриса милосердия»

За скандалами и романами часто забывают о её благотворительной деятельности во время Первой мировой войны. Кшесинская не просто давала концерты в госпиталях — она помогала организовывать современные лазареты, вывозила раненых на свою дачу, устраивала для них походы в театр. Её умение дарить праздник и внимание ценили не меньше, чем профессиональную помощь.

Даже в 64 года она могла поразить публику: на выступлении в лондонском Ковент-Гардене чопорная английская публика вызывала её на бис 18 раз после исполнения «Русской». Это был триумф, достойный финала легенды — жизни, которая сама походила на виртуозный, страстный и бескомпромиссный танец.