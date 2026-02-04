«Второй перевал Дятлова»: почему опытная команда не одолела несложный маршрут

: что случилось на Кольском полуострове в январе 1973 года

В январе 1973 года в суровых Ловозерских тундрах на Кольском полуострове погибла группа из десяти опытных лыжников — студентов Куйбышевского авиационного института. Эта трагедия не приобрела такой же мистической ауры, как гибель группы Дятлова, но у неё есть своя мрачная загадка: почему слаженная команда, прошедшая всего 18 километров по хорошо известному маршруту, оказалась бессильна перед стихией и разбросана по склону?

Опытная команда и роковой маршрут

Группа не была собрана наспех. Руководили походом два опытных туриста: 24-летний Михаил Кузнецов и 23-летний Валентин Землянов. С ними шла единственная девушка, 26-летняя Лидия Мартина, и кинооператор Илья Альтшуллер — все с солидным походным стажем. Младшие участники (17-18 лет) также не были новичками. Маршрут из посёлка Ревда в Кировск через перевал Чивруай считался несложным (II категория) и был хорошо изучен. Этой же зимой его успешно прошли несколько групп.

Страшная находка и долгие поиски

27 января группа туристов из МАИ обнаружила первую часть трагедии: пять тел, лежащих на расстеленной на снегу палатке. Руководитель Кузнецов замерз, держась за её край, будто пытался в последний момент укрыть товарищей. Поиски, в которых участвовали военные и добровольцы, растянулись на месяцы. Тела находили в сотнях метрах друг от друга: Мартину и Ушакова — за камнями в 300 метрах; Землянова и Леканта — в трёх километрах; Альтшуллера — лишь в июне, под обрывом прямо под местом первоначальной стоянки.

Официальная версия: «Белая смерть»

Следствие пришло к однозначному выводу: гибель от переохлаждения. Погода на Кольском сыграла злую шутку. Выйдя в день с температурой около нуля, туристы несли тёплую одежду в рюкзаках. Но за перевалом их настиг ураган с ветром до 50 м/с и морозом под -30°C. Местные жители в Ревде в тот день не выпускали людей из Дома культуры после киносеанса — находиться на улице было смертельно опасно.

Почему группа не переждала непогоду? Возможно, штормовое предупреждение опоздало. Возможно, руководители, уже имевшие неприятный опыт из-за срыва сроков в прошлом походе, решили не задерживаться. Так или иначе, они оказались на открытом плато в эпицентре стихии.

Альтернативные версии

Разумеется, в этом случае, так же, как и в случае с перевалом Дятлова, нет недостатка в альтернативных версиях. Они основаны на том, что группа почему-то разбрелась – как и «дятловцы», что к поискам были привлечены военные, что хоронили погибших в закрытых гробах, и что, наконец, вся история была засекречена.

Все это породило множество домыслов – от гибели ребят во время испытания какого-то сверхнового оружия или в результате аварии на Кольской АЭС, до воздействия мистических сил, подвластных саамским шаманам, которые считают эти места «проклятыми».

Говорят и об особом заполярном психозе, который имеет название «меряченье» — в полярную ночь некоторые люди становятся неадекватными и беспомощными. Есть мнение, что группу Кузнецова сгубила магнитная аномалия, которая очень сильна на Кольском полуострове.

Что в итоге

Закрытость темы в советский период и обилие домыслов заставило уже в наши дни предпринять новые попытки расследования гибели группы Кузнецова. Одно из таких расследований предприняла «Комсомольская правда». Однако участник поисков на Кольском в 1973 году В. Борзенков ни одну из экзотических версий не поддержал.

Никакой особой секретности, по его словам, не было. Никаких подписок никто из поисковиков не давал, ни с кем никаких бесед не проводили. Военные в поисках участвовали в самом деле, но в этом нет ничего странного. А кого еще привлекать к таким масштабным операциям, как не военных? В закрытых гробах хоронили лишь тех туристов, кто был найден спустя месяцы после гибели, и это тоже понятно.

Тот факт, что ребята разбрелись в разные стороны, Борзенков считает результатом ошибок или несогласованности. Так бывает: вместо того, чтобы собраться в кучу, начали искать пути спасения, проявлять инициативу, переоценив свои возможности.

Еще один участник тогдашних походов, знавший многих погибших из группы Кузнецова Т. Шарафиев считает, что сильным ветром Альтшуллера просто сдуло вниз со склона. Остальные не смогли бросить товарища, пытались найти возможность спуститься к нему, что в условиях страшного ветра было невозможно. Тот факт, что ребята замерзли в то время, как теплая одежда оставалась в рюкзаках, Шарафиев объясняет все тем же ветром. Поисковики нашли потом разбросанные спальные мешки и куртки вокруг. Они пытались, боролись за жизнь, но у них не получилось.

Природа в очередной раз показала, что она сильнее человека.