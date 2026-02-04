«Хочу почести, силы и похоти»: как священник заключил договор с Сатаной

В 1634 году французская инквизиция сожгла на костре священника Урбена Грандье. Обвиняли священнослужителя в подписании договора с самим Сатаной, который обещал ему власть над богачами и женщинами. Однако не все так просто. Оказывается, в дело были вовлечены друзья, обиженные священником, женщина, любовь которой Грандье отверг и даже сам кардинал Ришелье.

Молодой священник

Урбен Грандье родился в состоятельной семье французского королевского нотариуса. Когда юноше исполнилось 14 лет, его отправили на учебу в престижную иезуитскую школу, где он получил блестящее образование.

В 1615 году Урбен принимает духовный сан и становится послушников иезуитского ордена, однако, пребывание среди суровых монахов красивого парня не радовало. Поэтому он решает стать священником, что позволит ему жить вне стен аскетичных монастырей.

© Прижизненный портрет священника Урбен Грандье

В 25 лет Грандье получает приход в городе Луден, где становится настоятелем-кюри церкви Святого Креста. Прихожанами священника были люди богатые, но не особенно усердные в вере. Такой расклад устраивал Урбена Грандье как нельзя лучше. Пользуясь природным умом и хорошим образованием, Урбен завел множество друзей среди местных дворян. В его приятелях был даже губернатор Жан Д’Арманьяк, который доверял священнику управлять делами города в его отсутствие.

Мастер заводить врагов

Новый кюри хоть и принял все клятвы священника, но следовать им не спешил. Особенно это касалось табу на сексуальные отношения. Образованный и видный Грандье стал пользоваться особенным успехом у молодых прихожанок его служб, что злило мужскую половину населения городка. Неприязнь увеличивалась из-за того, что священник был в Лудене чужаком да еще привез с собой трех братьев, которых пристроил на престижные должности.

Дошло до того, что один озлобленный муж напал на Урбена со шпагой, не священник тогда не выучил урок и продолжал наживать врагов. На своих пламенных проповедях кюри объявил, что отныне жители Лудена должны исповедоваться только ему. Врагом Урбена стал и приор соседнего города Куссе, которого звали Арман-Жан дю Плессии. В историю этот человек войдет как герцог Ришелье – один из символов французской государственности.

Роковая любовь

Очередной любовницей Урбена Грандье стала юная девушка Филиппа Тренкан, дочь лучшего друга священника Луи Тренкана, который был прокурором Лудена. Новая прихожанка влюбилась в кюри, а Урбен по привычке ответил взаимностью.

Яркий роман закончился, когда Филиппа забеременела. Узнав эту новость, священник закатил глаза и посоветовал бывшей возлюбленной встретить испытание с христианским смирением. Из-за удара по репутации отец девушки не заявил о грехе бывшего друга, но обиду затаил смертельную.

В Лудене появился «клуб ненавистников» Урбена, мозговым центром которого и стал Луи Тренкана. Постепенно к заговорщикам присоединялось все больше обиженных слугой Христа людей. Тем временем Грандье терял голову. Он влюбился в дворянку-вдову Мадлен де Бру, на которой женился, хотя и принимал обет безбрачия. На церемонии он выступил и священником, и женихом.

Католический суд

15 ноября 1629 года Урбен Грандье за церковные нарушения попадает в тюрьму. Расследует дело обиженный отец и бывший друг прокурор Луи Тренкана. Посыпались обвинения, в том числе и в совокуплении с женщинами на полу храма. Грандье запретили проводить церковную службу и присудили три месяца каждую пятницу сидеть на воде и хлебе. Врагов священника такой исход не устраивал, но настоящая расплата была впереди.

Женская обида

В 1626 году в окрестностях Лудена начал действовать женский монастырь. Жили в нем 17 монахинь, большая часть которых были молодыми девушками из обедневших дворянских семей. У родителей не было денег на приданое для замужества дочерей и их отправляли за стены обители. Девушки носили монашеские одежды, но молодость и природа брала свое. Похотливый отец Грандье стал частым гостем монастыря, где его всегда радушно встречали.

Влюбилась в священника и настоятельница обители мать Иоанна. Женщина болела костным туберкулезом, который испортил ее фигуру и 42-летний сердцеед в близости ей отказал. Тогда по странному совпадению в монастыре началась какая-то чертовщина. По его территории бродили непонятные фигуры, на службе стали гаснуть свечи, а в коридорах слышался шепот и звон цепей.

© Демон подписывает договор с монахинями. Средневековый рисунок

В Луден стали прибывать специалисты по изгнанию демонов, которые подтвердили, что в обители поселился сам Сатана. Возможно, это были обычные жулики, а появление демонов подстроено, однако далее дело приобрело трагичный для Урбена Грандье оборот.

Слуга самого Сатаны

Известный экзорцист отец Барре изгнал из матери Иоанны демона по имени Асмодей. Победить его удалось только благодаря клизме со святой водой. Во время обряда якобы демон устами монахини выкрикнул, что из ада его призвал человек по имени Урбен.

В доме бывшего священника провели обыск и обнаружили памфлет «Луденская обувщица», в котором оскорблялся тогда уже кардинал Ришелье. Урбен Грандье долго не признавал вину, и его поместили на чердак, окна и дымоход которого замуровали камнями. А мать Иоанна продолжала рассказывать инквизиторам о связи священника с демонами.

Договор с демонами

Подсудимому сломали две ноги, но вину он все равно не признавал. Тогда следователи предъявили убийственное доказательство. На листе бумаги якобы Урбен Грандье заключал договор с Сатаной. За клятву в верности и осквернение церковных святынь потусторонние силы давали священнику:

«Любовь женщин, цветки девственниц, уважение монархов, почести, похоть и силу».

Подписали документ сам Грандье, Сатана, демоны Люцифер, Астарот, Левиафан и Вельзевульф.

© Договор Грандье с Сатаной и демонами. Был предъявлен во время судебного заседания инквизиции

После такой улики приговор выносился автоматически. 18 августа 1634 года на священника надели рубаху, пропитанную серой, привязали его к столбу и подожгли хворост. Пока Грандье горел как факел, священники, чтобы изгнать демонов, брызгали святой водой в костер.

Историки спорят, кто написал письмо. Скорей всего это сделал мстительный прокурор Луи Тренкан с друзьями или кардинал Ришелье, припомнивший священнику старые обиды.

Возможно демонами, которые вселились в настоятельницу Иоанны была обычная истерия, вызванная отказом Урбена Грандье и продолжительной болезнью. А может, просто женская обида, перешедшая границы.