«Казачий Спас»: какими тайными знаниями владели казаки-маги

Казачество, не будучи единой нацией, сформировало уникальную культуру, в которой переплелись воинское искусство, выживание и древние магические ритуалы. Особое место в ней занимали характерники — казаки-маги, владевшие тайными знаниями так называемого «Казачьего Спаса».

© Соцсети

Наследие древних

Историк Б. П. Савельев в «Древней истории казачества» выдвигает теорию о том, что среди предков казаков были джаннийцы — южный славянский субэтнос, живший в устьях Дона и Днепра ещё в XII веке до н.э. Легенды приписывают им участие в Троянской войне и помощь Александру Македонскому. Главной их особенностью были воины-характерники, невидимые в бою и неуязвимые для вражеских ударов. Говорят, даже войско Чингисхана столкнулось с ними в междуречье Дона и Волги и было поражено их способностью уклоняться от стрел и мечей.

Позже, уже в XVI веке, эта традиция слилась с практиками новгородцев, бежавших на юг от опричнины Ивана Грозного. От них пришли боевые системы «Кулак Перуна», «Буза» и «Скобарь». Так и родился Казачий Спас — комплекс знаний, включавший не только приёмы боя, но и магию, целительство и техники выживания.

Магия для полководцев

Считается, что многие известные военачальники владели или были знакомы с этими практиками. Легенда гласит, что в детстве Александра Суворова лечили от болезней целители-характерники, а позже он и сам применял элементы Спаса в сражениях.

Герой Кавказской войны генерал Бакланов, донской казак по происхождению, славился тем, что в него не мог попасть ни один горец. Василий Чапаев, по рассказам, легко уклонялся от пуль. Даже белогвардейский генерал барон Унгерн-Штернберг умел наводить на противника «морок», заставляя целые эшелоны сдаваться без единого выстрела.

Особое место в фольклоре занимает история про атаманшу Марусю. Когда её приговорили к расстрелу, ни один боец не взялся привести приговор в исполнение, боясь её колдовства. Командир части сам повёл её в степь, и, хотя казачка пыталась навести на него чары, он якобы не поддался. После расстрела с командиром произошло что-то странное: три дня он бродил по степи, а вернувшись, нашёл записку:

«Плохо вы меня расстреляли, всё равно живёхонькая. Твоя Маруська».

Навыки характерников

Знания Спаса передавались избранным. Настоящий характерник мог применять натуральные боевые заклинания. Например, метать молнии и огненные шары, и даже обрушивать пламя с неба. Когда врагов было слишком много, они могли навести морок, заставив неприятеля видеть страшных монстров и чудовищ, или даже создать стихийных элементалей, которые помогали в битве.

А самые опытные мастера-спасовцы умели превращаться в зверей и птиц. Одни исследователи считают, что это было перемещение сознания в животное, другие — что это лишь иллюзия, наведённая на окружающих.

Говорят, что и в наши дни наследники этих традиций иногда демонстрируют свои умения, например, заставляя людей бояться теней или несуществующих угроз. Однако истинные тайны Казачьего Спаса, этого уникального сплава боевого искусства и древней магии, они готовы открыть лишь избранным.