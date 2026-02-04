Шемякина смута: как женский каприз едва не погубил Русское государств

В 1433 году Московское княжество, едва оправившись от ордынского ига и Куликовской битвы, оказалось на краю пропасти. Началась жестокая междоусобица, известная как Феодальная война или Шемякина смута. На два десятилетия Русь погрузилась в хаос: великие князья теряли престол и зрение, горели города, а татары вновь безнаказанно грабили ослабленную страну. И поводом к этой трагедии, по словам летописцев, стал гнев женщины и таинственная фамильная драгоценность.

Спор за трон, который решил хан

В 1425 году на московский престол взошёл 10-летний Василий II. Реальной правительницей стала его мать, литовская княжна Софья Витовтовна. Но права мальчика оспорил его дядя — князь Юрий Звенигородский, ссылаясь на древний принцип «старшинства в роду». Внук Дмитрия Донского боролся с его же сыном.

Время было смутное: в Золотой Орде царила «великая замятня», и апеллировать за ярлыком к стабильной власти было не к кому. Лишь к 1431 году, когда ханом стал Улу-Мухаммед, соперники отправились в Сарай на суд. Старший и опытный Юрий взывал к русским законам престолонаследия. А юного Василия защищал хитрый московский боярин Иван, чья речь стала образцом дипломатической лести.

«Русь — твой улус, государь, — заявил он хану. — Твоё слово здесь — закон».

Улу-Мухаммеду польстило, и ярлык достался Василию. Мир, однако, оказался хрупким.

Свадебный скандал, который взорвал страну

В феврале 1433 года Василий II женился. На пир в Москву съехалась вся знать, включая сыновей князя Юрия — Василия и Дмитрия (Шемяку). Именно здесь всплыла старая семейная легенда.

Легенда о поясе: Считалось, что ещё в 1367 году на свадьбе Дмитрия Донского драгоценный золотой пояс из приданого невесты был коварно подменён. Он через браки и сделки якобы попал к Василию Юрьевичу, который и явился в нём на торжество.

Увидев пояс на племяннике, Софья Витовтовна, по словам летописцев, пришла в ярость. Она публично обвинила гостя в ношении краденой родовой реликвии и приказала слугам снять пояс с него силой. Униженные братья, «яко исстрелянии», покинули пир, пообещав месть. Этот скандал стал искрой, упавшей в бочку с порохом давней вражды.

Расследование: Была ли кража?

Летописный рассказ полон нестыковок. Как Софья, никогда не видевшая пояс, могла его «узнать»? Почему драгоценность семь десятилетий кочевала, не будучи востребованной? Историки считают, что история с подменой — поздняя легенда, призванная оправдать непростительный поступок великой княгини.

Более поздняя, «романовская» версия и вовсе приписывает скандал боярину Захару Кошкину (предку царской династии), якобы узнавшему в поясе своё украденное имущество. Но эта версия выглядит политическим мифом, созданным для возвышения рода Романовых.

Что было на самом деле? Скорее всего, на свадьбе произошла намеренная провокация. Софья, видя в сыновьях Юрия опасных соперников, использовала любой предлог для публичного унижения. Или же давняя вражда просто прорвалась в форме бытовой ссоры. Но последствия оказались катастрофическими.

К чему привело

А дальше, как известно, князь Юрий взял Москву и умер на престоле. Ему наследовал оскорблённый на свадьбе Василий Юрьевич, которому потом выкололи глаз сторонники Василия II. Василия Юрьевича после этого стали именовать Косым. Войну продолжил его брат Дмитрий по прозвищу Шемяка. Когда уже он в свою очередь сумел взять в плен Василия Васильевича, то выколол ему оба глаза, и Василий II вошёл в историю под прозвищем Тёмный. Перед этим Василий, пока ещё не Тёмный, успел побывать в плену у казанских татар, откуда его выкупили, заплатив огромную дань. А закончилась усобица отравлением Шемяки агентами Василия Тёмного в 1453 году. Смута, вызванная выпадом вспыльчивой женщины, едва не привела только-только складывавшееся единое Русское государство на грань гибели.