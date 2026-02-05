5 февраля: почему в день Агафия-полухлебника никто не отказывал нищим и странникам

В православии вспоминают святых мучеников Климента и Агафангела. Они жили в III веке во времена императора Диоклетиана и пострадали за Христову веру. В народном календаре - Агафий-полухлебник.

В этот день проверяли погреба, и если было достаточно еды, то считалось, что голод семье не страшен. В этот день наводили чистоту в доме. При этом найти паутину в районе иконы считалось хорошей приметой. Паутина сулила лад в семье и счастье.

Нищие и странники в этот день легко могли постучаться в любой дом, в еде и временном приюте им никто не отказывал. Поскольку, если на Агафия-полухлебника кому-то откажешь, жди семь больших бед. А связана такая примета была с поверием, что в роли путников прилетают ангелы, которые обязательно должны отблагодарить за помощь. В гости в этот день не ходили. Поскольку можно было перессориться. Считалось, что если что-то в этот день потерять, то через сорок дней найти можно.

В этот день запрещалось лениться. Это сулило быстрым обнищанием. Нельзя было поднимать найденные чужие вещи. Считалось, что они могут быть заговоренными на беду.

Если к этому дню намело большие сугробы, весна будет полноводной. Солнце и мороз в этот день - пшеницы будет много. Звездное небо и сильный ветер - август жди засушливым.

Заметили белок на земле - оттепель скоро придет. А снег сыплет - лето дождливое обещает.