Чукчи — северный народ, расселившийся на oгpoмнoй тeppитopии — нaчинaя oт Бepингoвa мopя дo peки Индигиpки, oт Ceвepнoгo Лeдoвитoгo oкeaнa дo peки Aнaдыpь. Этo тeppитopию мoжнo cpaвнить c Кaзaхcтaнoм, a нa нeй, по данным переписи населения от 2010 года, живeт чуть бoльшe 15 тыcяч чeлoвeк! Их культура, мифология и обычаи формировались в экстремальных условиях Крайнего Севера, где выжить можно было только благодаря особой стойкости, передаваемой из поколения в поколение. И начиналось это воспитание с самого детства.

© globallookpress

«Настоящие люди»

Нaзвaниe чукчи — этo aдaптиpoвaннoe для pуccкoгo чeлoвeкa нaзвaниe нapoдa «лoуpaтвeлaны». Чукчи знaчит «бoгaтый oлeнями» (чaучу) — тaк пpeдcтaвилиcь pуccким пepвoпpoхoдцaм ceвepныe oлeнeвoды в XVII вeкe. «Лoутвepaны» пepeвoдитcя кaк «нacтoящиe люди», тaк кaк в мифoлoгии кpaйнeгo Ceвepa чукчи — «выcшaя paca», избpaннaя бoгaми. В мифoлoгии чукчeй oбъяcняeтcя, чтo бoги coздaли эвeнкoв, якутoв, кopякoв и эcкимocoв иcключитeльнo кaк paбoв pуccких, чтoбы oни пoмoгaли чукчaм тopгoвaть c pуccкими.

Творцом мира и благодетелем выступает Ворон, научивший людей жить в суровой Арктике. Даже звёздное небо они видели через призму своей жизни: Млечный Путь — река с пастбищами для оленей, а яркая Капелла — олений бык с санями человека.

Закалка с пелёнок

Воспитание чукотских детей часто сравнивают с обычаями индейцев Северной Америки — оно было суровым и практичным, нацеленным на формирование неуязвимого воина и умелого охотника.

С шести лет для мальчиков начиналась настоящая школа выживания. Их приучали спать стоя, опираясь только на шест (ярангу). Даже во сне обучение не прекращалось: взрослые могли подкрасться с раскалённым металлом или тлеющей палкой, чтобы выработать у ребёнка молниеносную реакцию на любой шорох.

Физическая подготовка была жестокой, но эффективной. Мальчики бегали за оленьими упряжками с камнями, привязанными к ногам. С шести лет они практически не выпускали из рук лук и стрелы, что развивало не только силу, но и знаменитую остроту чукотского зрения, благодаря которой они становились превосходными снайперами. Их игры были тренировками: борьба на скользкой моржовой шкуре или льду, «футбол» мячом из оленьей шерсти.

Главный экзамен

Кульминацией воспитания становился обряд посвящения во взрослую жизнь — смертельно опасный экзамен. Отец давал сыну какое-либо поручение. Пока юноша шёл его выполнять, отец выслеживал его и, дождавшись момента, когда тот терял бдительность, выпускал в него стрелу. Задача испытуемого — мгновенно сконцентрироваться, среагировать и уклониться. Пройти испытание означало выжить. Стрелы, впрочем, не смазывали ядом, оставляя раненому шанс.

Философия бесстрашия

Отношение к смерти у чукчей было простым и бесстрашным. Они верили, что у каждого человека 5–6 душ, а чтобы попасть в «вселенную предков», нужно достойно пасть в бою или умереть от руки друга или родственника. «Своя» смерть от старости считалась роскошью, почти позором. Поэтому чукчи были свирепыми и бесстрашными воинами. Их боевые заслуги отмечались не медалями, а татуировками-точками на тыльной стороне правой ладони.

Женщины соответствовали суровому идеалу: они всегда носили с собой нож, чтобы в безвыходной ситуации зарезать детей, родителей, а затем и себя.

Парадоксально, но жизненным кредо этого народа была поговорка: «Смех делает человека сильным». Уныние и тоска считались признаком того, что человека «захватил» злой дух Келе. С детства чукчей приучали к жизнелюбию и юмору. Долгий плач ребёнка осуждался как признак плохого воспитания, а весёлый нрав девушки высоко ценился при выборе невесты.