Каких славянских племен боялись все соседи

Славянские племена раннего Средневековья имели репутацию суровых и неуступчивых воинов. Византийские хроники полны рассказов об их набегах, германские хроники — о яростном сопротивлении на восточных границах. Но и среди славян были те, чья воинственность становилась легендой. Рассказываем о четырёх самых грозных племенных союзах.

Лютичи: «лютые» волки с берегов Эльбы

Полабские славяне-лютичи (или велеты) жили между Одером и Эльбой. Их имя говорит само за себя — «лютый, свирепый». Военной эмблемой племени был волк, и современники описывали их храбрость, доходившую до жестокости.

Лютичи стали кошмаром для соседей. Они не просто оборонялись — в 983 году возглавили масштабное восстание славян против экспансии Священной Римской империи. Их сопротивление колонизации длилось почти двести лет, став символом упорной борьбы за свои земли и веру.

Вятичи: лесные «звери» русских летописей

Вятичи — восточнославянский союз, дольше всех сопротивлявшийся объединению под властью Киева. Они жили в глухих лесах по Оке, и летописец Нестор характеризовал их нрав как «зверинский».

Они были хранителями архаичных языческих обычаев, включая «умыкание невест», и дольше всех отказывались от крещения. Покорить их было непросто: Святослав Игоревич взял их с трудом, его сыну Владимиру пришлось усмирять их снова, а в XI веке против них ходил уже Владимир Мономах. Вятичи стали олицетворением непокорного духа славянской лесной глубинки.

Кривичи: воины «пути из варяг в греки» и строители курганов

Союз племён кривичей, живший в верховьях крупных рек, прославился двумя вещами: богатейшими длинными курганами (воинскими захоронениями) и ключевой ролью в торговле. Их земли лежали на знаменитом «пути из варяг в греки».

Кривичи рано познакомились с варягами и быстро доказали, что в бою не уступают «ужасам Европы». С ними предпочитали дружить, а не враждовать. Их столицей был Смоленск — город с самой драматичной военной историей на Руси, чей характер унаследовал стойкость и боевой дух своих основателей.

Руяне: славянские «викинги» с острова Рюген

Остров Рюген – легендарный остров Буян из русских сказок - расположен в Балтийском море. Сегодня он относится к германской земле Макленбург. Здесь исстари поселилось славянское племя, родственное лужицким славянам, которое называли «руянами», иногда «ругами» и даже «русами».

Саксон Грамматик писал о них: «Племя то умеет воевать и на суше, и на море, привыкло жить грабежами и хищениями...». Руяне строили боевые корабли и ходили в набеги по всему Балтийскому побережью – это дало основания многим исследователям считать, что в знаменитом отрывке о призвании варягов в «Повести временных лет» речь идет не о скандинавском племени «рус», а о самых что ни есть славянах, «русах», жителях острова Рюген.

Во всяком случае, род занятий у них был совершенно такой же, что и у легендарных скандинавских морских разбойников – викингов. Разумеется, это далеко не все племена славян, прославившиеся своей воинственностью, но одни из самых знаменитых.