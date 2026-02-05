Как появилось в России и что означало слово «пацан

Слово «пацан», сегодня звучащее почти фамильярно-дружески, прочно вошло в русский разговорный язык лишь в 1930-х годах. Его происхождение окутано городскими легендами, а лингвисты до сих пор спорят, какая из двух основных версий — еврейская или украинская — ближе к истине. Объединяет их одно: изначально у термина было весьма специфическое, далекое от комплимента значение.

© Соцсети

Версия первая: «маленький поц»

Этой версии придерживается большинство исследователей. Согласно ей, корни слова ведут в идиш — язык евреев Восточной Европы. Исходным словом было грубое просторечное «поц», обозначающее мужской половой орган.

Его уменьшительно-пренебрежительная форма «поцен» или «поцан», означавшая буквально «маленький, недоразвитый орган», стала нарицательной. Через одесскую криминальную среду, где идиш оказывал сильное влияние, термин попал в общесоветский уголовный жаргон. Так «пацанами» стали называть малолетних воришек, беспризорников и неопытных новичков в преступном мире — то есть тех, кто еще «ничего не значит».

Версия вторая: «зови свиней»

Другая группа лингвистов считает поиски еврейского следа излишними и выводит слово из украинской сельской лексики. Ключом служит подзывающий возглас «паць-паць!», которым на селе зовут свиней.

Соответственно, «пацаном» (свинопасом) изначально могли пренебрежительно называть человека, занятого этим делом — пастуха свиней. Со временем слово могло обобщиться до простонародного, а затем через диалекты юга Украины проникнуть в городское просторечие и криминальный жаргон, сохранив оттенок пренебрежения к «простому», неавторитетному человеку.

«Одесса-мама» как точка сборки

Несмотря на споры, лингвисты сходятся в главном: слово имеет явное причерноморско-южноукраинское происхождение. Именно этот регион, а конкретнее — пестрый, многокультурный портовый город Одесса — стал тем плавильным котлом, где слово могло родиться и получить путевку в жизнь.

Так что к стремительному распространению «пацана» по всей стране в первой половине XX века точно приложила свою «золотую ручку» знаменитая «Одесса-мама». А уже оттуда, пройдя долгий путь из грубого жаргонизма, слово постепенно отмылось, смягчилось и превратилось в то, что мы слышим сегодня.