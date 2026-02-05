Как жилось в СССР в первый год после войны

1946 год, первый год мирной жизни, стал для Советского Союза временем крайностей. Это был период борьбы с чудовищными последствиями войны — голодом, разрухой и преступностью, но одновременно — время невероятного трудового подъёма, экономических побед и надежд на восстановление.

Испытания

Мир достался дорогой ценой. Страна потеряла более 27 миллионов человек, 1710 городов и 70 тысяч сёл были стёрты с лица земли. Прямой ущерб экономике составил 679 миллиардов рублей, отбросив развитие на десятилетие назад.

На фоне колоссальных разрушений в 1946 году пришла новая беда — голод. Ему способствовали засуха, развал сельского хозяйства, нехватка рабочих рук и техники, что привело к потере урожая и сокращению поголовья скота на 40%. Люди выживали как могли, варили борщ из крапивы и пекли лепёшки из липовых листьев. Распространённым диагнозом стала дистрофия: к началу 1947 года только в Воронежской области таких больных насчитывалось 250 тысяч.

По оценке голландского экономиста Майкла Эллмана, от голода 1946-1947 годов в СССР погибло от 1 до 1,5 миллиона человек. Историк Вениамин Зима полагает, что государство располагало достаточными запасами зерна для предотвращения катастрофы: экспорт зерна в 1946-1948 годах (5,7 млн тонн) превышал довоенный. Помощь голодающим поступала в виде закупок зерна из Китая (около 200 тыс. тонн), а Украина и Белоруссия получали поддержку по каналам ООН.

«Сталинское чудо»

Несмотря на только что отгремевшую войну, в марте 1946 года был принят амбициозный Четвёртый пятилетний план (1946-1952), ставивший задачу не просто восстановить, но и превзойти довоенный уровень промышленности.

Для этого на предприятиях царила железная дисциплина, использовались полувоенные методы организации труда. Рабочую силу составляли разнородные группы: 2,5 миллиона заключённых, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных солдат.

Особое внимание уделялось Сталинграду. По словам Вячеслава Молотова, ни один немецкий военнопленный не покинет страну, пока город не будет восстановлен. Их труд внёс свой вклад в его возрождение.

Уже к 1946 году механизация промышленности достигла 15% от довоенного уровня. Правительство предоставляло кредиты наиболее пострадавшим регионам, что позволило стремительно восстанавливать инфраструктуру с упором на индустриальное развитие.

«Всё для людей»

Даже в условиях разрухи государство пыталось оказывать поддержку. 25 августа 1946 года постановлением Совета Министров населению для покупки домов стала выдаваться ипотечная ссуда под 1% годовых: 8-10 тысяч рублей на двухкомнатный дом (срок погашения 10 лет) и 10-12 тысяч на трёхкомнатный (12 лет).

Как свидетельствовал доктор технических наук Анатолий Торгашев, в 1946 году на предприятиях Урала, Сибири и Дальнего Востока удалось поднять зарплату рабочим на 20%. На столько же увеличили оклады специалистам со средним и высшим образованием. Серьёзно выросли доходы учёных: оклад профессора, доктора наук — с 1600 до 5000 рублей, доцента, кандидата наук — с 1200 до 3200 рублей, ректора вуза — с 2500 до 8000 рублей. Для сравнения, зарплата Сталина как председателя Совета Министров составляла 10 000 рублей.

При этом цены на основные продукты в 1947 году были такими: чёрный хлеб (буханка) — 3 руб., молоко (1 л) — 3 руб., яйца (десяток) — 12 руб., растительное масло (1 л) — 30 руб. Пара обуви в среднем стоила 260 рублей.

Репатрианты

После войны за пределами СССР оказалось более 5 миллионов советских граждан. По решению Ялтинской конференции 1945 года репатриация носила обязательный характер. К 1 августа 1946 года к месту жительства было направлено 3 322 053 человека.

В докладе командования войск НКВД отмечалось, что политические настроения репатриантов в большинстве своём были здоровыми, они стремились поскорее вернуться домой и принять участие в восстановлении страны.

Однако, как говорилось в постановлении ЦК ВКП(б), «отдельные партийные и советские работники стали на путь огульного недоверия к репатриируемым». Значительную часть вернувшихся направляли на тяжёлые физические работы: в угольную промышленность (116 тысяч), чёрную металлургию (47 тысяч) и лесную промышленность (12 тысяч), где они вынуждены были заключать трудовые соглашения на постоянной работу.

Бандитизм

Одной из самых острых проблем послевоенных лет был невиданный всплеск преступности. Пик пришёлся на 1946 год, когда было зафиксировано свыше 36 тысяч вооружённых ограблений и более 12 тысяч случаев бандитизма.

Как отмечала историк Елена Зубкова, страх людей перед уголовным миром «опирался не столько на надежную информацию, сколько происходил от ее недостатка и зависимости от слухов». Около 60% всех преступлений по стране совершалось на Украине и в Прибалтике, особенно в Западной Украине и Литве.

Секретный доклад, полученный Лаврентием Берией в конце ноября 1946 года, содержал 1232 упоминания об уголовном бандитизме, взятых из частной переписки граждан. В письме саратовского рабочего говорилось:

«С началом осени Саратов буквально терроризируют воры и убийцы... Жизнь в городе просто прекращается с наступлением темноты».

Борьба с преступностью принесла результаты. По сводкам МВД, с января 1945 по декабрь 1946 года было ликвидировано 3757 антисоветских формирований и 3861 банда, уничтожено почти 210 тысяч бандитов и их пособников. С 1947 года уровень преступности пошёл на убыль.