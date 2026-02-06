6 февраля: почему в народе день Аксиньи-Полухлебницы считался тяжелым

В православном календаре это важный день. Сейчас вспоминают святую блаженную Ксению Петербургскую, канонизированную за свою праведную жизнь, полную смирения и помощи нуждающимся. В народном календаре отмечают день Аксиньи-Полухлебницы.

Этот день считался в народе тяжелым. Поэтому не делали сложную работу по дому, не гнули спины на хозяев, вообще, старались из дома не выходить. Считалось, что так можно сильно заболеть. В этот день не ужинали, поскольку была примета - кто первый вечером сядет за обеденный стол, тот умрет.

В этот день по приметам высчитывали цену на хлеб. Для этого взвешивали зерно вечером, а потом и утром. Если вес стал меньше, то и стоимость пойдет вниз, и наоборот.

Сейчас нельзя было завязывать какие-либо узлы, потому что можно накликать смерть. Запрещено перестилать постель - можно сильно заболеть. В этот день не стриглись, чтобы не состричь удачу. Хозяйки обязательно проверяли амбары - если там тихо, приносили подношение домовому.

Верили, что "Какова Ксения - такова и весна". Если весь день стоит хорошая погода - весна будет теплой и солнечной. Метель дорогу переметает - весна будет шумная и дождливая.

Ветер стих - паводок будет обычным.

Солнце вышло из-за туч - жди скоро оттепель.

Ночью небо черное - к непогоде.