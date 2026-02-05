Какое название Петр I дал Санкт-Петербургу на самом деле

Легенда гласит: 16 мая 1703 года Пётр I, вырвав два пласта дёрна и сложив их крестом, объявил о рождении новой столицы. Этим крестом он обозначил будущую Петропавловскую крепость — военное сердце города, выросшего в разгар Северной войны. Но как же назвать этот стратегический форпост у Балтики? Оказалось, что у великого города было множество «несостоявшихся» имён, а его официальное название искали больше двадцати лет.

Первые поиски: от Петрополиса к хаосу вариантов

Первая идея царя была отсылкой не к себе, а к своему небесному покровителю — апостолу Петру. Он рассматривал греко-итальянское название Петрополис (город Петра). Этим именем даже подписана одна из ранних гравюр. Однако идея не прижилась — связи с античной традицией «полиса» казались для суровой военной крепости слишком слабыми и оторванными от реальности.

Взгляд обратился на запад, где была популярна частица «-бург». В переписке самого Петра и его сподвижников царила настоящая неразбериха: город называли и Питербурхом, и Санктъпетерсъбурком, и Санктпетерзбурком. Удивительно, но единое официальное написание Санкт-Петербург закрепилось уже после смерти его основателя, в 1724 году.

Петроград

В начале XX века, летом 1914 года, при вступлении России в Первую мировую войну с Германией, на волне антигерманских настроений, которым поддался и Николай II, было принято решение переименовать столицу на русский лад — в Петроград. Общественность и правящие круги в большинстве своем восприняли такое переименование негативно. Но мнение императора было неизменно. На замечание Рухлова, что он хочет поправить самого Петра Великого, Николай заметил, что Петр ждал прежде всего викторий от своих подданных. И он тоже не отказался бы от побед.

Ленинград

В 1924 году, на Втором Съезде Советов, в память о безвременной кончине В. И. Ленина решено было переименовать город в его честь — в Ленинград. На картах он пробудет таким до 90-х гг. XX века.

Блокадные дни

Именно Ленинград станет символом несгибаемости духа и яростной борьбы мирного населения с захватчиками. Борьбы ежедневной, не щадя своей жизни, при этом — ежедневно осуществляя военный и трудовой подвиг ради Победы. Фашистские захватчики всеми силами стремились стереть символ такого мужества — само название Ленинград, меняя на Волховском и Ленинградском направлениях указатели на «Петербург», «Санкт-Петербург».

Предложение Солженицына

Знаменитый писатель, обращаясь 28 апреля 1991 года к жителям города, предложил им новое название города — Свято-Петроград. По его мнению, так можно было сочетать имя Апостола и исконные корни Руси. Другое его предложение названия — Невоград. Но по итогам проведенного в том же 1991 году в городе референдума жители распорядились иначе. И Северной столице вернули историческое название — Санкт-Петербург.

Ниен?

Территория, где был заложен город, не была необитаемой. Потомки тех, кто жил в этих местах, до сих пор называют ее по-своему: Ниен, Неваборг. Это ингерманландское название города, заложенного здесь ранее вокруг шведской крепости Нюэнсканск.

Какие еще варианты предложит история и современность? Ведь имя оказывает влияние на судьбу своего владельца. И города — не исключение.