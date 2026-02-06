Как был обезглавлен Тихоокеанский флот СССР

45 лет назад, в начале февраля 1981 года, произошла авиакатастрофа, которая разом обезглавила Тихоокеанский флот (ТОФ) СССР. Самолет Ту-104 разбился при взлете с военного аэродрома Пушкин под Ленинградом, не пробыв в воздухе и десяти секунд — на его борту находилось все руководство ТОФ, 16 адмиралов и генералов. Такое количество командиров флот не терял даже в годы Второй мировой войны. Изначально рассматривалась версия о диверсии, но все оказалось намного прозаичнее — адмиралов погубил их собственный багаж. Подробности резонансного дела, ставшего серьезным ударом по обороноспособности Советского Союза в разгар холодной войны, вспомнила «Лента.ру».

Авиакатастрофа в Ленинграде обезглавила флот

В конце января — начале февраля 1981 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) прошли штабные учения всех флотов Советского Союза. На сборах представители ТОФ под руководством адмирала Эмиля Спиридонова показали лучшие результаты и 7 февраля собрались вылетать домой. Добираться до Владивостока им предстояло на самолете Ту-104.

Борт вылетал с военного аэродрома в Пушкине. В 16:00 он начал разбег по взлетной полосе, оторвался от земли и, получив большой крен на хвост, рухнул в полукилометре от точки отрыва, пробыв в воздухе всего восемь секунд. Очевидцы рассказывали, что хвост самолета отломился от фюзеляжа.

Самолет оторвался, 50-70 метров набрал высоту от поверхности и в это время он «подзавис» как бы, остановился, заваливаясь на левое крыло. И, конечно, людям, кто это видел, показалось, что это был «крест в воздухе» генерал-майор Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук и доцент / цитата по РЕН ТВ

Топливные баки были полными, поэтому после падения самолет взорвался и мгновенно загорелся. В огне сгинули 43 пассажира, в числе которых были адмирал Спиридонов и шесть членов экипажа. Единственный выживший — старший лейтенант Валентин Зубарев — получил серьезные травмы, но скорая помощь даже не довезла его до больницы.

Адмирал ТОФ Эмиль Спиридонов // ТАСС

Вместе со Спиридоновым на потерпевшем крушение борту находились 15 адмиралов и генералов, а также 12 капитанов первого ранга и полковников. За один миг ТОФ потерял 16 высших военачальников — для сравнения, за всю Вторую мировую войну советский флот лишился десяти адмиралов, четверо из них пали в ходе боев.

Самая большая беда, которая случилась, это то, что флот оказался обезглавленным: ушел цвет Тихоокеанского флота вице-адмирал Александр Славский

Разбившиеся командиры обладали не только высокими званиями, но и уникальным опытом. В частности, в первые послевоенные годы именно на ТОФ активно обкатывались новые виды вооружений — в то время советское правительство делало ставку на ускоренное развитие и обновление военно-морского флота.

Следствие по делу о катастрофе Ту-104 засекретили

Информацию о катастрофе, которая произошла 7 февраля, сразу же засекретили. Немногое знали даже семьи разбившихся— они смогли проститься с родными и близкими (большинство из них нашли свое последнее пристанище на Серафимовском кладбище в Ленинграде), но так и не узнали, что именно произошло.

Мемориал жертвам катастрофы Ту-104 на Серафимовском кладбище

На протяжении 16 лет после катастрофы вдовы добивались, чтобы в свидетельствах о смерти их мужей было указано «погиб при исполнении служебных обязанностей». Между тем на третьей полосе газеты «Красная звезда» вышел скромный некролог — в нем не были указаны ни имена, ни место происшествия. Другие СМИ о катастрофе не написали ни слова.

7 февраля 1981 года при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибла группа адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих ТОФ. Минобороны СССР и Главное политическое управление Советской Армии и ВМФ выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших товарищей из некролога в газете «Красная звезда»

Сразу после крушения Ту-104 началась отработка версий — первым делом в Минобороны заподозрили диверсию. После катастрофы самый сильный флот Советского Союза оказался фактически обезглавлен, причем вскоре после окончания Китайско-вьетнамской войны и начала войны в Афганистане.

Встреча моряков Краснознаменного Тихоокеанского флота, возвратившихся из дальнего похода. Владивосток, 1981 год // ТАСС

Военные справедливо думали, не начали ли их противники войну, и привели ТОФ в состояние полной боевой готовности. Вскоре спецслужбы и комиссии пришли к выводу, что подобраться к самолету на таком охраняемом объекте, как военный аэродром Пушкин, иностранным диверсантам было просто невозможно.

Охраной аэродрома занимался отдельный батальон плюс особисты из контрразведки, которые весь обслуживающий персонал рассмотрели едва ли не под микроскопом. Версия иностранных спецслужб если и рассматривалась, то только теоретически: пронести взрывчатку на борт самолета на охраняемом объекте было практически невозможно военный историк Александр Зимовский

Тогда для верности следователи начали проверять своих. Оказалось, что в последний момент по направлению до Владивостока отказался лететь начальник штаба ТОФ Рудольф Голосов. На тот момент Голосов считался первым кандидатом на место адмирала Спиридонова и наиболее вероятным кандидатом на пост главкома ВМФ СССР Сергея Горшкова.

Но мог ли он устроить аварию, надеясь поскорей возглавить ТОФ, а затем и весь ВМФ? Сомнительно. Тем более что на момент катастрофы у Голосова было алиби. В тот день он отпросился у Спиридонова, чтобы вылететь с аэродрома Пушкин в направлении Северного флота. Голосов был родом из тех мест и хотел повидаться с родными — это спасло ему жизнь.

Командование ТОФ погубили проблемы с багажом

Версия о причастности начальника штаба ТОФ к диверсии была отброшена, но техническое расследование катастрофы продолжалось. Еще одну версию — ошибку пилотирования — следователи отмели, когда получили расшифровку бортовых самописцев. «Черные ящики» показали, что в момент отрыва самолета от земли пилот даже не прикасался к штурвалу.

С этим соглашался и заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант Виктор Сокерин. По его словам, как такового взлета у Ту-104 не было — он преждевременно оторвался от взлетно-посадочной полосы, помимо воли пилота. При этом командир экипажа — подполковник Анатолий Инюшин — имел очень хорошую подготовку.

Экипаж был хорошо подготовленный, уже много летал. Сам командир экипажа данного самолета имел налет на Ту-104 более 5000 часов из своих 8000, которые он имел. Это считается хорошей подготовкой для авиации флота или авиации военно-воздушных сил генерал-майор Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук и доцент / цитата по РЕН ТВ

Тем не менее нарушения на борту Ту-104 все-таки были — в первую очередь там находились гражданские лица, в том числе жена адмирала Эмиля Спиридонова Валентина, супруга первого секретаря Приморского крайкома партии Тамара Ломакина, а также дочь контр-адмирала и начальника связи флота Екатерина Морева.

Кроме того, вместе с командованием ТОФ летел сын начальника снабжения Приморского края Борис Макаренко и его жена. Обрывочные свидетельства показали и наличие на борту Ту-104 тяжелого багажа — рулонов дефицитной типографской бумаги, которую Спиридонов вез для газеты ТОФ, и нескольких мебельных гарнитуров.

Выгрузка контейнеров с грузами с Ту-104 в специальную автомашину. Москва, аэропорт Внуково. 1961 год // РИА Новости

Последние были огромной редкостью не только для Дальнего Востока, но и для советских столиц. А уж доставить их из Ленинграда во Владивосток для обычного жителя СССР и вовсе было невыполнимой задачей. К несчастью, тяжелый груз не удосужились как следует закрепить в багажном отсеке.

В итоге при разгоне груз, вероятнее всего, покатился и сместил центр тяжести к хвосту

В таком случае нос самолета задрался слишком рано, а скорости лайнера хватило лишь на то, чтобы оторваться от земли и повиснуть в воздухе на несколько секунд. Такую версию поддержал генерал-лейтенант Виктор Сокерин, и это вполне вписывается в показания свидетелей о том, что лайнер встал «крестом в воздухе».

Адмиралов могло спасти только одно: если бы они загрузили еще пару рулонов бумаги или пару-тройку мебельных гарнитуров, то самолет сел бы на хвост прямо на стоянке. Самолет — это как аптекарские весы генерал-лейтенант Виктор Сокерин заслуженный военный летчик России

Согласно другой версии, на Ту-104 был банальный перегруз. В таком случае при взлете пассажиры должны были переместиться в переднюю часть салона, чтобы уравновесить самолет, а после набора высоты занять свои места. Вряд ли подполковник Инюшин, который обладал большим опытом, не знал правила взлета при перегрузе.

Первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104 // РИА Новости

В то же время находившиеся в самолете адмиралы могли просто проигнорировать его слова. Впрочем, первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 отличался большой аварийностью и без всякого перегруза. С 1958 по 1981 год с этими лайнерами случилось 16 (с учетом рейса на аэродроме Пушкин) катастроф, которые унесли жизни 1140 пассажиров.

После 15-й аварии самолет убрали из гражданской авиации, но военные продолжали на нем летать.

Катастрофы самолетов Ту-104 (1958-1981 годы): справка «Ленты.ру» Ту-104 — первый советский пассажирский самолет на реактивной тяге и первый реактивный лайнер в континентальной Европе. С 1956 до октября 1958 года он был единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским авиалайнером в мире. Первая катастрофа произошла под Хабаровском в 1958 году, два года спустя после первого полета Ту-104. Последующие аварии показали, что самолет терял подъемную силу после высоты 12 тысяч метров и в целом имел проблемы с подъемной силой при вхождении в потоки воздуха, поднимающиеся от земли. Последняя катастрофа в гражданской авиации с Ту-104 произошла 17 марта 1979 года под Москвой, когда он заходил на посадку. У самолета резко упала мощность двигателей, он фактически потерял управление. При этом двигатели лайнера теряли мощность не одновременно: сначала у самолета был крен 40 градусов по правому борту, потом 70 — по левому. В итоге он рухнул на землю. В результате катастрофы погибли 59 человек из 119, находившихся на борту. В ноябре того же года Министерство гражданской авиации СССР прекратило эксплуатацию самолета в гражданской авиации, но военные продолжали его использовать. Крушение 7 февраля 1981 года на военном аэродроме Пушкин стало первой катастрофой Ту-104 из-за проблем с багажом. После случившегося эти машины сняли с эксплуатации. Некоторое время ими пользовались лишь для подготовки космонавтов — при резком снижении можно было на время создать в салоне условия невесомости. Последний раз Ту-104 поднимался в воздух в 1986 году. Тогда один из бортов отгоняли в музей в Ульяновске.

Церемония открытия памятника командованию и военнослужащим Тихоокеанского флота, трагически погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года под Ленинградом, на 33-м пирсе Корабельной набережной Владивостока // РИА Новости

Командир борта с адмиралами часто жаловался на перегруз

Как отмечал в своей книге «Наш торопливый век» доктор филологических наук и кандидат исторических наук Владимир Рунов, командир упавшего Ту-104 Инюшин часто жаловался на перегруз самолета. Писатель по крупицам собирал информацию о значимых событиях ХХ века, в том числе и о катастрофе 7 февраля 1981 года.

Подполковник Анатолий Инюшин однажды написал в политотдел флота СССР, что его самолет почти всегда летит крайне перегруженным. Приводил факты, объяснял почему и писал, что командующий на его просьбы никак не реагирует из книги Владимира Рунова «Наш торопливый век»

Во время разговора с Эмилем Спиридоновым политрук флота поинтересовался, почему на военном самолете часто перевозится мебель, холодильники, стиральные машины, фарфоровые сервизы и даже запчасти для «Москвича». Но разговор не задался — адмирал просто ушел от ответа.

Фрагмент памятника командованию и военнослужащим Тихоокеанского флота, трагически погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года под Ленинградом, на 33-м пирсе Корабельной набережной Владивостока // РИА Новости

Получается, что к катастрофе, унесшей жизни 16 адмиралов ТОФ, пилот не раз летал с перегрузом. Но почему в этот раз Инюшин не применил свой опыт по размещению багажа в салоне и не учел особенности взлета при таких условиях, остается загадкой.

Меня подробно ознакомили с разрисовкой, данными бортового самописца. Перегруза не было, на борт можно было взять еще как минимум две тонны. Но груз складывали бесконтрольно, второпях, рассовывали по всему салону. Почему экипаж это не контролировал — неизвестно Рудольф Голосов в 1981 году — начальник штаба ТОФ / цитата по РИА Новости

***

После трагедии на аэродроме Пушкин был отстранен от должности командир военной части № 34233 (отряд 25-й авиационной дивизии ТОФ) полковник Александр Яковлев — именно за его частью был закреплен «адмиральский» Ту-104. Дальше следы Яковлева теряются: в открытых источниках упоминаний о нем нет.

Также именно из-за гибели руководства ТОФ в авиакатастрофе, по всей видимости, появились новые постановления с запретом высшим офицерам летать одним рейсом. Позже это положение перекочевало и в Федеральные авиационные правила.