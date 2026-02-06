Как дворянка Ксения Петрова стала святой Ксенией Петербургской

6 февраля православная церковь отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Эта удивительная женщина жила в середине XVIII века в Санкт-Петербурге, имела дворянское происхождение и была женой придворного певчего, пехотного полковника Андрея Федоровича Петрова. Самая обычная биография! Рассказываем, как молодая женщина Ксения Григорьевна Петрова стала святой Ксенией Петербургской.

© Мир24

Монетка, потушившая пожар, и другие легенды

Жила она не так давно, поэтому сохранилось много свидетельств о ее пути и юродстве. В них рассказы о чудесах, которыми славилась блаженная. Представим торговую площадь в Санкт-Петербурге во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. Распахнуты двери торговых лавок, подростки-лоточники предлагают свой товар покупателям, кричат зазывалы. Поминутно отъезжают дрожки, увозя покупателей с товаром в корзинах и мешках. Вдруг на торговую площадь выходит худая седая женщина, одетая в старую красную юбку и зеленую кофту не по размеру. Платок на голове полинявший от времени. На ногах полуразвалившиеся мужские ботинки.

Кто это, может, городская нищенка? Но почему тогда к ней наперебой кидаются торговцы, предлагая кто пирожки, кто яблочки? А владельцы лавок выходят навстречу, приглашая ее, как самого почетного гостя. Женщина словно не замечает: безучастно берет у кого-то пирожок и уходит с площади. А торговцы с завистью смотрят на лоточника, которого почтила своим вниманием Ксения. Значит, сегодня у того не будет отбоя от покупателей. Давно подмечено: если блаженная зашла в лавку, то хозяин быстро распродаст весь свой товар с большой выгодой.

Есть и свидетельства о чудесах. Вот одна из легенд: вручила как-то Ксения на улице монетку встречной барыне-домовладелице и сказала странные слова: «Там царь на коне. Пожар потухнет. Та не поняла, с кем встретилась, удивилась бреду нищенки, несет в кулаке денежку, размышляет о диковинной встрече. Думает, может Георгий Победоносец на монетке и есть «царь на коне? Подходит к своему дому, а он пламенем объят. Зеваки стоят толпой, пожарные приехали, шланг разматывают. Женщина охнула, ужаснулась. И вдруг, вспомнив странные слова нищенки, бросила монетку в огонь. И тут же налетевший ветер сбил пламя, один дым остался.

И даром исцеления обладала блаженная Ксения: матери выносили ей своих больных детей, чтобы та к ним прикоснулась и тем избавила от хворей. А девушки приходили к ней, чтобы получить совет: если блаженная одобрит жениха, то жить им в браке в мире и согласии. А милостыню эта странная женщина, если и брала, то тут же раздавала нищим.

Как дворянка Ксения Петрова стала юродивой?

Сведений о жизни той, что звалась Ксенией Петровой, а потом стала зваться Ксенией Петербургской, известно до обидного мало. Сразу после совершеннолетия она вышла замуж за придворного певчего, пехотного полковника Андрея Федоровича Петрова. Семейный дом их находился в самом начале нынешней улицы Лахтинской, на Петроградской стороне. Согласно легенде, молодые жили душа в душу примерно восемь или десять лет. Детей у них не было. А когда Ксении исполнилось 26 лет, ее супруг, который был певчим при дворе императрицы Анны Иоанновны, скончался без покаяния внезапно и скоропостижно.

И Ксения, понимая, что ее дорогой, любимый человек ушел, не примирившись ни с Богом, ни с людьми, решает прожить свою жизнь как бы за него, берет на себя подвиг покаяния, которое он в своей жизни принести не успел.

С этого мгновения раз и навсегда изменилась и жизнь молодой вдовы. Ксения оделась в мужнин мундир, зеленый с красным, и назвала себя Андреем Федоровичем, говоря всем, что «Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище, аз же грешный весь тут. Столь же решительно, как она отказалась от собственного имени и своей судьбы, Ксения отказалась и от всего имущества, подарив свой дом молодой женщине Параскеве Антоновой, снимавшей в нем комнату. Все свои деньги она раздала бедным, а вещи отнесла в церковь, пожертвовав их «на упокой души рабы Божией Ксении.

Ксения отказывается от благополучного устроенного быта и начинает вести нищенскую, странствующую жизнь. По ночам она молится в чистом поле, кладя поклоны на все четыре стороны. Или носит кирпичи для строительства церкви, но главное помогает людям своими молитвами, ходатайствует перед Богом за тех, кто нуждался в ее молитвенном заступничестве. И это представление о ней, как о молитвенной заступнице, сохранилось до сих пор.

Также известна Ксения Петербургская своим даром целительства и своими прозорливыми, пророческими духовными советами. Ведь у человека, который преодолевает пелену обыденности, открывается особое зрение. Он начинает видеть духовный смысл вещей. Ей это зрение было дано.

Свидетельства современников о чудесах

Но живейший отклик в душах современников она вызывает не тем, что было при ее жизни, а своим ярким, действенным ответом на молитвы наших современников. Таких святых называют «скорыми помощниками за то, что в ответ на молитвы приходит быстрый и абсолютно явный отклик. Такой, что перепутать невозможно: это не случайность, это она, Ксения помогла. Молитвенный опыт это очень личное. Об этом редко рассказывают вслух. Потому что большинство чудес не яркие, и со стороны может показаться, что все так само сложилось. Но интернет полон рассказов живущих сейчас людей о том, как им помогла Ксения Петербургская. Вот только некоторые.

«Странные православные»

«Родители назвали меня Оксаной. Под этим именем я и прожила до 19 лет, хотя оно мне никогда не нравилось, словно было чужим. А потом я крестилась, и оказалось, что церковное имя всех Оксан Ксения. Вот это имя мне так на душу легло, как будто именно оно мое родное. Тогда же прочла про Ксению Петербургскую, стала ей молиться, как своей небесной покровительнице.

Каких только не было чудес после этих молитв! И мужа она мне привела: познакомилась с ним, когда шла поклониться святой Ксении. И детки мои не раз по заступничеству святой Ксении исцелялись, хотя врачи говорили, что ничего не поможет. И много-много эпизодов: помолюсь ей, попрошу помощи, и находится выход из любого тупика.

Вроде некоторые чудеса маленькие, несущественные. Кто-то вообще скажет: «Совпадение! Странные эти православные со своими чудесами. Но я-то точно знаю, о чем молилась, и как все повернулось, изменилось после этого.

Картошка от Ксении

В воспоминаниях художника, написавшего более 15 образов Ксении Петербургской, есть эпизод, как он собирался принимать крещение. Сидел в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери, что на Смоленском кладбище, рядом с часовней блаженной Ксении. Существует предание, что этот храм при жизни помогала строить сама святая. Она тайком по ночам относила кирпичи наверх, на строительные леса.

Художника, которому в тот момент было около 30 лет, в храме отругала какая-то женщина, работавшая там: за то, что сидит вальяжно, и вообще, ведет себя в храме неправильно. Это бывает, хотя священники и запрещают прихожанам делать замечания новичкам. Художник обиделся и хотел уйти.

Но уже на улице его словно остановила чья-то воля. Задумался, что вот уже и гордыня его заела, хотел уйти, отступиться от крещения! Повернул обратно, словно за руку ведомый. И встретил ту же работницу храма, которая просила ее простить за резкость. А потом попросила помочь.

Помощь состояла в том, чтобы отнести тяжелые ящики с картошкой куда-то наверх, в подсобное помещение храма. После того как отнес первый ящик, увидел выход наверх, на колокольню. Выбрался туда, и обомлел, увидев старую кирпичную кладку. Понял, кирпичи те самые, принесенные наверх рукой Ксении. «Так это же она меня пустила с грузом по своему пути!» – подумал мужчина. Он крестился. А много позже к нему стали обращаться служители разных храмов с просьбой написать образ Ксении Петербургской. Принял он это, как величайшее доверие и благословение святой.

Блокадные записки

Во время блокады Ленинграда множество людей обращались с молитвами к Ксении Петербургской. В книге Валерия Лялина «По святым местам писатель вспоминает: «В блокадную зиму 1941 года мне пришлось быть на Смоленском кладбище. Много печального и много скорбей можно было видеть там. Проходя мимо часовни Ксении Блаженной, я обратил внимание, как время от времени к ней подходят закутанные до глаз люди. Стоят, молятся, целуют стены и засовывают в щели записочки. Вьюжным ветром записочки выдувало из щелей, и они катились по снегу. Я подобрал три из них.

На одной было написано:

«Милая Ксеня, устрой так, чтобы я получила рабочую хлебную карточку на 250 граммов. Маня».

На второй записке:

«Дорогая Святая Ксенюшка, моли Бога, чтобы немец не разбомбил наш дом на Малой Посадской, 4. И чтобы мы не умерли голодной смертью. Таня, Вадик и бабушка».

На третьей:

«Дорогая Ксения, проси Бога, чтобы он сохранил моего жениха, шелапутного матроса Аркашку, чтобы он не подорвался на своем тральщике на мине в Финском заливе. Желаю тебе счастья в раю. Крепко целую тебя, Ксенюшка. Валентина. 27 октября 1941 года».

Хочется надеяться, что все эти просьбы святая донесла до Господа в своих молитвах.

И в наши дни не бывает дня, в который не толпились бы люди возле часовни в честь Ксении Петербургской, моля святую о помощи. Помощи в самых разных житейских ситуациях: в несчастной любви, в надломленной семейной жизни, во внезапном нездоровье, в надежде обрести радости материнства. И все получают от нее утешение, тепло, поддержку, которая явственно ощущается.

Кто такие блаженные и юродивые?

Но что же такое дар юродства? Почему святую Ксению так называют?

Владимир Якунцев старший преподаватель Свято-Филаретовского института «Юродство – это не хохмачество, не балагурство, тем более не помешательство — это способ пророчества. Иногда говорят, что подвиг подлинного юродства — выше мученичества. Юродство — это способ проповеди, какая-то последняя крайняя возможность донести до людей то, что язык перестал быть способным доносить, открыть им волю Божью и правду Божью в ситуации, когда эта воля и эта правда попирается. Эта проповедь так устроена, чтобы ответ пришел тебе из сердца, это попытка ужалить сердце человека, заплывшее жиром».

Иногда люди «как бы юродствуют: хохмят и говорят неясно, но это нередко происходит от страха, а не от смелости. «И это, конечно, уже ни юродством, ни пророчеством не является, продолжает Владимир Якунцев. Юродство это служение, в котором человек себя умаляет, это способ передать Божью волю, а себя стереть, себя принизить.

Источник подвига юродства, его силу надо искать в Кресте Христовом. Как всякое подлинное служение, это служение идет от самого Христа. Апостол Павел говорит: «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих (1 Кор 1:21). По словам православного педагога, Христос, въезжающий на ослике в Иерусалим это тоже своего рода юродство. Сам Крест Христов это тоже юродство, открывающее предельную истину о трагическом пути Любви и Свободы в нашем мире, лежащем во зле. Людям кажется, что не так все должно происходить с сыном Божьим а происходит то, что происходит.