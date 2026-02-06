Василий Блохин: сколько человек казнил главный палач Сталина

В истории XX века есть фигуры, чья роль выходит за рамки простого исполнения приказов. Василий Михайлович Блохин, комендант ОГПУ-НКВД, не просто санкционировал казни — он был их главным техническим исполнителем на протяжении трёх десятилетий. «Он был счастлив только тогда, когда убивал», — вспоминали о нем современники. Его карьера палача, длившаяся с 1924 по 1953 год, стала мрачным отражением эпохи Большого террора.

От крестьянина до коменданта

Путь Блохина начался в крестьянской семье Владимирской губернии. После фронтов Первой мировой, где он дослужился до унтер-офицера, его карьера резко пошла вверх с вступлением в РККА и, позже, в партию.

В 1926 году он был назначен комендантом ОГПУ — должность, сделавшая его официальным руководителем расстрельных команд. Его «рабочий» ритуал был отлажен до автоматизма: кожаный фартук, длинные резиновые перчатки и личный «Вальтер».

Конвейер смерти

По самым осторожным оценкам, Блохин лично привёл в исполнение приговоры в отношении 10–15 тысяч человек. Это означает, что на протяжении своей «карьеры» он ежедневно убивал минимум одного человека. В его послужном списке — не только массовые операции, такие как расстрел польских офицеров в Осташкове, но и личные казни знаковых фигур: маршала Тухачевского, наркомов Ежова и Фриновского, писателей Исаака Бабеля и Михаила Кольцова, режиссёра Всеволода Мейерхольда.

Система и её инструмент

Блохин пережил трёх глав НКВД — Ягоду, Ежова, Берию — оставаясь незаменимым специалистом. В 1939 году Лаврентий Берия представил Сталину документы, компрометирующие палача. Ответ вождя был краток и циничен: «Таких людей сажать не надо, они выполняют черновую работу». Эта фраза — ключ к пониманию феномена Блохина. Он был не «одиноким маньяком», а важным, охраняемым системой винтиком механизма государственного террора.

Забвение и ирония судьбы

В апреле 1953 года, вскоре после смерти Сталина, Блохин был отправлен в отставку «по болезни». А уже в ноябре 1954-го, в рамках послесталинских «чисток», лишён генеральского звания «как дискредитировавший себя». Его жизнь оборвалась в феврале 1955 года. Могила главного палача страны находится на Донском кладбище в Москве — в нескольких сотнях метров от братских захоронений его бесчисленных жертв. Эта близость в смерти стала зловещим эпилогом к биографии человека, которого сама система признала своим главным техническим исполнителем, а затем поспешила забыть.